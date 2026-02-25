Perú

Silvestre Dangond llega a Perú: fecha, lugar, precios de entradas y más

El colombiano se alista para una gira donde Perú será su punto de partida y espera encontrarse con sus miles de fans

Guardar
Silvestre Dangond, el aclamado artista
Silvestre Dangond, el aclamado artista vallenato, posa sonriente previo a su llegada a Perú para una serie de conciertos.

Silvestre Dangond, uno de los referentes de la música latina, prepara el inicio de su gira internacional con un espectáculo que promete reunir a miles de seguidores en territorio peruano. Reconocido por su capacidad de reinventarse y mantener una conexión directa con públicos de distintas generaciones, el artista ha consolidado una carrera marcada por colaboraciones con figuras como Sebastián Yatra, Carín León, Fonseca y Emilia Mernes. Su discografía incluye éxitos que han liderado listas y lo han posicionado como una figura clave en el vallenato y en la música popular latinoamericana.

La gira “El Baile de Todos” representa una etapa de plenitud artística para Dangond, quien viene de protagonizar una serie de presentaciones multitudinarias en Colombia, logrando más de quince estadios colmados y centenares de miles de entradas vendidas. Su reciente triunfo en los Latin GRAMMY y las múltiples nominaciones a premios internacionales subrayan el alcance de un repertorio que se adapta a nuevas tendencias sin perder la esencia que lo ha acercado al público desde sus inicios.

Silvestre Dangond y Juancho de
Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella hacen historia en los Latin Grammy 2025 con un álbum que revive la esencia del vallenato - crédito @silvestredangond/IG

El show desplegará los grandes clásicos del artista junto con las canciones que marcan esta nueva fase de su carrera, bajo una producción que busca garantizar impacto visual y calidad de sonido en cada rincón del recinto.

“Llevar mi show a Perú me llena de emoción. Siempre he sentido el cariño de este país y quiero que vivamos juntos una noche inolvidable”, expresó Silvestre Dangond en declaraciones recogidas por la organización del evento.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Silvestre Dangond?

La gira mundial de Silvestre Dangond tendrá su punto de partida en Perú, con un concierto programado para el 28 de mayo. El escenario elegido es el Multiespacio Costa 21, un espacio conocido por recibir grandes espectáculos internacionales en la ciudad de Lima.

El cantante Silvestre Dangond promociona
El cantante Silvestre Dangond promociona su concierto 'El Baile de Todos' en Perú, que se realizará el 28 de mayo en el Multiespacio Costa 21.

El evento marca el inicio de un recorrido internacional que promete replicar el éxito cosechado en Colombia, donde la gira anterior de Dangond logró agotar localidades en cada una de sus fechas, consolidando así uno de los capítulos más relevantes en su carrera reciente.

Precio de entradas para Silvestre Dangond

El acceso al concierto de Silvestre Dangond se organiza en cuatro zonas, con precios que varían según la ubicación elegida. Las entradas más económicas parten desde los S/104 y se extienden hasta los S/1,175 para el sector box, que ofrece mayor exclusividad y cercanía al escenario. Actualmente, los boletos se encuentran en precio full y la venta comenzó el miércoles 25 de febrero a las 10:00 am, conforme a lo anunciado por la plataforma oficial de ventas.

Se muestra el mapa de
Se muestra el mapa de asientos y los precios de las entradas para el concierto de Silvestre Dangond en Perú, detallando los costos por sector y opciones de descuento.

¿Cómo adquirir tus entradas en Teleticket?

El proceso de compra para el concierto de Silvestre Dangond está habilitado a través de la página oficial de Teleticket. A continuación, el paso a paso para asegurar tus entradas:

  1. Ingresa al sitio oficial de Teleticket: Accede a www.teleticket.com.pe desde tu navegador.
  2. Crea tu cuenta de usuario: Si es tu primera vez en la plataforma, completa el registro con tus datos personales y correo electrónico válido. Recibirás un email para activar tu cuenta.
  3. Confirma tu registro: Haz clic en el enlace recibido para validar tu cuenta y acceder a la venta.
  4. Busca el evento de Silvestre Dangond: Una vez dentro, utiliza el buscador hasta encontrar el espectáculo. Haz clic sobre el banner del evento para ver las opciones de compra.
  5. Únete a la cola virtual: Teleticket implementa una espera virtual por orden de llegada. No recargues la página y permanece conectado, ya que una desconexión podría hacerte perder tu lugar.
  6. Selecciona tu ubicación: Cuando sea tu turno, elige la zona que prefieras según asientos y precios disponibles. Presiona “reservar asiento” y luego “comprar”.
  7. Completa el pago: Ingresa los datos de tu tarjeta. Si cuentas con el beneficio Interbank, aplícalo para obtener descuento.
  8. Verifica tus tickets: Finalizado el proceso, recibirás la confirmación y tus entradas aparecerán en la sección “Mis E-Tickets” de tu cuenta Teleticket.
Sigue el paso a paso para comprar entradas en Teleticket sin problemas | Teleticket Oficial

