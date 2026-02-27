Abogado de policías investigados por caso Lizeth Marzano asegura que efectivos no conocían quién manejaba ni identidad de dueña del vehículo

Investigan a dos efectivos por posible encubrimiento en el caso Lizeth Marzano| Foto: Latina Noticias

El abogado Stefano Miranda, representante legal de los policías investigados en el caso por la muerte de Lizeth Marzano, rechazó que haya existido algún tipo de encubrimiento por parte de los efectivos.

Según explicó, los suboficiales José Serrano y Roberto Cortés intervinieron cumpliendo sus funciones y se encuentran en calidad de testigos, no de imputados. Exitosa Noticias reportó que la defensa insiste en que los agentes no sabían quién era el conductor del vehículo ni conocían a la propietaria al momento de la intervención.

Miranda detalló que la madrugada del incidente, la policía identificó un tumulto inusual frente a un parque y dispuso el envío de un patrullero. La unidad llegó alrededor de las 4:50 a. m., pero en ese instante no había información clara sobre la identidad del conductor ni la placa completa del auto.

El abogado remarcó que los efectivos no ingresaron al departamento del investigado, sino solo al edificio, y que esa diligencia quedó registrada en el parte policial. Además, se tomaron fotos del frontis y se solicitaron imágenes de cámaras de seguridad con el fin de trazar el recorrido del vehículo, procedimiento que corresponde a la comisaría a cargo.

Dos efectivos policiales están bajo investigación por presunta corrupción de funcionarios tras el trágico atropello que le quitó la vida a la deportista Lizeth Marzano. Se indaga por qué no detuvieron al responsable, Adrián Villar, seis horas después del hecho. | Latina Noticias

Policía actuó según protocolo

Miranda afirmó que los policías no recibieron información previa sobre la relación de Adrián Villar con la víctima ni sobre la titularidad del auto.

“No se tenía conocimiento de que era el enamorado de esta chica ni que el muchacho había estado en el frontis. No había esa información”, manifestó el abogado.

Recalcó que la defensa legal de los efectivos busca demostrar que la policía actuó dentro del marco de sus funciones y rechazó cualquier insinuación de colusión con la familia del conductor. “Salir a decir que la policía habría, hasta incluso, se habría coludido con la familia, que habría recibido llamadas o influencias, eso es totalmente falso”, subrayó Miranda.

El letrado también respondió a las dudas surgidas tras la difusión de imágenes del procedimiento policial. Explicó que, ante un accidente de tránsito, la primera persona investigada suele ser el propietario del vehículo, aunque en este caso no se conocía quién conducía realmente el auto. “Cuando ocurre un accidente, a quien relacionas primero como imputado es al propietario. Hasta que escuches en una declaración al propietario decir a quién lo alquiló, a quién se lo prestó, a quién le puso en donación. Entonces estamos hablando de horas que la policía ha estado presente”, detalló.

Por otra parte, Miranda precisó que la policía solicitó inicialmente el impedimento de salida del país, y que recién después la Fiscalía pidió la detención preliminar cuando el caso se hizo público.

Según el abogado, los responsables de solicitar medidas judiciales son quienes tienen la competencia y no los agentes, quienes solo cumplieron funciones de verificación y recolección de información.

Detención de Adrián Villar

Villar, de 21 años, fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) en una vivienda de Miraflores, tras permanecer nueve días en la clandestinidad. El joven es señalado como el responsable de la muerte de Lizeth Marzano, reconocida deportista, quien perdió la vida luego de ser atropellada en el distrito de San Isidro. La intervención policial se realizó en cumplimiento de una orden judicial por homicidio culposo, omisión de auxilio y fuga.

Luego de su detención, Villar fue trasladado a la División de Medicina Legal, donde se le practicaron los exámenes correspondientes. Posteriormente, el detenido fue derivado a la División de Investigación de Accidentes de Tránsito, donde afrontará un periodo de detención preliminar de 72 horas mientras continúan las diligencias.