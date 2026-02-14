Run Run y su familia conquistan Cajamarca: los cachorros de zorro andino reciben miles de visitas en Granja Porcón

El famoso zorro Run Run ha formado una familia en el zoológico de Granja Porcón en Cajamarca. Descubre todos los detalles sobre el nacimiento de sus cachorros, su dieta y el cuidado especializado que reciben. (Crédito: Agencia Andina)

La familia del zorro andino Run Run se ha convertido en un atractivo turístico de primer nivel en la Cooperativa Agraria Atahualpa Jerusalén, conocida como Granja Porcón, ubicada en la sierra de Cajamarca. La noticia de que el famoso animal y su compañera “La Huanuqueña” tienen cuatro cachorros ha despertado gran interés entre turistas locales y nacionales, quienes llegan diariamente para conocer a los pequeños zorros nacidos el 8 de diciembre.

Los cachorros se encuentran en óptimas condiciones de salud y permanecen bajo la atención de sus padres, quienes comparten alimento y protegen a sus crías. La llegada de estos nuevos integrantes motivó la ampliación del espacio destinado a la familia de Run Run, garantizando un ambiente seguro y lo más cercano posible a su hábitat natural.

El zorro Run Run llegó a Granja Porcón en 2022 y un año después se le asignó a “La Huanuqueña”, rescatada del comercio ilegal de fauna silvestre. Inicialmente, ambos zorros no se toleraban, pero con el tiempo lograron establecer vínculos y formar la familia que ahora atrae la atención de miles de visitantes.

El popular zorrito andino Run Run y miembros de su familia son observados por numerosos visitantes en Granja Porcón, Cajamarca, quienes hacen fila para ver a los animales.

Cuidados a la familia de Run Run

La familia de zorros cuenta con un área de 140 metros cuadrados, equipada con un dormidero y un espacio para protegerse del sol, condiciones que favorecen la adaptación de los animales. Los cachorros pasan la mayor parte del día refugiados en una guarida de ocho metros, saliendo temprano por las mañanas a tomar el sol antes de que llegue la multitud de visitantes.

Felipe Quispe Chilón, encargado del zoológico, explicó que la alimentación diaria de los padres consiste en 2.5 kilogramos de carne de res por cada uno, complementada algunas veces con pollo, pan y plátano. Los zorros comparten parte del alimento con sus crías, que todavía son amamantadas por la madre. Quispe enfatizó que los animales son revisados por veterinarios y monitoreados por especialistas del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

El nacimiento de los cachorros fue descubierto el 8 de diciembre cuando el personal notó la inquietud de Run Run y “La Huanuqueña”. Los zorros fueron observados transportando a sus crías y se procedió a cerrar el recinto con una manta para proteger a los pequeños. La notificación oficial del nacimiento se realizó el 18 de enero ante Serfor, confirmándose que eran cuatro cachorros.

El famoso zorrito andino Run Run, junto a su familia, es visitado por admiradores en la Granja Porcón, en un entorno natural y controlado.

Temporada alta en Granja Porcón

La llegada de Run Run y su familia ha coincidido con un aumento significativo del turismo en Granja Porcón, especialmente durante la temporada de carnaval, cuando entre 3.000 y 5.000 visitantes acuden diariamente. Muchas familias llegan en buses de agencias de viaje o vehículos particulares, atraídas por la oportunidad de ver a los zorros andinos y disfrutar de la experiencia en la Sierra Verde de Cajamarca.

Durante las visitas, los zorros suelen ladrar como señal de alarma para proteger a sus crías, y los cachorros se refugian en su guarida hasta que perciben que el entorno es seguro. Esta dinámica permite a los visitantes observar el comportamiento natural de los zorros en un ambiente controlado y respetuoso.

Además de la familia de Run Run, Granja Porcón ofrece una variedad de atractivos turísticos que incluyen paseos en bote, cabalgatas, pesca de truchas, juegos extremos, recorridos por zonas de crianza de animales menores, cultivos de arándanos y frambuesas, artesanía local y productos lácteos. La combinación de fauna, naturaleza y actividades recreativas convierte al lugar en un destino completo para toda la familia.

Un grupo de personas visita a Run Run y su familia de zorros andinos en la Granja Porcón, caminando por un sendero pedregoso y cubriéndose de la lluvia con paraguas y ponchos.

Protección y monitoreo de los zorros

El zorro Run Run y su familia reciben monitoreo permanente de veterinarios y especialistas de Serfor para garantizar su bienestar. Durante los cuatro años que lleva en la granja, no se han registrado problemas de salud, lo que evidencia la efectividad de las medidas de cuidado implementadas por el personal del zoológico.

Felipe Quispe resaltó la importancia de respetar el espacio de los animales y seguir los protocolos establecidos, tanto para proteger a los cachorros como para garantizar la seguridad de los visitantes. La interacción controlada permite disfrutar de la observación de la fauna sin afectar el desarrollo natural de los zorros.

El zorrito andino Run Run y miembros de su familia son visitados en la Granja Porcón, mostrando su adaptación al entorno tras su rescate. (Foto: Agencia Andina)

Con la combinación de conservación, educación y turismo, la familia de Run Run se ha consolidado como un referente de la biodiversidad de Cajamarca y un atractivo que impulsa el turismo responsable en la región.