Perú

Hija de Tula Rodríguez dedica conmovedor mensaje a Javier Carmona: “Feliz Cumpleaños, amor de mi vida”

Valentina Carmona Rodríguez recordó al empresario en una emotiva publicación en redes, destacando el lazo que compartieron y la huella que dejó en su vida.

Guardar
Hija de Tula Rodriguez dedica
Hija de Tula Rodriguez dedica emotivo mensaje a su fallecido padre. IG

La joven Valentina Carmona Rodríguez, hija de Tula Rodríguez y del fallecido Javier Carmona, conmovió a los usuarios de las redes sociales al dedicar un mensaje cargado de afecto a su padre en la fecha en la que habría celebrado un año más de vida. La publicación, realizada en su cuenta personal, se viralizó entre sus seguidores, quienes destacaron la fortaleza de la adolescente ante la ausencia del exgerente televisivo.

Valentina Carmona expresó en su mensaje el profundo amor que siente por su progenitor. “Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Te amo y fuiste el mejor papá, sin duda alguna. Siempre lo he dicho, espero habértelo dicho lo suficiente cuando estabas acá”, escribió la adolescente. La joven acompañó sus palabras con una fotografía tomada en la playa junto a su padre, imagen que evocó la cercanía y complicidad que compartieron durante su infancia.

Tula Rodríguez y Valentina mantienen
Tula Rodríguez y Valentina mantienen viva la memoria de Javier Carmona. Infobae Perú / Captura TV - ATV

La reacción en redes sociales no tardó en llegar. Decenas de usuarios y seguidores de la familia manifestaron apoyo y admiración ante la manera en que Valentina mantiene vivo el recuerdo de Javier Carmona. El mensaje fue interpretado como una muestra de madurez y resiliencia frente a la partida de su padre, quien falleció en septiembre de 2020 tras atravesar un largo periodo en estado vegetativo.

La joven amplió su dedicatoria con palabras que reflejaron el peso de la memoria familiar. “Aprecio cada momento que tuvimos juntos; definitivamente debieron ser más, pero como dicen algunos, a veces las mejores cosas solo están por tiempos cortos”, escribió.

En la misma publicación, destacó la importancia de los recuerdos y el valor de las experiencias compartidas: “Físicamente ya no estás acá, pero siempre estarás en mi corazón y en mis recuerdos más bonitos. Te amo para siempre. Feliz cumpleaños, pa. Te amo infinitamente”.

La publicación coincidió con una fecha especialmente sensible para Tula Rodríguez y su hija, quienes se han apoyado mutuamente desde la pérdida de Javier Carmona. La presentadora de televisión ha compartido en distintas entrevistas el esfuerzo por preservar el legado y la memoria de su esposo, así como el rol central que ocupa Valentina en su vida.

Hija de Tula Rodriguez celebró
Hija de Tula Rodriguez celebró el cumpleaños de su padre con emotiva publicación. IG

¿De qué murió Javier Carmona?

La historia de amor entre Tula Rodríguez y Javier Carmona comenzó en 2007, cuando ambos decidieron apostar por una relación en medio de la exposición mediática que rodeaba sus carreras. Tras cinco años juntos, contrajeron matrimonio en 2012 y, tiempo después, nació Valentina. El vínculo familiar se mantuvo fuerte a lo largo de los años, incluso durante los momentos difíciles provocados por la enfermedad de Carmona.

Javier Carmona permaneció cerca de dos años en estado vegetativo, producto de una disección aguda de la aorta que sufrió en 2018. Durante ese periodo, Tula Rodríguez y su hija mantuvieron la discreción sobre el estado de salud del empresario, priorizando la privacidad y el bienestar emocional de la familia.

Javier Carmona y Tula Rodríguez
Javier Carmona y Tula Rodríguez se conocieron en 2007 y se casaron por civil en 2012. (Foto: Composición)

El fallecimiento de Javier Carmona en 2020 marcó un antes y un después para Tula Rodríguez y Valentina. Desde entonces, madre e hija han procurado mantener viva la memoria del empresario a través de homenajes, mensajes y recuerdos compartidos en fechas especiales. La comunicación constante con sus seguidores ha sido una herramienta para procesar el duelo y fortalecer los lazos familiares.

Collage de Tula Rodríguez y
Collage de Tula Rodríguez y Javier Carmona en su boda. (Foto: Instagram)

Temas Relacionados

Tula RodríguezJavier CarmonaValentina Carmonaperu-entretenimiento

Más Noticias

Stephanie Cayo acompaña a Alejandro Sanz en su gira por Colombia y Ecuador y despierta rumores de posible romance

La actriz peruana fue vista en zonas privilegiadas durante varios conciertos del cantante español y un gesto de la mano al final de un show en Guayaquil

Stephanie Cayo acompaña a Alejandro

Laura Spoya reaparece en vivo tras accidente y rompe en llanto: “Me pesa pensar que mis hijos se podían quedar solos”

La exreina de belleza apareció luego de dos semanas en el espacio digital. Desde el inicio se mostró muy sensible de todo lo sucedido

Laura Spoya reaparece en vivo

Línea 1 del Metro de Lima: cierran tres de sus estaciones de forma temporal

Según la concesionaria, se tomó esta decisión debido a ingreso de una persona a la vía férrea

Línea 1 del Metro de

Abastecimiento de alimentos en Lima no será un problema pese a lluvias al sur del país, según el Midagri

A pesar de que los productos no faltarán en Lima, sí se experimentó un alza en los precios en algunos, como el pollo y la papa

Abastecimiento de alimentos en Lima

Exitosa cirugía de reemplazo total de cadera transforma la vida de joven y le permite volver a caminar con libertad

La psicóloga de 29 años sufría una displasia congénita que le impedía realizar actividades cotidianas y deportivas, afectando gravemente su calidad de vida

Exitosa cirugía de reemplazo total
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: ¿Cómo se calculará

Elecciones 2026: ¿Cómo se calculará la valla electoral en las próximas votaciones? Advierten vacío legal que el JNE tiene que reglamentar

Ni Perú Libre creía en la victoria de José María Balcázar en el Congreso: “Teníamos 11 votos nada más”, según parlamentario

Municipalidad de Lima pidió al presidente José María Balcázar restituir el estado de emergencia

Elecciones 2026: Solo 6 de los 36 candidatos presidenciales son conocidos por los peruanos, según Datum

José María Balcázar juramenta hoy martes al gabinete ministerial liderado por Hernando de Soto

ENTRETENIMIENTO

Stephanie Cayo acompaña a Alejandro

Stephanie Cayo acompaña a Alejandro Sanz en su gira por Colombia y Ecuador y despierta rumores de posible romance

Laura Spoya reaparece en vivo tras accidente y rompe en llanto: “Me pesa pensar que mis hijos se podían quedar solos”

Jazmín Pinedo cuenta detalles de su conversación con Tini Stoessel: “Le pedí consejos de amor”

Mávila Huertas reveló a Magaly Medina que no vive con Roberto Reátegui: “Me parece fantástico”

Fabio Agostini se roba el show tras mostrar herida en su trasero a sus compañeras de ‘La Casa de los Famosos’

DEPORTES

Universitario vs Géminis: día, hora

Universitario vs Géminis: día, hora y canal TV del partidazo pendiente por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 - fase 2

Universitario vs FC Cajamarca: día, hora y canal TV del partidazo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Dónde ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo HOY: canal tv online del partido por fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Antonio Rizola dejó duro comentario sobre Ysabella Sánchez tras Sudamericano: “La selección no puede tener una atacante con tres puntos”