Venta de bebidas, alimentos y merchandising en los conciertos de Alejandro Sanz superó el S/ 1 millón

Los conciertos del cantante español tuvieron lugar el miércoles 25 y el jueves 26 de febrero. Foto: Andina

La comercialización de productos durante los conciertos de Alejandro Sanz en Lima dejó una facturación superior al millón de soles, según informó la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), que desplegó un operativo de control en el Estadio Nacional. La intervención formó parte de las acciones habituales de fiscalización en eventos multitudinarios realizados en la capital.

De acuerdo con la entidad recaudadora, las ventas de bebidas, alimentos y artículos oficiales alcanzaron en conjunto S/ 1.167.478. Las presentaciones del artista español se llevaron a cabo el miércoles 25 y jueves 26 de febrero, fechas en las que se supervisó el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los negocios autorizados a operar dentro del recinto.

Supervisión a 50 puntos de venta

Un total de 36 inspectores participaron en la revisión de las actividades comerciales desarrolladas por 50 establecimientos habilitados. El control incluyó la verificación de inscripción en el RUC y la correcta emisión de comprobantes de pago a los asistentes.

Los módulos intervenidos estuvieron distribuidos en 35 puestos de bebidas, 12 de expendio de alimentos y 3 dedicados a la venta de merchandising oficial. La mayor facturación provino de las bebidas —entre agua, gaseosas y cerveza— con S/ 967.381. En segundo lugar se ubicaron los alimentos, como hamburguesas, choripanes y popcorn, que sumaron S/ 148.151. Finalmente, la comercialización de ropa y accesorios con la marca del concierto reportó S/ 51.946.

En la supervisión de las actividades comerciales intervinieron 36 inspectores, quienes fiscalizaron a 50 locales autorizados. Foto: Andina

Control tributario y formalización

La Sunat precisó que estas intervenciones, denominadas Verificación Inicial del Cumplimiento de Obligaciones Tributarias (Vicot), permiten identificar actividades no declaradas y actualizar datos relevantes de los contribuyentes, como nombres comerciales o números de contacto.

Asimismo, mediante el operativo “Control de Boletaje”, se constata la entrega de comprobantes y se calcula el volumen de operaciones que luego deberá ser declarado ante la administración tributaria. La entidad recordó a los asistentes la importancia de exigir su comprobante de pago al adquirir productos en este tipo de espectáculos.

¿Qué otros conciertos habrá en Perú este 2026?

Durante marzo, varios artistas internacionales tienen shows programados en Lima: el 5 de marzo está anunciado el concierto de Natalia Jiménez en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, y el 24 de marzo el cantante español Pablo Alborán también actuará en ese mismo recinto dentro de su gira. Ese mismo mes, en el escenario Costa 21 hay eventos con grupos de rock y pop como The Killers e Interpol que ya están en el calendario y siguen pendientes. Más al final de marzo, en el Estadio Nacional está programado un concierto de Grupo Niche, uno de los grandes nombres de la salsa.

En abril hay varias presentaciones confirmadas para públicos distintos: la italiana Laura Pausini tiene programada una fecha importante en Arena 1, y también en ese rango está previsto que actúe Fey en el Anfiteatro del Parque de la Exposición ofreciendo su gira de aniversario. Además, en el mismo mes hay propuestas más metaleras o de rock como Ill Niño en espacios cerrados de Lima.

La fiscalización comprendió la revisión del registro en el RUC y la adecuada entrega de comprobantes de pago a los asistentes. Foto: Andina

Para mayo, uno de los conciertos más destacados que todavía queda por realizarse es el de Ed Sheeran, que está programado en el Estadio Nacional como parte de su gira LOOP Tour. Ese mes también se han anunciado otros shows de artistas populares y géneros variados, aunque algunos podrían estar en espera de confirmación final de fechas exactas.

Hacia junio hay una gran cita programada en el Estadio Nacional con Ricardo Arjona, cuyo concierto está confirmado y todavía no ha ocurrido. Más adelante en el año, en octubre está prevista la visita de la legendaria banda de heavy metal Iron Maiden al Estadio Nacional, y también hay información de presentaciones de Grupo Frontera en Costa 21, que marcaría su primera visita al país ese mes. Finalmente, en noviembre, la agenda musical de Lima sigue con la llegada de Eros Ramazzotti con su gira mundial, cerrando el calendario de grandes nombres del 2026.