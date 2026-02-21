Perú

Piden a Balcázar que financie el retiro ONP de hasta 4 UIT con el dinero del Congreso

Guido Bellido busca que el MEF vea la viabilidad de la devolución de aportes a la ONP, y para no afectar la sostenibilidad fiscal, que el dinero salga del mismo presupuesto del Congreso

La jugada de Bellido. Para evitar que haya preocupación por la sostenibilidad fiscal del Estado, pide el dinero del Congreso vaya a financiar el retiro ONP. - Crédito Congreso

José María Balcázar entró en funciones y si bien no ha ratificado a sus ministros, sí ha aparecido en medios con titulares de algunas carteras, como la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles.

Así, a pocos días de su ascenso, tras la censura a José Jerí, el presidente ya tiene un pedido en su mesa: evaluar el retiro de fondos por hasta 4 UIT de la ONP.

El congresista Guido Bellido mandó una carta a Balcázar para que justamente, a través del MEF, vea la viabilidad de que se implemente esta medida, pero que sea con cargo al presupuesto institucional del Congreso. Esto haría que todo aportante a la ONP pueda recibir hasta 4 UIT (S/22.000) si lo permite la cantidad de aportes que hicieron para sus pensiones.

A la par, la congresista Ariana Orué ha logrado una mesa de trabajo para ver la viabilidad del retiro ONP con el ministerio de Economía. - Crédito Captura de Facebook

Devolución de aportes a la ONP

“Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, en el marco del actual contexto de transición democrática, solicitar que, en su condición de Presidente de la República, disponga evaluar la viabilidad económica y la disponibilidad financiera para atender la medida excepcional de retiro extraordinario de hasta cuatro Unidades Impositivas Tributarias a favor de los aportantes del Sistema Nacional de Pensiones, administrado por la ONP”, resalta la carta de Guido Bellido.

Esta misiva enviada al nuevo Presidente buscaría que el proyecto de ley del congresista de Podemos Perú sea validado y, tal como los afiliados al Sistema Privado de Pensiones pudieron sacar su dinero de las AFP, los aportantes de la ONP tengan esta misma oportunidad.

Bellido señala que sus proyectos de ley presentado en el Congreso que buscan esto no han sido considerados “bajo el argumento recurrente de no contar con un pronunciamiento del Poder Ejecutivo sobre la viabilidad económica de las medidas planteadas”.

Guido Bellido pide que se reajuste el presupuesto del Congreso para que vaya al retiro ONP. - Crédito Congreso

“En el actual contexto de alza del costo de vida, empleo precario y menor poder adquisitivo, resulta evidente la urgencia de adoptar medidas que brinden alivio inmediato a la población. En particular, los aportantes de la ONP han afrontado, desde la pandemia, una situación de inequidad frente a los afiliados al sistema privado (AFP), quienes accedieron a ocho retiros por montos significativos", aclara.

Asimismo, la sugerencia más novedosa es que “a fin de garantizar la sostenibilidad de la medida y evitar que se desestime por razones estrictamente fiscales”, Bellido plantea que la eventual demanda presupuestal derivada de implementar el retiro ONP sea atendida “con cargo al presupuesto institucional del Congreso de la República”.

Así, se debería aprobar las modificaciones presupuestarias que correspondan y la reorientación de partidas no esenciales, “a fin de asegurar la disponibilidad de recursos sin afectar programas sociales ni servicios públicos prioritarios”.

La propuesta del retiro ONP daría hasta S/22.000 a los aportantes. - Créditos Andina

¿De qué se trata el retiro ONP?

El retiro ONP de hasta 4 UIT es una medida que varios congresistas proponen para dar el beneficio y “alivio económico” que han tenido los afiliados a la AFP, pero para los que aportan a la Oficina de Normalización Previsional.

Esto haría que en base a la cantidad de dinero que han aportado los trabajadores afiliados a la ONP (13% de su sueldo cada mes), se pueda devolver una cantidad máxima de 4 UIT (S/22.000). Sin embargo, dado que no hay cuentas individuales, el proceso para viabilizar esta medida no sería la misma, sino que el dinero tendría que venir de otro lado (dado que la ONP reparte dinero y no lo guarda, per se).

Bellido, congresista en busca de la reelección, sugiere que ese dinero venga directamente del presupuesto del Congreso de la República.

