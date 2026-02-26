Carlos Alcántara y Jossie Lindley: La historia de un amor de más de 30 años que llegó a su fin

Carlos Alcántara y Jossie Lindley aparecen juntos en la imagen principal, junto a una foto insertada de ellos en sus años de juventud, representando el fin de su relación de más de 30 años.

La noticia sobre la separación de Carlos Alcántara y Jossie Lindley tras más de tres décadas juntos sorprendió al mundo del espectáculo peruano. La pareja, considerada un referente de estabilidad en la farándula, cerró un ciclo tras años de vida en común, hijos y trabajo compartido en el medio artístico.

Durante años, Carlos Alcántara sostuvo una relación que muchos consideraban ejemplar. El inicio de su historia con Jossie Lindley se remonta a tiempos en los que ambos eran jóvenes artistas en formación. En una entrevista para el programa ‘Estás en Todas’, Alcántara relató cómo el destino los unió en la casa ‘Pataclaun’, ubicada en Barranco.

“La conocí por ‘Pataclaun’. Estaba sentado en la puerta de la casa de ‘Pataclaun’ en Barranco y ella llegaba caminando por la calle con vestuario, porque ella es bailarina de danza contemporánea; en esa época trabajaba en el Grupo Uno y venía de hacer una sesión de fotos, y la vi entrar con un vestido cortito y una peluca negra y ¡wow!, dije: ¿quién es?”, recordó el actor.

El flechazo inicial marcó el rumbo de una relación que avanzó con pasos firmes. Tras diecisiete años juntos, decidieron formalizar su vínculo y en 2010 se casaron. A lo largo de estos años, construyeron una familia y compartieron proyectos personales y profesionales.

En una conversación con Patricio Suárez Vértiz, Alcántara reconoció el apoyo de su esposa en momentos clave de su vida. Reveló que fue Lindley quien lo impulsó a dejar atrás inseguridades y complejos relacionados con sus orígenes. El actor, conocido por su trabajo en teatro, televisión y cine, abordó este proceso tanto en sus espectáculos unipersonales como en su película biográfica.

Andrea Arana confirmó la separación

En una reciente edición del programa ‘Un día en el Mall’, Andrea Arana abordó el tema y aportó detalles sobre la ruptura. La conductora sostuvo que la separación no sería reciente y que Alcántara ya habría comunicado la decisión a su círculo más cercano.

“Él ya ha hecho el anuncio, dice que ha quedado súper bien con su esposa. Son muchos años de matrimonio y yo creo que para que él ya lo diga públicamente no es porque se ha separado ayer, ellos han tenido un proceso largo, estoy convencida”, afirmó Arana.

La presentadora también describió la nueva etapa en la vida de Alcántara, quien a los 60 años enfrenta la soltería con una actitud renovada. Arana aseguró que el actor disfruta de su independencia personal sin perder el vínculo cordial con Lindley.

Tras anunciar el fin de su matrimonio, Carlos Alcántara vive una nueva etapa según Andrea Arana. En este video, ella comenta sobre el comportamiento del actor en redes y su encuentro con Shirley Arica, quien lució sorprendentemente tímida. Willax: 'Un día en el mall'

“Hoy por hoy es un hombre de más de 60 años, pero que está joven, que puede seguir haciendo su vida y que está desatado... Le dijeron ‘alócate bebé’ y él dijo ‘yo mismo soy’”, agregó entre comentarios distendidos.

La información disponible apunta a que la decisión fue el resultado de un proceso largo, donde ambas partes priorizaron el bienestar de sus hijos y el respeto mutuo. “Yo creo que para que él lo diga públicamente no es porque se han separado ayer. Ellos han tenido un proceso largo, estoy convencida”, reiteró Arana durante la emisión.

¿Quién es Jossie Lindley?

Jossie Lindley se formó como bailarina de danza contemporánea. En sus inicios, estudió en la Universidad de Lima, pero eligió dedicarse plenamente al arte y siguió una formación en Ballet Clásico y Acrobacia en la British School of Dancing de Rossina y Sylvia Muller. Lindley fue parte de colectivos escénicos como Grupo Uno entre 1989 y 1993, además de participar en montajes teatrales como Krónicas Imakinarias, Fausto y Grupo Íntegro en 2012.

A lo largo de su carrera, Lindley ha sido reconocida en el medio por su entrega y talento. Incluso, tuvo una aparición en la película ‘Asu Mare’, interpretada por Emilia Drago en la mayor parte de la cinta, pero con una intervención especial de la propia Lindley al final del filme.

La separación entre Carlos Alcántara y Jossie Lindley marca el cierre de una etapa significativa tanto para ellos como para sus seguidores, quienes han seguido de cerca su trayectoria personal y profesional.