Perú

Cristorata sorprende al público con un emotivo dueto junto a Lucía de la Cruz en vivo

El creador de contenido dejó de lado el humor para mostrar su faceta musical, uniendo su voz con la legendaria cantante, en una vibrante interpretación de un clásico criollo en plena transmisión digital

Guardar

El influencer Cristorata demuestra su gran talento vocal al interpretar a capela el clásico vals peruano 'Cuando llora mi guitarra', y el momento se vuelve mágico con la participación de la legendaria Lucía de la Cruz. YouTube +QTV / Sin +QDecir

El mundo digital y la música criolla peruana fueron escenario de un encuentro inesperado cuando Cristorata, creador de contenido, compartió un dueto en vivo con Lucía de la Cruz. El momento ocurrió durante una transmisión del programa Sin más que decir y rápidamente se viralizó en redes sociales, gracias a la interpretación de Cuando llora mi guitarra. La aparición de la cantante Daniela Darcourt, la participación de Lucía y la repercusión en la plataforma Kick dieron aún más relevancia a un episodio celebrado por los seguidores de los artistas.

La invitación de Cristorata —nombre real, Cristopher Puente Viena— tenía como eje conversar sobre su trayectoria en el streaming y su vínculo con la música. Durante la charla, animadores del set lo alentaron a interpretar Cuando llora mi guitarra, reconocido clásico del repertorio criollo.

Cristorata aceptó y sorprendió a la audiencia con una faceta musical que pocos conocían: sus seguidores están acostumbrados a su estilo de entrevistas provocadoras y humor sorpresivo. En la interpretación, la transmisión adquirió un giro inesperado: primero intervino Daniela Darcourt, y luego Lucía de la Cruz llamó al programa, agregando su voz al improvisado escenario virtual.

Una conexión generacional en vivo

La voz de Lucía de la Cruz, expuesta como una de las principales exponentes de la música criolla y afroperuana, se sumó al dueto en directo. Eso generó una reacción emotiva en los presentes y en los espectadores digitales. Durante la llamada, Lucía elogió al streamer: “Me encanta que la juventud evolucione y la música no tiene técnica. La música nace del corazón”, expresó, subrayando la autenticidad que percibió en el canto de Cristorata.

Cristorata y la reconocida cantante
Cristorata y la reconocida cantante criolla, Lucía de la Cruz, sorprendieron con un emotivo dueto en vivo. (Composición Infobae)

Añadió un consejo directo: “Cristo, te doy las bendiciones, hijito. Sigue evolucionando con la música. Tu música es buena y si la combinas sería maravilloso porque nosotros los artistas, los cantantes, tenemos que ser versátiles”.

Cristorata, emocionado por el respaldo, agradeció y devolvió el gesto: “Eso es verdad. Y para todo público. Muchas gracias por el consejo”. En esos minutos, la dinámica del set se tornó de respeto mutuo. El dueto entre Lucía y Cristorata prosiguió con la interpretación compartida de Cuando llora mi guitarra, alternando estrofas y uniendo generaciones a través de las plataformas digitales.

La participación de los conductores y la reacción de la audiencia, tanto en el estudio como en redes sociales, destacaron la fusión del mundo digital y las raíces musicales del Perú.

Trayectoria y controversias de Cristorata

Cristorata inició su carrera en Chiclayo, en 2003. Se dio a conocer en TikTok en 2021 y, poco después, extendió su alcance a YouTube y a la plataforma de streaming Kick —de origen estadounidense y centrada en transmisiones interactivas en vivo—. Su estilo combina espontaneidad y humor, con entrevistas agudas a figuras públicas. Esta fórmula lo llevó a acumular millones de seguidores y a posicionarse como un referente en la generación de contenidos digitales del país.

La legendaria cantante Lucía de la Cruz sorprende con una llamada al programa para darle un conmovedor mensaje y su bendición a Cristorata, animándolo a incursionar en el vals peruano. YouTube +QTV / Sin +QDecir

No todas sus experiencias han sido positivas. En 2025 fue suspendido temporalmente de Kick debido a una transmisión que incumplió las políticas comunitarias de la plataforma. El streamer retornó luego, impulsado por el apoyo de su audiencia. El apodo “Cristorata” une su nombre con la palabra “rata”, término de la cultura popular peruana ligado a la picardía y el ingenio, rasgos que se reflejan en su contenido y que refuerzan la conexión con su público.