Temas Relacionados

Silvestre DangondConciertoperu-entretenimiento

Más Noticias

A qué hora juega Real Madrid vs Benfica HOY: partido en el Bernabéu por ‘play-offs’ vuelta de la Champions League 2026

El elenco ‘merengue’ enfrenta al equipo portugués en busca de sellar su clasificación a los octavos de final, después de los episodios que involucraron a Vinicius Jr. y Gianluca Prestianni. Choque con ambiente hostil para los ‘lusos’

A qué hora juega Real

Gobierno declara el estado de emergencia en más de 200 distritos en 14 regiones por lluvias intensas

El presidente José María Balcázar llegó a Arequipa junto a sus ministros para gestionar la asistencia a los ciudadanos

Gobierno declara el estado de

Techo del Hospital Naylamp de EsSalud en Chiclayo colapsa tras lluvias intensas en Lambayeque

Además del colapso del techo del Hospital Naylamp, las intensas lluvias provocaron inundaciones en calles céntricas de Chiclayo, lo que llevó a la municipalidad a desplegar cisternas y activar medidas de emergencia para mitigar los daños

Techo del Hospital Naylamp de

La cronología del antes y después del atropello de Lizeth Marzano: encuentros familiares y presunta implicación policial mientras ella agonizaba

Las imágenes muestran reuniones en un parque, visitas policiales y la salida del joven en taxi horas después del accidente

La cronología del antes y

Universitario enfrenta problemas por Matías Di Benedetto: nacionalización sin fecha definida y plantel con cupos de extranjeros completos

El defensor argentino aún no ha debutado en la Liga 1 2026, ya que sigue a la espera de obtener su DNI para poder ser registrado como jugador peruano

Universitario enfrenta problemas por Matías
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

El futuro de los encuentros

El futuro de los encuentros con el Papa y Donald Trump: canciller se reunirá con José María Balcázar para definir próximas visitas

¿Proceso electoral en riesgo? Hernando de Soto advierte presiones y fallas, mientras que la nueva premier asegura neutralidad

Fiscalía cita a Delia Espinoza: deberá dar sus descargos este 10 de marzo por presunto peculado de uso

La ‘cuota de poder’ de César Acuña en el gobierno de José María Balcázar: la PCM y siete ministerios bajo cuestionamiento

José María Balcázar llegó a Arequipa con una comitiva de ministros para atender la emergencia por lluvias

ENTRETENIMIENTO

La cronología del antes y

La cronología del antes y después del atropello de Lizeth Marzano: encuentros familiares y presunta implicación policial mientras ella agonizaba

Marisel Linares fuera de Willax TV: Beto Ortiz confirmó salida de periodista, canal asumió error y pidió disculpas

Francesca Montenegro eliminó fotos y videos con Adrián Villar previo a su declaración sobre el caso Lizeth Marzano

La molestia de Fernando Llanos con la Fiscalía tras nuevos videos de Marisel Linares con Adrian Villar

Concierto de Alejandro Sanz en el Estadio Nacional: accesos, horarios, recomendaciones y más

DEPORTES

A qué hora juega Real

A qué hora juega Real Madrid vs Benfica HOY: partido en el Bernabéu por ‘play-offs’ vuelta de la Champions League 2026

Universitario enfrenta problemas por Matías Di Benedetto: nacionalización sin fecha definida y plantel con cupos de extranjeros completos

Mauro Cantoro explotó contra Javier Rabanal por no usar a Miguel Silveira, Fértoli y Gassama en Universitario: “Díganme si es serio”

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 HOY: Universitario se enfrenta a Géminis por el liderato, y Circolo choca con Atenea por fecha 6

Entradas Alianza Lima vs Universitario: precio y venta para los partidos de la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2026, fase 2