Hija de Tula Rodríguez dedica conmovedor mensaje a Javier Carmona: “Feliz Cumpleaños, amor de mi vida”

Hija de Tula Rodriguez dedica emotivo mensaje a su fallecido padre. IG

La joven Valentina Carmona Rodríguez, hija de Tula Rodríguez y del fallecido Javier Carmona, conmovió a los usuarios de las redes sociales al dedicar un mensaje cargado de afecto a su padre en la fecha en la que habría celebrado un año más de vida. La publicación, realizada en su cuenta personal, se viralizó entre sus seguidores, quienes destacaron la fortaleza de la adolescente ante la ausencia del exgerente televisivo.

Valentina Carmona expresó en su mensaje el profundo amor que siente por su progenitor. “Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Te amo y fuiste el mejor papá, sin duda alguna. Siempre lo he dicho, espero habértelo dicho lo suficiente cuando estabas acá”, escribió la adolescente. La joven acompañó sus palabras con una fotografía tomada en la playa junto a su padre, imagen que evocó la cercanía y complicidad que compartieron durante su infancia.

Tula Rodríguez y Valentina mantienen viva la memoria de Javier Carmona. Infobae Perú / Captura TV - ATV

La reacción en redes sociales no tardó en llegar. Decenas de usuarios y seguidores de la familia manifestaron apoyo y admiración ante la manera en que Valentina mantiene vivo el recuerdo de Javier Carmona. El mensaje fue interpretado como una muestra de madurez y resiliencia frente a la partida de su padre, quien falleció en septiembre de 2020 tras atravesar un largo periodo en estado vegetativo.

La joven amplió su dedicatoria con palabras que reflejaron el peso de la memoria familiar. “Aprecio cada momento que tuvimos juntos; definitivamente debieron ser más, pero como dicen algunos, a veces las mejores cosas solo están por tiempos cortos”, escribió.

En la misma publicación, destacó la importancia de los recuerdos y el valor de las experiencias compartidas: “Físicamente ya no estás acá, pero siempre estarás en mi corazón y en mis recuerdos más bonitos. Te amo para siempre. Feliz cumpleaños, pa. Te amo infinitamente”.

La publicación coincidió con una fecha especialmente sensible para Tula Rodríguez y su hija, quienes se han apoyado mutuamente desde la pérdida de Javier Carmona. La presentadora de televisión ha compartido en distintas entrevistas el esfuerzo por preservar el legado y la memoria de su esposo, así como el rol central que ocupa Valentina en su vida.

Hija de Tula Rodriguez celebró el cumpleaños de su padre con emotiva publicación. IG

¿De qué murió Javier Carmona?

La historia de amor entre Tula Rodríguez y Javier Carmona comenzó en 2007, cuando ambos decidieron apostar por una relación en medio de la exposición mediática que rodeaba sus carreras. Tras cinco años juntos, contrajeron matrimonio en 2012 y, tiempo después, nació Valentina. El vínculo familiar se mantuvo fuerte a lo largo de los años, incluso durante los momentos difíciles provocados por la enfermedad de Carmona.

Javier Carmona permaneció cerca de dos años en estado vegetativo, producto de una disección aguda de la aorta que sufrió en 2018. Durante ese periodo, Tula Rodríguez y su hija mantuvieron la discreción sobre el estado de salud del empresario, priorizando la privacidad y el bienestar emocional de la familia.

Javier Carmona y Tula Rodríguez se conocieron en 2007 y se casaron por civil en 2012. (Foto: Composición)

El fallecimiento de Javier Carmona en 2020 marcó un antes y un después para Tula Rodríguez y Valentina. Desde entonces, madre e hija han procurado mantener viva la memoria del empresario a través de homenajes, mensajes y recuerdos compartidos en fechas especiales. La comunicación constante con sus seguidores ha sido una herramienta para procesar el duelo y fortalecer los lazos familiares.

Collage de Tula Rodríguez y Javier Carmona en su boda. (Foto: Instagram)