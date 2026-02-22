Familia de Lizeth Marzano denunciará a periodista Marisel Linares por encubrimiento

La familia de la nadadora Lizeth Marzano (derecha) anunció que denunciará a la periodista Marisel Linares (izquierda) por presunto encubrimiento en un caso.

La familia de Lizeth Marzano anunció que interpondrá una denuncia contra la periodista Marisel Linares por la presunta figura de encubrimiento en el caso que investiga la muerte de la joven deportista en San Isidro. El entorno de la víctima expresó su preocupación tras la ausencia de la comunicadora en la citación policial, lo que ha generado interrogantes sobre la colaboración con la justicia y el avance de la investigación.

De acuerdo con información publicada por Perú 21, el hermano de la fallecida, Gino Marzano, responsabilizó a Linares de no aportar datos sustanciales para esclarecer quién conducía el vehículo involucrado.

El accidente, en el que se vio implicado Adrián Villar, hijo de la pareja de la periodista, sigue sin resolverse plenamente, ya que el principal acusado tampoco se ha presentado ante las autoridades. La identidad del propietario del automóvil quedó establecida tras el comunicado de Linares, aunque la familia sostiene que no se facilitó información relevante sobre el conductor al momento del atropello.

Adrián Villar, hijastro de Marisel Linares, fue identificado como el conductor que atropelló y mató a la deportista Lizeth Marzano en San Isidro.

La abogada de los familiares remarcó que la inasistencia de la periodista a la citación policial fue interpretada como una falta de disposición para colaborar.

“No se ha presentado, lo que entendemos que no es colaborar con la justicia. Lo que nosotros vamos a proceder es que se la cite de manera compulsiva”, declaró la letrada, quien anticipó que se evalúa pedir la inclusión de Linares en la investigación bajo la figura de encubrimiento u obstrucción a la justicia. El pedido de la familia incluye exigencias de respuestas y la aplicación de sanciones para evitar que el caso quede impune, mientras la policía continúa con las diligencias correspondientes.

Marisel Linares no acudió a citación

El 21 de febrero, Marisel Linares fue convocada para declarar ante la policía sobre los hechos relacionados con el accidente. Según la abogada de la familia Marzano, la periodista no acudió a la citación ni presentó justificación formal por su ausencia.

La representante legal precisó: “No ha presentado una justificación formal hasta el momento y simplemente no se ha presentado, lo que entendemos que no es colaborar con la justicia”.

Joven que presuntamente atropelló a Lizeth Marzano tiene programado un viaje al exterior.

La letrada sostuvo que evalúan solicitar que la citación se realice de manera compulsiva y no descartó que la periodista sea incluida en la investigación por encubrimiento. La presión social y mediática se ha incrementado, ya que el entorno de la víctima reclama que se esclarezca la responsabilidad de quienes estuvieron vinculados directa o indirectamente con el siniestro. Las autoridades mantienen la investigación abierta con el objetivo de determinar las circunstancias precisas del atropello y la identidad del conductor.

El comunicado de Marisel Linares

Tras la difusión del caso, Linares publicó un mensaje en su cuenta de Instagram para dar su versión. En el comunicado, expresó: “Con mucho pesar, he tomado conocimiento de que un vehículo registrado a mi nombre, protagonizó un terrible accidente de tránsito que causó la muerte de la joven Lizeth Marzano Noguera”.

La periodista afirmó que el automóvil no estaba bajo su control desde septiembre del año anterior y que actualmente se encuentra en posesión de otra persona.

Marisel Linares Chávez publicó un comunicado oficial en redes sociales deslindándose de la responsabilidad directa en el accidente automovilístico que causó la muerte de Lizeth Marzano Noguera, al precisar que no conducía el vehículo y este ya no estaba en su poder. (Marisel Linares)

“Quiero dejar en claro que ese auto, desde setiembre del año pasado, ya no está en mi poder, sino en el de una tercera persona, quien enfrentará el proceso que corresponda. Reitero que yo no manejaba ese vehículo”, sostuvo Linares en la publicación, donde también aseguró que colaborará con las autoridades si así se le solicita.

En el mismo mensaje, Linares transmitió sus condolencias a los familiares de la joven fallecida: “Lamento profundamente lo sucedido. Mis más sinceras condolencias a la familia”, escribió en la red social. La reacción generó diversas respuestas entre los usuarios, mientras la atención pública se mantiene sobre el desarrollo del proceso judicial y la determinación de responsabilidades.

La investigación policial continuará hasta establecer con claridad los hechos y la participación de los involucrados, en un caso que ha movilizado a la opinión pública y que permanece bajo seguimiento constante de los medios de comunicación y la sociedad civil.