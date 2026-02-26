Óscar Arriolla llama criminal a Adrián Villar por huir tras atropellar a Lizeth Marzano: “Una persona que desprecia la vida”

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, criticó públicamente a Adrián Villar por su fuga tras atropellar a Lizeth Marzano, equiparando su comportamiento al de otros delincuentes. Video: TV Perú/ Noticias Mañana

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, criticó a Adrián Villar por haber huido luego de atropellar a Lizeth Marzano. En medio de nuevos indicios que complican la situación legal del joven, Arriola comparó su accionar con el de otros criminales por no prestar auxilio a la deportista.

“Osea, como ser humano, se ha comportado como una persona que desprecia la vida, tal igual como otros criminales. Y luego, este fuga del lugar del accidente de tránsito, ¿cierto?“, señaló.

El comandante general de la PNP indicó que Villar habría cometido tres delitos: el atropello, la omisión de auxilio y el homicidio.

Adrián Villar equiparado a criminales por comandante de la PNP tras fuga y omisión de auxilio

Medios de comunicación difundieron imágenes de cámaras de seguridad en las que se observa a vecinos de la zona auxiliando a la joven, mientras Adrián continúa manejando. El hermano de la víctima, Gino Marzano, lamentó que haya escapado, pues, de haberse activado el SOAT en el momento del accidente, Lizeth pudo haber sido atendida en una clínica ubicada a pocos metros y no trasladada hasta el hospital Casimiro Ulloa, en Miraflores.

Se cae la coartada de Adrián Villar

Arriola también desmintió la versión de la defensa del joven. Según precisó, Villar no estuvo en una clínica ni se realizó el dosaje etílico.

“Pero lo correcto es que nunca estuvo en una clínica, que no ha pasado dosaje etílico. El único lugar para pasar dosaje etílico de un ciudadano es la Policía Nacional del Perú”, aseveró.

Nuevas imágenes desbaratan defensa

Durante una entrevista en Panamericana, el abogado penalista Julio Rodríguez se pronunció sobre el caso, luego de que se difundieran nuevas imágenes que contradicen la versión de una supuesta hospitalización de Villar. A partir del análisis del material audiovisual, el letrado sostuvo que no se advierte un estado de shock en el investigado tras el accidente.

“Las imágenes no revelan que estaba en estado de shock”.

Rodríguez explicó que, si bien una persona involucrada en un hecho de esa gravedad podría experimentar una alteración emocional significativa, ello debe acreditarse con elementos objetivos. En ese sentido, remarcó que no existen documentos clínicos que respalden esa hipótesis.

Gino Marzano cuestionó la reunión que tuvo Adrián Villar durante la madrugada con sus padres, la periodista Marisel Linares, su novia y el padre de ella | ATV - Magaly TV La Firme

“Una persona en esa situación, que se ha visto involucrado en un accidente de esa naturaleza, definitivamente puede estar en un estado de shock, pero estas imágenes no revelan esta situación y no existen informes médicos que puedan acreditar lo contrario”, indicó el abogado penalista.

Avance lento en las investigaciones

El caso por la muerte de Lizeth Marzano ha incorporado nuevos elementos en el transcurso de la investigación fiscal. Uno de ellos está relacionado con las horas previas al accidente, cuando Adrián Villar se encontraba cenando en el restaurante Tanta.

El local informó que los videos de sus cámaras de seguridad no fueron requeridos de inmediato por la Policía ni por la Fiscalía. Señaló que las grabaciones fueron entregadas únicamente tras recibir un pedido formal, en cumplimiento de la normativa de protección de datos.

Adrián Villar no realizó dosaje etílico tras atropellar a Lizeth Marzano. Foto: X Omar Chira

En ese contexto, la defensa del joven presentó vouchers de consumo con el objetivo de sustentar que no hubo ingesta de alcohol durante la cena. La familia de la deportista, por su parte, ha solicitado que el material audiovisual sea revisado para esclarecer lo ocurrido.

La investigación también alcanzó a la periodista Marisel Linares, quien fue incorporada como investigada por el presunto delito de encubrimiento personal en favor de su hijastro. La decisión se tomó luego de difundirse imágenes en las que aparece en un parque de San Isidro, horas después del accidente, en una supuesta reunión para proteger al hijo de su pareja.