Las razones del PJ para dictar la detención preliminar de Adrián Villar por la muerte de Lizeth Marzano

Adrián Villar enmarrocado tras ser detenido por la Policía. Foto: composición/captura/Latina

En la madrugada de este jueves 26 de febrero, la Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutó la detención preliminar de Adrián Villar por atropellar a la deportista Lizeth Marzano, causarle la muerte y huir de la escena.

Para el juez de investigación preparatoria Ricardo Huamán existen elementos razonables que permite inferir que Villar cometió los delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente de tránsito.

Para empezar, en la resolución a la que accedió Infobae, el magistrado confirma que la pena a imponerse es mayor a los 4 años que exige el Código Procesal Penal para dictar una detención preliminar. A Villar le correspondería 8 años de prisión, pena que se reduciría a 6 años y 8 meses si se acoge la terminación anticipada, con alta probabilidad de evitar ir a parar a una cárcel.

Detención preliminar contra Adrián Villar

El magistrado también considera que, aunque dictó impedimento de salida del país por 9 meses, hay un “riesgo inminente de fuga por parte” del hijastro de la periodista Marisel Linares debido a su récord migratorio, que registra viajes a Chile, Estados Unidos, Colombia, México y España.

El juez Ricardo Huamán también advierte que, a pesar de que se allanó al impedimento de salida del país y entregó voluntariamente su pasaporte, existe aún la posibilidad de que Adrián Villar intente “sustraerse de la investigación u obstruir la misma”. Ello debido a su conducta, específicamente haberse presentado ante la Policía luego de las 48 horas para evitar ser detenido en flagrancia.

Con esa conducta, dice el Ministerio Público, Villar evitó que se le someta al dosaje etílico, “que podría determinar una agravación de la pena, faltando realizarse aún una pericia toxicológica a fin de determinar el consumo de algún tipo de drogas el día de los hechos investigados”.

“Así, compulsados los presupuestos desarrollados, se puede concluir que existe un riesgo razonable de que el investigado, dada la gravedad de los delitos imputados y la superioridad de la pena, pueda obstaculizar la averiguación de la verdad, e incluso podría darse a la fuga, ya que cuenta con los medios y recursos para hacerlo, tanto más si esta conducta (la fuga) habría sido desplegada al momento de los hechos, según la descripción fáctica del Ministerio Público”, concluye el juez.

Imágenes de la detención de Adrián Villar, el joven acusado de atropellar y causar la muerte de Lizeth Marzano. La policía intervino su vivienda durante la madrugada para efectuar la captura.

El magistrado sostiene que, tal como lo afirmó la Fiscalía, la detención preliminar de Adrián Villar es necesaria para asegurar las diligencias restantes.

Las diligencias restantes

Estas son las diligencias que la Fiscalía buscará completar durante la detención de Adrián Villar:

Revisar los videos pendientes para determinar si aportan o no a la investigación.

Tramitar la pericia al auto que manejó Adrián Villar el día que atropelló a Lizeth Marzano

Tomar la declaración de la periodista Marisel Linares.

Requerir a la Notaría donde se realizó la supuesta donación del vehículo por parte de Marisel Linares a Adrián Villar para que informe sobre dicha operación.

Pericia toxicológica a Adrián Villar.

Luego de estas diligencias, la Fiscalía podría formalizar la investigación preparatoria contra Villar y requerir, si lo considera, la prisión preventiva en su contra.