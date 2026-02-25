Silvestre Dangond llega a Perú: fecha, lugar, precios de entradas y más

Silvestre Dangond, el aclamado artista vallenato, posa sonriente previo a su llegada a Perú para una serie de conciertos.

Silvestre Dangond, uno de los referentes de la música latina, prepara el inicio de su gira internacional con un espectáculo que promete reunir a miles de seguidores en territorio peruano. Reconocido por su capacidad de reinventarse y mantener una conexión directa con públicos de distintas generaciones, el artista ha consolidado una carrera marcada por colaboraciones con figuras como Sebastián Yatra, Carín León, Fonseca y Emilia Mernes. Su discografía incluye éxitos que han liderado listas y lo han posicionado como una figura clave en el vallenato y en la música popular latinoamericana.

La gira “El Baile de Todos” representa una etapa de plenitud artística para Dangond, quien viene de protagonizar una serie de presentaciones multitudinarias en Colombia, logrando más de quince estadios colmados y centenares de miles de entradas vendidas. Su reciente triunfo en los Latin GRAMMY y las múltiples nominaciones a premios internacionales subrayan el alcance de un repertorio que se adapta a nuevas tendencias sin perder la esencia que lo ha acercado al público desde sus inicios.

Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella hacen historia en los Latin Grammy 2025 con un álbum que revive la esencia del vallenato - crédito @silvestredangond/IG

El show desplegará los grandes clásicos del artista junto con las canciones que marcan esta nueva fase de su carrera, bajo una producción que busca garantizar impacto visual y calidad de sonido en cada rincón del recinto.

“Llevar mi show a Perú me llena de emoción. Siempre he sentido el cariño de este país y quiero que vivamos juntos una noche inolvidable”, expresó Silvestre Dangond en declaraciones recogidas por la organización del evento.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Silvestre Dangond?

La gira mundial de Silvestre Dangond tendrá su punto de partida en Perú, con un concierto programado para el 28 de mayo. El escenario elegido es el Multiespacio Costa 21, un espacio conocido por recibir grandes espectáculos internacionales en la ciudad de Lima.

El cantante Silvestre Dangond promociona su concierto 'El Baile de Todos' en Perú, que se realizará el 28 de mayo en el Multiespacio Costa 21.

El evento marca el inicio de un recorrido internacional que promete replicar el éxito cosechado en Colombia, donde la gira anterior de Dangond logró agotar localidades en cada una de sus fechas, consolidando así uno de los capítulos más relevantes en su carrera reciente.

Precio de entradas para Silvestre Dangond

El acceso al concierto de Silvestre Dangond se organiza en cuatro zonas, con precios que varían según la ubicación elegida. Las entradas más económicas parten desde los S/104 y se extienden hasta los S/1,175 para el sector box, que ofrece mayor exclusividad y cercanía al escenario. Actualmente, los boletos se encuentran en precio full y la venta comenzó el miércoles 25 de febrero a las 10:00 am, conforme a lo anunciado por la plataforma oficial de ventas.

Se muestra el mapa de asientos y los precios de las entradas para el concierto de Silvestre Dangond en Perú, detallando los costos por sector y opciones de descuento.

¿Cómo adquirir tus entradas en Teleticket?

El proceso de compra para el concierto de Silvestre Dangond está habilitado a través de la página oficial de Teleticket. A continuación, el paso a paso para asegurar tus entradas:

Ingresa al sitio oficial de Teleticket: Accede a www.teleticket.com.pe desde tu navegador. Crea tu cuenta de usuario: Si es tu primera vez en la plataforma, completa el registro con tus datos personales y correo electrónico válido. Recibirás un email para activar tu cuenta. Confirma tu registro: Haz clic en el enlace recibido para validar tu cuenta y acceder a la venta. Busca el evento de Silvestre Dangond: Una vez dentro, utiliza el buscador hasta encontrar el espectáculo. Haz clic sobre el banner del evento para ver las opciones de compra. Únete a la cola virtual: Teleticket implementa una espera virtual por orden de llegada. No recargues la página y permanece conectado, ya que una desconexión podría hacerte perder tu lugar. Selecciona tu ubicación: Cuando sea tu turno, elige la zona que prefieras según asientos y precios disponibles. Presiona “reservar asiento” y luego “comprar”. Completa el pago: Ingresa los datos de tu tarjeta. Si cuentas con el beneficio Interbank, aplícalo para obtener descuento. Verifica tus tickets: Finalizado el proceso, recibirás la confirmación y tus entradas aparecerán en la sección “Mis E-Tickets” de tu cuenta Teleticket.

Sigue el paso a paso para comprar entradas en Teleticket sin problemas | Teleticket Oficial