Perú

Tres internos escapan de Maranguita, pero los atrapan en cuestión de horas

La evasión se detectó a la 01:10 a.m., por lo que los protocolos de seguridad se activaron de inmediato y esto permitió la recaptura de los adolescentes

Tres adolescentes venezolanos lograron escapar del Centro Juvenil Maranguita, pero fueron recapturados en pocas horas gracias a un operativo conjunto entre personal de seguridad, la PNP y Serenazgo de San Miguel (Créditos: Buenos días Perú/Panamericana TV)

Tres adolescentes de nacionalidad venezolana escaparon este último jueves del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, pero la fuga fue frustrada en pocas horas gracias a la rápida intervención conjunta del personal de seguridad, la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Serenazgo de San Miguel, que permitió la recaptura inmediata de los internos.

Según el comunicado oficial del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la huída se detectó a la 01:10 a.m., cuando el personal de seguridad advirtió que los jóvenes habían escalado una de las paredes del recinto. Se activaron de inmediato los protocolos establecidos y se informó a la comisaría distrital para iniciar la búsqueda y las investigaciones correspondientes.

En menos de 24 horas, los tres adolescentes fueron ubicados y trasladados nuevamente a la comisaría de San Miguel, donde quedaron a disposición de las autoridades para las diligencias legales y administrativas de rigor.

Los fugados fueron ubicados y puestos nuevamente a disposición de la comisaría de San Miguel - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

La entidad enfatizó su política de “tolerancia cero” ante hechos que pongan en riesgo el proceso de resocialización de los internos, y dispuso el inicio de procedimientos internos para esclarecer los hechos.

La hipótesis inicial sugería que los jóvenes habrían sedado a su cuidador para facilitar la huida. Sin embargo, Francisco Naquita, director ejecutivo de Pronacej, descartó esta versión en declaraciones al programa Buenos Días Perú de Panamericana TV.

“No, no hay ningún tipo de adormecimiento, pero todo es materia de investigación. Puede haber habido un sometimiento a la seguridad, considerando el número de personas, pero reitero, eso está en proceso de investigación”, aclaró.

El personal de seguridad detectó la huida a la 01:10 a.m. al advertir que los internos habían escalado una de las paredes del recinto, lo que permitió activar de inmediato los protocolos y dar aviso a las autoridades - Créditos: Pronacej.

Preocupación vecinal y antecedentes de incidentes

La fuga, aunque frustrada rápidamente, reavivó la preocupación de los vecinos de San Miguel, quienes han denunciado reiterados incidentes vinculados al centro de rehabilitación. “Hace unos meses hubo una revuelta, incendiaron colchones y hubo un incendio adentro”, relató una residente de la zona, quien manifestó sentir inseguridad ante la cercanía del establecimiento.

“Por la seguridad de todos, creo que sí se debe reubicar el centro, porque siempre hay fugas y reyertas, y eso genera tensión entre los vecinos”, señaló otra vecina. La demanda de traslado del centro Maranguita es un reclamo constante, especialmente tras episodios que afectan la tranquilidad del entorno.

El traslado de Maranguita: una propuesta estancada

El director de Pronacej explicó que el Ministerio de Justicia, en gestiones anteriores, coordinó con Vías Nacionales la obtención de un terreno al sur de Lima, con el objetivo de trasladar el centro de rehabilitación.

No obstante, la propuesta encontró oposición de las autoridades locales de Cañete, lo que dejó en suspenso el diálogo y el proceso de traslado. “Hubo una mesa de trabajo con los alcaldes provincial y central, pero la mesa quedó abierta”, detalló Naquita.

Mientras la iniciativa de reubicación permanece en evaluación, la comunidad de San Miguel continúa exigiendo soluciones ante la persistencia de incidentes relacionados con el funcionamiento del centro juvenil Maranguita.

