Tula Rodríguez descarta relación sentimental con Fernando Niño: “Primero que él tiene novia”

La actriz fue tajante al desmentir un supuesto romance con Fernando Niño, con quien comparte escenas en ‘Los otros Concha 2’, y aseguró que solo los une una sólida amistad. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

Tula Rodríguez salió al frente para aclarar, de manera directa y sin rodeos, los rumores de un supuesto romance con el actor Fernando Niño, con quien comparte escenas en la telenovela ‘Los otros Concha 2’. En declaraciones brindadas a las cámaras de ‘América espectáculos’, la actriz y conductora fue enfática al descartar cualquier vínculo sentimental fuera de la ficción, subrayando que entre ambos existe únicamente una amistad cercana y sincera, construida a partir del respeto y la convivencia profesional.

La figura de la televisión peruana explicó que la confusión se ha generado a raíz de la química actoral que ambos muestran en pantalla, donde interpretan a una pareja, lo que habría dado pie a especulaciones entre el público. Sin embargo, Tula dejó claro que lo que ocurre frente a cámaras no tiene ningún correlato en la vida real.

“Fernando es un hermoso, un chico bueno, somos muy patas. Fernando Niño interpreta a Amador en la novela y allí es mi pareja. Me llevo espectacular con él”, señaló, resaltando no solo el vínculo laboral que los une, sino también el aprecio personal que siente por su compañero de elenco.

Tula Rodríguez pone fin a los rumores sobre Fernando Niño tras su cercanía en ‘Los otros Concha 2’. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

La actriz insistió en que la relación con el actor argentino se basa en la camaradería y el compañerismo, algo que considera fundamental para que las grabaciones fluyan de manera natural. En ese sentido, explicó que el ambiente de trabajo en ‘Los otros Concha 2’ ha sido clave para lograr escenas sólidas y creíbles, sin que eso implique una relación sentimental fuera del set. Para despejar cualquier duda, fue aún más categórica al negar que el romance ficticio haya trascendido la pantalla.

“No, no (pasa nada con él). Primero que él tiene novia, que es Macla (Yamada), y segundo que es mi amigo”, indicó Tula Rodríguez, cerrando cualquier posibilidad de interpretación distinta. Con esta declaración, no solo reafirmó su postura, sino que también dejó en claro su respeto por la relación sentimental que Fernando Niño mantiene en la actualidad, remarcando que no existe espacio para malentendidos ni situaciones incómodas.

Tula Rodríguez pone fin a los rumores sobre Fernando Niño tras su cercanía en ‘Los otros Concha 2’. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

Más allá de la polémica, Tula aprovechó el espacio para hablar de su experiencia interpretando a Estela Vargas, personaje que le ha permitido explorar una faceta distinta y que, según confesó, disfruta intensamente. La actriz explicó que se trata de un rol cargado de matices, con una historia familiar compleja que conecta con el público por su tono cotidiano y realista. “Es un personaje rico. Ya con hijos grandes, voy a ser abuela, tengo un hijo que es un desgraciado”, comentó con humor.

En esa misma línea, Tula hizo una reflexión que arrancó risas, pero que también conecta con muchas familias. “Yo tengo una sola hija, pero tengo entendido que de cuatro hijos hay uno que siempre es el maldito; acá lo tengo”, señaló, mezclando ironía y cercanía, una fórmula que ha caracterizado su estilo interpretativo a lo largo de los años. Esta manera de abordar el rol le ha permitido conectar con la audiencia desde un lugar humano, sin solemnidad excesiva, algo que considera fundamental en una producción de este tipo.

Tula Rodríguez pone fin a los rumores sobre Fernando Niño tras su cercanía en ‘Los otros Concha 2’. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

Tula Rodríguez habla del desempeño de Melissa Paredes

La actriz también destacó la dinámica que mantiene con el resto del elenco, en especial con Melissa Paredes, quien interpreta a Nataly en la ficción. Según contó, las escenas compartidas entre ambas están cargadas de tensión dramática, pero también de un ambiente distendido fuera de cámaras. Tula explicó que, si bien sus personajes tienen una relación complicada, en la vida real el vínculo es completamente distinto.

“Es insoportable, pero qué hago; mentira, todo superbién”, dijo entre risas, dejando claro que las fricciones son exclusivamente parte del guion. Asimismo, resaltó que esta es la primera vez que trabaja junto a Melissa Paredes, una experiencia que ha resultado enriquecedora para ambas. “Es la primera vez que trabajamos juntas, vacilándonos, nos estamos conociendo y me hace la vida imposible”, agregó, haciendo referencia a las constantes confrontaciones que viven sus personajes en la telenovela.

Uno de los momentos más comentados de sus declaraciones fue cuando, con su característico humor, hizo alusión a un diálogo que forma parte de la dinámica entre Estela y Nataly. “Me discrimina por ser media marroncita, pero parece que ella no se ha visto al espejo”, finalizó, dejando claro que se trata de una línea manejada desde la ironía y la ficción, sin ningún trasfondo personal. La actriz remarcó que todo se desarrolla en un marco de respeto y profesionalismo, y que existe una buena relación detrás de cámaras.

Tula Rodríguez pone fin a los rumores sobre Fernando Niño tras su cercanía en ‘Los otros Concha 2’. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión