Cristorata sorprende al público con un emotivo dueto junto a Lucía de la Cruz en vivo

El mundo digital y la música criolla peruana fueron escenario de un encuentro inesperado cuando Cristorata, creador de contenido, compartió un dueto en vivo con Lucía de la Cruz. El momento ocurrió durante una transmisión del programa Sin más que decir y rápidamente se viralizó en redes sociales, gracias a la interpretación de Cuando llora mi guitarra. La aparición de la cantante Daniela Darcourt, la participación de Lucía y la repercusión en la plataforma Kick dieron aún más relevancia a un episodio celebrado por los seguidores de los artistas.

La invitación de Cristorata —nombre real, Cristopher Puente Viena— tenía como eje conversar sobre su trayectoria en el streaming y su vínculo con la música. Durante la charla, animadores del set lo alentaron a interpretar Cuando llora mi guitarra, reconocido clásico del repertorio criollo.

Cristorata aceptó y sorprendió a la audiencia con una faceta musical que pocos conocían: sus seguidores están acostumbrados a su estilo de entrevistas provocadoras y humor sorpresivo. En la interpretación, la transmisión adquirió un giro inesperado: primero intervino Daniela Darcourt, y luego Lucía de la Cruz llamó al programa, agregando su voz al improvisado escenario virtual.

Una conexión generacional en vivo

La voz de Lucía de la Cruz, expuesta como una de las principales exponentes de la música criolla y afroperuana, se sumó al dueto en directo. Eso generó una reacción emotiva en los presentes y en los espectadores digitales. Durante la llamada, Lucía elogió al streamer: “Me encanta que la juventud evolucione y la música no tiene técnica. La música nace del corazón”, expresó, subrayando la autenticidad que percibió en el canto de Cristorata.

Cristorata y la reconocida cantante criolla, Lucía de la Cruz, sorprendieron con un emotivo dueto en vivo. (Composición Infobae)

Añadió un consejo directo: “Cristo, te doy las bendiciones, hijito. Sigue evolucionando con la música. Tu música es buena y si la combinas sería maravilloso porque nosotros los artistas, los cantantes, tenemos que ser versátiles”.

Cristorata, emocionado por el respaldo, agradeció y devolvió el gesto: “Eso es verdad. Y para todo público. Muchas gracias por el consejo”. En esos minutos, la dinámica del set se tornó de respeto mutuo. El dueto entre Lucía y Cristorata prosiguió con la interpretación compartida de Cuando llora mi guitarra, alternando estrofas y uniendo generaciones a través de las plataformas digitales.

La participación de los conductores y la reacción de la audiencia, tanto en el estudio como en redes sociales, destacaron la fusión del mundo digital y las raíces musicales del Perú.

Trayectoria y controversias de Cristorata

Cristorata inició su carrera en Chiclayo, en 2003. Se dio a conocer en TikTok en 2021 y, poco después, extendió su alcance a YouTube y a la plataforma de streaming Kick —de origen estadounidense y centrada en transmisiones interactivas en vivo—. Su estilo combina espontaneidad y humor, con entrevistas agudas a figuras públicas. Esta fórmula lo llevó a acumular millones de seguidores y a posicionarse como un referente en la generación de contenidos digitales del país.

La legendaria cantante Lucía de la Cruz sorprende con una llamada al programa para darle un conmovedor mensaje y su bendición a Cristorata, animándolo a incursionar en el vals peruano. YouTube +QTV / Sin +QDecir

No todas sus experiencias han sido positivas. En 2025 fue suspendido temporalmente de Kick debido a una transmisión que incumplió las políticas comunitarias de la plataforma. El streamer retornó luego, impulsado por el apoyo de su audiencia. El apodo “Cristorata” une su nombre con la palabra “rata”, término de la cultura popular peruana ligado a la picardía y el ingenio, rasgos que se reflejan en su contenido y que refuerzan la conexión con su público.

El episodio junto a Lucía de la Cruz representa una transición notable en su trayectoria, demostrando una capacidad para sorprender fuera de su terreno habitual e insertarse en los circuitos de la música criolla.

Con más de 60 años en los escenarios, Lucía de la Cruz forma parte de la historia viva de la música peruana. Su mensaje tras el dueto fue contundente: “La música es el complemento de la vida”. En la conversación, instó tanto a Cristorata como a otros creadores a mantener vivo el vínculo con la tradición y a buscar siempre el sentimiento en cada interpretación.