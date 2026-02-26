Alejandro Sanz emocionó al Perú: ondeó la bandera nacional y desató euforia en el Estadio Nacional de Lima

El artista agradeció el cariño del Perú y repasó los grandes éxitos de su carrera en un espectáculo de alto nivel. Monik./ TikTok.

La tarde del 25 de febrero cayó lentamente sobre Lima mientras miles de personas comenzaban a ocupar las tribunas y la cancha del Estadio Nacional, conscientes de que estaban a punto de vivir una noche especial.

La expectativa era evidente desde horas antes del inicio del espectáculo. Grupos de amigos, parejas y familias enteras se acomodaban en sus asientos repasando letras, tomándose fotografías y aguardando el momento en que las luces se apagaran y apareciera en escena Alejandro Sanz.

Alejandro Sanz hizo vibrar el Estadio Nacional al levantar la bandera peruana en un concierto histórico. IG/ Alejandro Sanz.

El artista español llegó a la capital como parte de su gira mundial “¿Y ahora qué?”, una propuesta que marca una etapa más íntima y reflexiva en su trayectoria. El concierto en Lima estaba programado para las 9:00 p.m., pero desde mucho antes ya se respiraba emoción en cada rincón del recinto. El murmullo colectivo se transformó en gritos cuando las pantallas se encendieron y la banda tomó posición.

La noche arrancó con un tono profundamente romántico. A las 9:24 p.m., los primeros acordes de “Desde cuándo” inundaron el estadio, desatando una ovación inmediata. Miles de voces acompañaron cada verso, convirtiendo el coloso deportivo en un inmenso coro. Desde ese primer momento quedó claro que no sería un show convencional, sino una experiencia compartida entre artista y público.

Alejandro Sanz hizo vibrar el Estadio Nacional al levantar la bandera peruana en un concierto histórico. IG/ Alejandro Sanz.

Con paso firme y una sonrisa contenida, Alejandro Sanz saludó a Lima y dejó que la música hiciera el resto. La puesta en escena fue sobria pero contundente: luces envolventes, pantallas de gran formato y una banda sólida que respaldó cada interpretación. Entre los músicos destacó la presencia de la percusionista peruana Gisella Giurfa, cuya participación fue celebrada por los asistentes como un motivo adicional de orgullo.

El repertorio avanzó combinando nostalgia y energía. Sonaron temas como “Por bandera”, “Bésame” y “A la primera persona”, que mantuvieron al público en un vaivén de emociones. Cada canción parecía activar recuerdos distintos en la multitud. Las parejas se abrazaban, algunos levantaban carteles y otros simplemente cerraban los ojos para dejarse llevar por la voz inconfundible del intérprete.

Alejandro Sanz hizo vibrar el Estadio Nacional al levantar la bandera peruana en un concierto histórico. IG/ Alejandro Sanz.

Alejandro Sanz tomó una bandera peruana

Uno de los momentos más intensos llegó cuando el cantante interpretó “Mi soledad y yo”. El estadio entero acompañó la letra con una fuerza conmovedora. Luego vinieron “El vino de tu boca”, “Quisiera ser” y “Hoy no me siento bien”, consolidando una noche en la que los clásicos se mezclaron con la energía del presente.

A las 9:56 p.m., ocurrió el gesto que marcaría el concierto. Consciente del fervor del público peruano, Alejandro Sanz tomó una bandera peruana que le alcanzaron desde las primeras filas y la ondeó con orgullo frente a un estadio completamente entregado. La ovación fue ensordecedora. Durante varios segundos, la música quedó en segundo plano ante los aplausos y gritos de emoción. El artista recorrió el escenario con la bandera en alto, sellando una imagen que quedará grabada en la memoria colectiva de los asistentes.

La conexión fue total. No se trató de un acto protocolar, sino de un gesto espontáneo que reforzó el vínculo entre el cantante y el público limeño. La energía no decayó. El show continuó con “Regálame la silla donde te esperé”, “Amiga mía” y “Deja que te bese”, esta última convertida en un auténtico himno colectivo.

Alejandro Sanz hizo vibrar el Estadio Nacional al levantar la bandera peruana en un concierto histórico. IG/ Alejandro Sanz.

A medida que avanzaba la noche, el ambiente se tornó más festivo. Cerca de las 10:18 p.m., cuando el espectáculo se acercaba a su tramo final, el estadio vibraba entre romanticismo y celebración. Entre la audiencia comenzaban a notarse algunos asistentes pasados de copas, pero el concierto se desarrolló sin complicaciones mayores. La organización mantuvo el control y la atmósfera general fue de entusiasmo y entrega.

El clímax llegó con los infaltables. “Corazón partío” desató un estallido de euforia; nadie permaneció sentado. Las luces de los celulares iluminaron el recinto mientras miles coreaban cada palabra. Luego, “No es lo mismo” reafirmó la vigencia de un artista que ha sabido mantenerse relevante a lo largo de décadas.

Más allá de la impecable producción, lo que definió la noche fue la conexión emocional. La gira “¿Y ahora qué?” apuesta por una narrativa honesta, cercana y profundamente humana. En Lima, ese concepto se materializó en cada gesto, en cada pausa y en cada sonrisa compartida con el público.

Alejandro Sanz hizo vibrar el Estadio Nacional al levantar la bandera peruana en un concierto histórico. IG/ Alejandro Sanz.

Cuando el concierto llegó a su cierre, el aplauso fue largo y sostenido. Alejandro Sanz agradeció el cariño recibido y prometió volver. El público respondió con un coro espontáneo que parecía resistirse al final. La imagen de la bandera peruana ondeando en el escenario quedó como símbolo de una noche que combinó música, emoción y pertenencia.

El Estadio Nacional fue testigo de un espectáculo que trascendió lo musical para convertirse en una experiencia colectiva. Entre romanticismo y fiesta, entre nostalgia y presente, el artista español reafirmó su vínculo con el Perú en una velada que quedará en la historia de los grandes conciertos en Lima.

Alejandro Sanz hizo vibrar el Estadio Nacional al levantar la bandera peruana en un concierto histórico. IG/ Alejandro Sanz.

Set list del concierto de Alejandro Sanz en el Estadio Nacional

Desde cuándo Por bandera Bésame A la primera persona Mi soledad y yo El vino de tu boca Quisiera ser Hoy no me siento bien Regálame la silla donde te esperé Amiga mía Deja que te bese Corazón partío No es lo mismo

Alejandro Sanz anuncia segunda fecha luego de lograr sold out en pocas horas de su primer concierto. IG