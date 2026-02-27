Qué se celebra el 27 de febrero en el Perú: espejo de las tensiones entre historia, identidad y modernización

Las conmemoraciones de esta fecha incluyen hitos militares, deportivos y sociales, marcando acontecimientos clave como batallas, desastres naturales, nombramientos emblemáticos y eventos judiciales relevantes en la historia peruana (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 27 de febrero reúne diversos hechos relevantes para el Perú y la región. En 1829 se libró la Batalla del Portete de Tarqui entre Perú y la Gran Colombia, conflicto que derivó en un armisticio.

En 1868, Miguel Grau asumió el mando del Huáscar, nave clave años después en la Guerra del Pacífico. En 1880 ocurrió el Combate naval de Arica. En 1955 nació el futbolista Jaime Duarte.

En 1998, un huaico destruyó la central hidroeléctrica de Machu Picchu. En 2008, Santiago Martín Rivas declaró en el juicio a Alberto Fujimori por Barrios Altos y La Cantuta.

27 de febrero de 1829 – Batalla del Portete de Tarqui, el enfrentamiento clave entre Perú y Gran Colombia por límites territoriales en Sudamérica

Perú y la Gran Colombia se enfrentaron en Tarqui en un combate que frenó el avance militar y abrió paso a un armisticio. (BNP)

La Batalla del Portete de Tarqui fue un enfrentamiento decisivo librado el 27 de febrero de 1829 cerca de Cuenca, en el actual Ecuador, entre tropas peruanas y de la Gran Colombia durante la guerra entre ambos estados.

El combate enfrentó a fuerzas comandadas por Antonio José de Sucre por la Gran Colombia y José de La Mar y Agustín Gamarra por el Perú. Aunque los gran colombianos lograron una victoria táctica obligando al repliegue peruano, la confrontación detuvo el avance y llevó posteriormente a la firma del armisticio de Girón, primer paso en las negociaciones de paz.

En Ecuador, este episodio se recuerda como un símbolo de unidad nacional y se conmemora en diversas efemérides.

27 de febrero de 1868 – Miguel Grau asume el mando del Huáscar e inicia etapa decisiva

Miguel Grau fue designado comandante del Huáscar, iniciando una etapa decisiva para la defensa marítima del Perú. (BNP)

El 27 de febrero de 1868, Miguel Grau Seminario fue designado comandante del monitor Huáscar por el gobierno de Pedro Díez-Canseco, con el grado de Capitán de Fragata.

Tras su experiencia en la marina mercante, se reincorporó a la Armada y permaneció al frente del buque hasta 1876, cuando fue elegido diputado por Paita. Durante su gestión, la nave se consolidó como pieza clave de la defensa nacional.

En 1879 retomó el mando al estallar la Guerra del Pacífico y condujo operaciones navales hasta su muerte en el Combate de Angamos, el 8 de octubre.

27 de febrero de 1880 – Combate naval de Arica, escaramuza marítima en la Guerra del Pacífico

El bloqueo chileno al puerto de Arica derivó en un intercambio de fuego con baterías costeras y el Manco Cápac. (La ilustracion Española y Americana. Año XXIV. NUM XXII)

El Combate naval de Arica fue una acción bélica librada el 27 de febrero de 1880 en el contexto de la Guerra del Pacífico, donde buques de la Armada chilena bloquearon el puerto de Arica, entonces peruano, enfrentándose con baterías costeras y el monitor peruano Manco Cápac.

Durante la escaramuza, los blindados Huáscar y Magallanes intercambiaron fuego con las defensas del Morro, en una serie de intercambios que incluyeron ataques a un tren de suministros y el choque entre ambos monitores navales.

El combate concluyó con la muerte del comandante chileno Manuel Thomson y la retirada de las fuerzas peruanas tras el enfrentamiento.

27 de febrero de 1955 – nace Jaime Eduardo Duarte Huerta, defensa peruano y mundialista con Alianza Lima y la selección

Mundialista en 1978 y 1982, Jaime Duarte se convirtió en uno de los zagueros más recordados del país. (Facebook / Sentimiento Aliancista)

Jaime Duarte Huerta nació en Lima el 27 de febrero de 1955 y se consolidó como uno de los defensores peruanos más recordados del fútbol local. Su carrera inició en Alianza Lima, donde ganó varios títulos nacionales a finales de los años 1970 y compartió vestuario con figuras destacadas.

Fue internacional con la Selección Peruana, disputando las Copas del Mundo de 1978 y 1982 e integró el equipo en torneos continentales.

Tras su retiro en 1990, dirigió equipos y se desempeñó como entrenador e incluso como comentarista deportivo, además de trabajar en el área de captación de talentos para su club de origen.

27 de febrero de 1998 - un huaico sepulta central hidroeléctrica de Machu Picchu y deja sin energía al Cusco

Un aluvión destruyó la central hidroeléctrica de Machu Picchu y dejó sin energía a gran parte del Cusco. (Andina)

El 27 de febrero de 1998, un violento huaico originado por el desborde de la quebrada del río Aobamba, tras intensas precipitaciones y el desprendimiento de glaciares del nevado Salcantay, arrasó la central hidroeléctrica de Machu Picchu.

El aluvión de lodo y rocas cubrió instalaciones, inutilizó tuberías y dejó fuera de servicio la planta operada por EGEMSA. La emergencia afectó de forma severa el suministro eléctrico del Cusco hasta su rehabilitación parcial en 2001.

La reconstrucción exigió nuevas medidas de seguridad e inversiones superiores a 20 millones de dólares. También hubo daños en Santa Teresa y la cordillera de Vilcabamba.

27 de febrero de 2008 - Martín Rivas declara en juicio a Fujimori por Barrios Altos y La Cantuta y niega haber recibido órdenes del presidente Alberto Fujimori<b> </b>

El exjefe del Grupo Colina declaró ante la Sala Penal Especial y rechazó vínculos directos con el expresidente. (Andina)

El 27 de febrero de 2008, Santiago Martín Rivas declaró como testigo en el proceso contra Alberto Fujimori por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.

Ante la Sala Penal Especial, el exjefe operativo del Grupo Colina negó haber recibido órdenes directas del entonces mandatario o de Vladimiro Montesinos para cometer ejecuciones.

También cuestionó la existencia formal del destacamento como grupo de aniquilamiento y afirmó que un video previo fue editado. La fiscalía consideró su postura parte de la defensa. En 2009, el tribunal condenó a Fujimori a 25 años.