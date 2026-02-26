Eddy Herrera y Alberto Barros se unen para un único concierto en Perú: fecha, lugar y los precios de las entradas

La música tropical vivirá una fiesta sin precedentes este abril en Perú. Por primera vez, el “Galán del Merengue”, Eddy Herrera, y el “Titán de la Salsa”, Alberto Barros, compartirán escenario para ofrecer dos espectáculos históricos que harán vibrar a Chiclayo y Lima.

La gira, que promete una explosión de clásicos y energía en vivo, es uno de los eventos más esperados por los amantes del merengue y la salsa. Dos grandes exponentes, cada uno con su estilo y su trayectoria, unirán fuerzas para brindar dos noches llenas de ritmo, nostalgia y fiesta.

Tanto Chiclayo como Lima vivirán la experiencia de ver a dos leyendas sobre el mismo escenario, en un espectáculo que promete quedar grabado en la memoria de todos los asistentes.

¿Cuándo serán los conciertos de Eddy Herrera y Alberto Barros?

La gira contempla dos paradas estratégicas para que los fans de ambos géneros puedan disfrutar de sus ídolos: Chiclayo: el próximo viernes 24 de abril en el Festival de la Amistad del Jockey Club.

Al día siguiente 25 de abril, los cantantes estarán en el Multiespacio Costa 21, San Miguel.

Ambos shows contarán con una producción de primer nivel y una selección de éxitos que han marcado época en la música latina.

Eddy Herrera: el merengue dominicano regresa al Perú

Con más de treinta años de carrera, Eddy Herrera llega a Perú precedido por su vigencia, carisma y una conexión especial con el público local. El intérprete de “Tu eres ajena” y “Pégame tu vicio” ha renovado su vínculo con los peruanos gracias a su colaboración con el Grupo 5 en “Amor vuelve”, tema que supera los 85 millones de vistas en YouTube.

“Perú siempre me ha dado su amor y cariño, me siento feliz y honrado”, afirmó Herrera, quien promete un show vibrante y lleno de emociones en ambas ciudades. Los asistentes podrán disfrutar de sus más grandes hits y de todo el sabor caribeño que caracteriza su puesta en escena.

Eddy Herrera llega a la ceremonia de entrega del premio Persona del Año de la 26ª edición de los Latin Grammy, el miércoles 12 de noviembre de 2025, en el Mandalay Bay de Las Vegas. (Foto AP/Chris Pizzello)

Alberto Barros: la leyenda de la salsa colombiana

Alberto Barros, conocido como el “Titán de la Salsa”, es una de las figuras más respetadas de la música tropical. Productor, compositor, arreglista y trombonista, Barros ha sido director del Grupo Niche y ha trabajado junto a leyendas como Celia Cruz, Oscar D’León, Héctor Lavoe, Andy Montañez y Pete “El Conde” Rodríguez. Además, es el creador de la mítica orquesta Los Titanes de Colombia.

En sus presentaciones en Perú, Barros ofrecerá un recorrido por lo mejor de la salsa colombiana y sus discos tributo, interpretando clásicos como “Sobredosis”, “En trance”, “La cita” y “Por retenerte”, entre otros.

El “Galán del Merengue” y el “Titán de la Salsa” compartirán escenario por primera vez en el país, presentando sus éxitos y tributos a la música tropical.

Precios y preventapara su show

La preventa exclusiva con tarjeta Interbank inicia el 25 de febrero y ofrece un 15% de descuento en Teleticket para ambos conciertos. Estos son los precios promocionales:

- Box (12 personas): S/. 3,570.00

- Box Individual: S/. 357.00

- VIP: S/. 204.00

- Zona General: S/. 102.00

En la venta regular, los precios serán:

- Box (12 personas): S/. 4,200.00

- Box Individual: S/. 420.00

- VIP: S/. 240.00

- Zona General: S/. 120.00

Entradas con descuento Interbank estarán disponibles en zonas Box, VIP y General, con precios que van desde S/. 102 hasta S/. 4,200.

¿Cómo comprar tus entradas en Teleticket?

Para adquirir tus entradas para el concierto de Eddy Herrera y Alberto Barros, primero debes ingresar al sitio oficial de Teleticket en www.teleticket.com.pe. Si es la primera vez que usas la plataforma, deberás crear una cuenta de usuario completando tus datos personales y tu correo electrónico.

Una vez registrado, confirma tu cuenta utilizando el enlace que recibirás en tu correo electrónico. Luego, accede a la web, busca el evento de Eddy Herrera y Alberto Barros y selecciona la ciudad y la fecha en la que deseas asistir.

El sistema implementa una cola virtual; únete a ella y espera tu turno sin recargar la página, ya que hacerlo podría hacerte perder tu lugar. Cuando sea tu turno, selecciona la zona y los asientos que prefieras, presiona “reservar asiento” y luego “comprar”.

Completa el pago ingresando los datos de tu tarjeta; si tienes tarjeta Interbank, aprovecha el descuento correspondiente. Finalmente, verifica tus tickets en la sección “Mis E-Tickets” de tu cuenta, donde aparecerán una vez finalizada la compra y podrás descargarlos para el día del evento.

Una cita con la historia de la música tropical

El encuentro de Eddy Herrera y Alberto Barros en Perú es un hito para la música latina. Dos grandes exponentes, cada uno con su estilo y su trayectoria, unirán fuerzas para brindar dos noches llenas de ritmo, nostalgia y fiesta. Tanto Chiclayo como Lima vivirán la experiencia de ver a dos leyendas sobre el mismo escenario, en un espectáculo que promete quedar grabado en la memoria de todos los asistentes.

La oportunidad es única: los boletos ya están a la venta y la demanda promete llenos totales. Prepárate para bailar y cantar junto a los grandes del merengue y la salsa en un evento que marcará historia en el Perú.