El episodio junto a Lucía de la Cruz representa una transición notable en su trayectoria, demostrando una capacidad para sorprender fuera de su terreno habitual e insertarse en los circuitos de la música criolla.

Con más de 60 años en los escenarios, Lucía de la Cruz forma parte de la historia viva de la música peruana. Su mensaje tras el dueto fue contundente: “La música es el complemento de la vida”. En la conversación, instó tanto a Cristorata como a otros creadores a mantener vivo el vínculo con la tradición y a buscar siempre el sentimiento en cada interpretación.

Temas Relacionados

CristorataLucía de la CruzDaniela DarcourtMúsica Criollaperu-entretenimiento

Más Noticias

Último sismo en Perú: febrero acumula 48 temblores reportados por el IGP en distintas regiones del país

Los eventos se distribuyeron a lo largo del mes, con picos de actividad en la costa, la sierra y la selva, según los registros oficiales

Último sismo en Perú: febrero

Fuerte sismo de magnitud 5.0 sacudió Lima: presidente del IGP explica inusual movimiento vertical en el epicentro

El organismo científico indicó que el fenómeno se percibió con mayor intensidad en zonas con suelos blandos y en edificios de varios pisos

Fuerte sismo de magnitud 5.0

Inicio del año escolar 2026 en suspenso: Una región ya decidió posponer su regreso a clases por lluvias

El comienzo del nuevo periódo pedagógico ya enfrenta una postergación tras la decisión oficial de priorizar la seguridad ante el impacto de los fenómenos naturales

Inicio del año escolar 2026

Fuerte temblor de 5.0 remece Lima este jueves 26 de febrero: autoridades descartan tsunami

El sismo se produjo durante la tarde en la región Lima, de acuerdo con el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El siniestro ocurrió a las 18:21:08, hora local, y alcanzó una profundidad de 53 kilómetros

Fuerte temblor de 5.0 remece

Pablo Heredia recuerda su relación con Milett Figueroa y cuestiona: “¿Por qué dice que Tinelli fue su primer argentino?”

El actor argentino recordó su romance con la modelo en un programa argentino y cuestionó que la modelo niegue su historia.

Pablo Heredia recuerda su relación
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Caso Baguazo: histórico fallo condena

Caso Baguazo: histórico fallo condena a altos mandos PNP por homicidio

Alcalde de Junín al borde de la muerte tras ataque armado cuando iba a municipalidad: es evacuado de emergencia a Lima

Disputas en el CAL: Sucesor de Willy Ramírez en el JNE será proclamado luego de que acabe su mandato

Carlos Álvarez sigue en carrera: JEE archiva proceso de exclusión tras confirmar que fue absuelto

Rafael López Aliaga cae a 10% en la intención de voto tras la elección de José Balcázar, y Keiko Fujimori sube en encuesta

ENTRETENIMIENTO

Pablo Heredia recuerda su relación

Pablo Heredia recuerda su relación con Milett Figueroa y cuestiona: “¿Por qué dice que Tinelli fue su primer argentino?”

Flavia Laos firma contrato con sello de la disquera asociada a BTS y prepara primer EP internacional: “está sucediendo”

Darinka Ramírez responde con firmeza a las críticas y a quienes señalan que su pareja es “mantenido” por Jefferson Farfán

Pancho de Piérola se disculpa tras comentarios sobre la cobertura del caso Lizeth Marzano: “no tuve la sensibilidad correcta”

La reacción de Andrés Wiese ante la noticia falsa de su muerte: "¿Me están matando?"

DEPORTES

Manisha Kalyan, flamante incorporación de

Manisha Kalyan, flamante incorporación de Alianza Lima Femenino, recibió el llamado de la India para disputar la Copa Asiática 2026

Paolo Guerrero queda fuera del Alianza Lima vs UTC por Liga 1 2026 debido a una particular decisión de Pablo Guede

Erick Noriega brilló con Gremio al concretar su primer gol en el Brasileirao frente a Atlético Mineiro

Nolberto Solano minimizó ‘hat-trick’ de Hernán Barcos y criticó el fútbol peruano: “Esos defensas parecían los que juegan en mi pichanga”

Pablo Guede soltó inesperado comentario por cuestionado presente de Alianza Lima tras millonaria inversión: “Manchester City no campeona siempre”