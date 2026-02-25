Perú

Rinden homenaje póstumo a tripulantes de la FAP fallecidos en el accidente del Mi-17 en Arequipa

El presidente José María Balcázar encabezó en el sur del país un homenaje póstumo a tres de los cuatro tripulantes del helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú fallecidos en la tragedia del 22 de febrero

El presidente José María Balcázar
El presidente José María Balcázar encabezó en Arequipa un homenaje póstumo a tres de los cuatro tripulantes del helicóptero Mi-17 de la Fuerza Aérea del Perú, fallecidos en la tragedia del 22 de febrero.

El presidente interino, José María Balcázar, encabezó en Arequipa un homenaje póstumo en memoria de los miembros de la Fuerza Aérea del Perú que perdieron la vida en el accidente del helicóptero Mi-17 el pasado 22 de febrero. El acto se realizó a la llegada del mandatario a la región, donde se rindió tributo a tres de los cuatro integrantes de la tripulación fallecida.

Durante la ceremonia, el presidente Balcázar destacó el valor, la entrega y el compromiso de los tripulantes, quienes participaron en misiones de apoyo humanitario y respuesta a emergencias en la región sur del país. El homenaje incluyó un minuto de silencio, ofrendas florales y palabras de reconocimiento a la labor de quienes sirvieron a la patria hasta el final.

La llegada del mandatario encargado se da luego de varios días de la emergencia que se reporta en el sur del país por las intensas lluvias.

El presidente Balcázar encabeza homenaje
El presidente Balcázar encabeza homenaje a tripulantes de la FAP caídos en accidente de helicóptero

Fiscalía realiza diligencias y cuerpos fueron entregados a familiares

Una representante del Ministerio Público brindó detalles sobre el proceso de investigación y recuperación de las víctimas tras el accidente del helicóptero Mi-17 de la Fuerza Aérea del Perú, ocurrido en la zona de Chala Viejo, región Arequipa. Según la representante de la institución, tras la confirmación del hallazgo de la aeronave y de los cuerpos, se coordinó con la FAP el traslado en helicóptero de un equipo especializado conformado por peritos de criminalística, homicidios, medicina legal y antropología, dada la dificultad de acceso y las características inhóspitas del lugar.

El grupo de trabajo partió hacia Chala en la madrugada, luego de que las condiciones climáticas impidieran el primer intento. Tras una caminata de varias horas, el personal alcanzó el sitio del siniestro y dio inicio a la inspección criminalística, que se desarrolló en coordinación con la Policía Nacional y representantes de la FAP.

Acto de honor en Arequipa:
Acto de honor en Arequipa: homenaje a los miembros de la FAP que murieron en la tragedia aérea del Mi-17

El levantamiento de los cuerpos y la recolección de evidencias se realizaron bajo procedimientos excepcionales, ya que no se prevé regresar al lugar, por lo que se emplearon drones y equipos técnicos para registrar imágenes y videos que serán clave en la investigación.

Las necropsias practicadas en Arequipa determinaron que la causa del fallecimiento de la mayoría de las víctimas fue politraumatismo producto del impacto. Entre los quince fallecidos se identificaron siete menores de edad, todos familiares de miembros de la Fuerza Aérea.

Además, señaló que, según lo informado por la FAP, existe una normativa que permite el traslado de familiares en vuelos militares cuando la aeronave se dirige a realizar misiones a otra región.

Una fiscal del Ministerio Público informa sobre las diligencias realizadas tras el hallazgo de una aeronave de la Fuerza Aérea siniestrada en Chala. Detalla el complejo proceso de levantamiento de los 15 cadáveres, incluyendo 7 menores, en una zona inhóspita y la investigación en curso| Video: HBA Noticias

La investigación abierta contempla la hipótesis de factores climatológicos como posible causa del accidente, por lo que se ha solicitado la información de manera formal. Tras las diligencias, los cuerpos han sido entregados a sus familiares para los sepelios respectivos. La mayoría será trasladada a Lima, mientras que una de las víctimas, la suboficial Kamila Anchapurí Jove, recibirá honores en La Joya, Arequipa.

Asimismo, la hermana de Huertas señaló que el cuerpo será trasladado al Edificio residencial de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú y que en unos días será llevado a Piura, su ciudad natal.

