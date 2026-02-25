Concierto de Alejandro Sanz en el Estadio Nacional: accesos, horarios, recomendaciones y más

Alejandro Sanz posa con los brazos abiertos en el cartel promocional de su gira '¿Y Ahora Qué?' 2026, anticipando su próximo concierto en el Estadio Nacional. (Masterlive)

Alejandro Sanz ofrecerá dos conciertos con entradas agotadas en el Estadio Nacional de Lima los días 25 y 26 de febrero, en el marco de su gira mundial ¿Y ahora qué?. El regreso del músico a la capital peruana forma parte de una serie de presentaciones internacionales y representa un momento especial para seguidores de distintas generaciones, quienes han acompañado su carrera desde los años noventa.

La propuesta de Sanz busca ofrecer una experiencia artística y emocional, reflejando la madurez alcanzada tras más de treinta años de trayectoria. El repertorio incluirá temas emblemáticos como “Corazón partío”, “Amiga mía”, “No es lo mismo” y “Mi soledad y yo”, los cuales han quedado registrados en la memoria colectiva de miles de asistentes en el país.

Este reencuentro es percibido como una oportunidad para presenciar la evolución de un referente de la música iberoamericana, con un espectáculo diseñado para conectar tanto con antiguos admiradores como con nuevas audiencias.

Alejandro Sanz prepara su mejor repertoria para reencontrarse con sus fans.

Horarios de concierto de Alejandro Sanz

Las puertas del Estadio Nacional abrirán a las 17:00. Los asistentes que cuenten con entradas para zonas no numeradas podrán elegir sus ubicaciones a partir de ese momento, lo que brinda la posibilidad de acercarse al escenario según el orden de llegada. La presentación de Alejandro Sanz está programada para iniciar a las 21:00, por lo que se aconseja llegar temprano y así evitar inconvenientes de acceso.

La organización del evento ha dispuesto personal para facilitar el ingreso y orientar a los asistentes en la búsqueda de sus ubicaciones. Además, se prevé una alta concurrencia desde las primeras horas de la tarde debido al interés generado por el regreso del artista.

Un afiche oficial detalla los horarios y la información clave para los esperados conciertos de Alejandro Sanz, con entradas agotadas, en el Estadio Nacional los días 25 y 26 de febrero. (Masterlive)

Accesos para el concierto de Alejandro Sanz

El acceso al concierto dependerá de la zona indicada en la entrada electrónica o física. La distribución de puertas en el Estadio Nacional será la siguiente:

Puerta 27 : para quienes adquirieron boletos en Platinum N. Impar y en sectores de Tribuna Oriente, incluyendo Intermedia 26, Alta 25, Baja 24, Baja 21, Alta 20 e Intermedia 19.

Puerta 34 : destinada a Platinum N. Par y a las zonas de Tribuna Occidente.

Puerta 18 : exclusiva para el sector VIP.

Puerta 9 : habilitada para entradas de Preferencial.

Puertas 16, 14 y 12: para los asistentes ubicados en Tribuna Norte.

Este mapa ilustra la distribución de las zonas y los puntos de acceso para el esperado concierto de Alejandro Sanz en el Estadio Nacional de Lima, con todas las entradas ya agotadas. (Masterlive)

Se recomienda a los asistentes revisar su boleto antes de dirigirse al estadio, identificar el acceso correspondiente y acudir con tiempo suficiente para evitar aglomeraciones en los ingresos. El personal de seguridad estará disponible en las zonas de acceso para resolver dudas y facilitar el flujo de personas.

¿Cuál es el setlist del concierto de Alejandro Sanz en Lima?

El repertorio puede tener modificaciones en cada ciudad, pero este fue el setlist presentado en Ecuador el 19 de febrero y se espera que sea similar en Lima:

Desde cuando

Por bandera

Bésame

A la primera persona

Mi soledad y yo

El vino de tu boca

Quisiera ser

Hoy no me siento bien

Regálame la silla donde te esperé

Amiga mía

Deja que te bese

Cuando nadie me ve

El alma al aire

Mi marciana

No es lo mismo

Aquello que me diste

¿Y si fuera ella?

¿Lo ves?

Las guapas

Corazón partío

Recomendaciones y elementos prohibidos

Entre las principales recomendaciones para quienes asistirán al concierto, se encuentran llegar con antelación, evitar el uso de vehículos propios y preferir el transporte público o taxis. Los organizadores han señalado que la zona suele registrar congestión vehicular, por lo que el acceso en automóvil podría generar demoras adicionales.

Un cartel informativo detalla la lista de objetos prohibidos para los conciertos de Alejandro Sanz el 25 y 26 de febrero en el Estadio Nacional. (Masterlive)

El ingreso al recinto estará restringido para quienes porten objetos punzocortantes, alimentos o bebidas. Se han establecido controles de seguridad en los accesos para impedir el ingreso con elementos considerados peligrosos o no autorizados. Solo se permitirá portar objetos personales indispensables, como documentos y entradas. Además, no se permitirá el ingreso con cámaras profesionales o grabadoras, autorizándose únicamente teléfonos móviles de uso personal.