Tula Rodríguez conmueve con su reflexión navideña y recuerda a Javier Carmona: “El amor no se va, solo cambia de forma”

Tula Rodríguez abre su corazón en Navidad. IG

Tula Rodríguez compartió cómo vive la Navidad marcada por la ausencia de seres queridos como su esposo, Javier Carmona, y su madre, Clara Quintana. La actriz destacó que la memoria de quienes partieron permanece presente en cada tradición, oración y gesto cotidiano.

En conversación para Infobae Perú, Tula comentó que la Navidad es un tiempo de aprendizaje, de valorar cada momento y de transmitir a su hija la importancia de disfrutar lo mucho o lo poco, siempre desde el amor y la gratitud.

Entre sus navidades más recordadas estás de una que marcó su infancia; “Tengo dos. La que pasaba de niña con mi papá, mi mamá y mis hermanas, y por supuesto con Javier, Valentina y sus hijos”. La familia, tanto en la infancia como en su etapa adulta, ha sido siempre el eje de sus celebraciones.

La Navidad para la conductora es sinónimo de unión, pero también de sensibilidad. “Me pone muy sensible recordar a los que ya no están, brindar por los que se fueron y agradecerle a Dios porque estoy viva”, confesó. El equilibrio entre nostalgia y gratitud define su manera de mirar estas fechas.

Tula Rodríguez conmueve con su reflexión navideña y recuerda a Javier Carmona. Difusión/IG

“Tengo presente a Javier en la mirada de mi hija”

Este año, Tula Rodríguez pasará la Navidad junto a su hija Valentina, Don Tulo, Mari y amigos que se han convertido en familia. Aunque su padre viaja con su hermana Verónica a Iquitos, la actriz asegura que estará arropada por quienes ama.

“Voy a estar acompañada de los que amo”, expresó.

Cuando se le pregunta cómo mantiene presente a sus seres queridos que ya no están, especialmente a Javier Carmona y a su madre, responde:

“Extrañando, lo mantengo (Javier) vivo todo el tiempo. Tengo a su hija a mi cargo y en su mirada está él también. Siempre tenemos una oración con Valentina por lo que fue y por lo que somos hoy. Así está él presente. Lo mismo pasa con mi mamá. Definitivamente extraño ser hija, pero ahora me toca ser la cabeza de la familia y abrazar a mi hija, disfrutar y ser feliz con lo que tenemos”, contó a Infobae Perú.

Tula Rodríguez comparte cómo la memoria de Javier Carmona y su madre sigue presente en cada tradición navideña familiar.

Tradiciones y enseñanzas para su hija Valentina por Navidad

Convertida en el pilar de su familia, Tula busca transmitirle a Valentina el verdadero sentido de la Navidad.

Entre preparativos de ensaladas, envolver regalos y decorar el hogar, la actriz reflexiona sobre lo que espera que su hija recuerde en el futuro:

“En este momento estoy en plenas preparaciones de ensalada con Valentina, ya hemos envuelto regalos, ya hemos acomodado todo. Lo material es secundario; lo más importante es tener a Dios en el corazón y gozar de salud, porque sin salud no somos nada”, resaltó.

La fuerza de los abrazos presentes

Aunque la ausencia duele, Tula Rodríguez elige enfocarse en los abrazos que sostienen su presente y la vida que continúa. “Brindo por los que siguen acompañándome desde otro lugar y por los abrazos reales que sostienen hoy mi presente”, expresó. Así, la actriz demuestra que la fortaleza y el amor se renuevan en cada encuentro, en cada risa y en cada gesto de afecto.

“El amor no se va, solo aprende a quedarse distinto”. Con estas palabras, Tula resume el espíritu de una Navidad que, pese a las ausencias, sigue llena de esperanza.

Tula Rodríguez y su emotivo mensaje por Navidad

La popular ‘Estela’ de ‘Los otros concha 2’ también dedicó un tiempo para publicar un sentido mensaje y abrió su corazón para sus seguidores al compartir una visión honesta y profunda sobre lo que significa la Navidad en su vida actual. En un emotivo video publicado en redes sociales, la actriz reflexionó:

“La Navidad no es solo luces, regalos o mesas llenas. La Navidad también es sentir un nudo en la garganta. Es mirar esa silla vacía, extrañar ese mensaje que ya no llega, ese abrazo que hoy solo vive en la memoria. Es aprender a celebrar con ausencias, a sonreír con nostalgia y a sentir que el amor no se va, solo cambia de forma. Hoy brindo por los que ya no están, por los que nos cuidan desde otro lugar. Y hago un doble brindis por los que hoy están aquí. Por los abrazos presentes, por la vida que sigue y por el amor que aún nos une. Feliz Navidad”.

Este mensaje, que rápidamente se volvió viral, resonó con miles de personas que, como Tula, celebran las fiestas en medio de la ausencia de seres queridos.

Para Tula Rodríguez, la Navidad es una fecha que despierta emociones profundas. A través de sus redes sociales, compartió: “Esta Navidad la vivo con el corazón sensible y agradecido. Con recuerdos que duelen un poquito, pero también con mucho amor alrededor”, dice al inicio de su mensaje.

“La pasaré con mi Vale, Don Tulo, mi Mari y con amigos que hoy son familia. Brindo por los que siguen acompañándome desde otro lugar y por los abrazos reales que sostienen hoy mi presente. Porque el amor no se va, solo aprende a quedarse distinto. Feliz Navidad”, terminó.

La actriz reconoce que el paso del tiempo y las pérdidas han transformado su manera de vivir la Navidad, pero elige rodearse de cariño y gratitud por quienes la acompañan hoy.

Tula Rodríguez transmite a Valentina el verdadero significado de la Navidad, priorizando la gratitud y la unión familiar sobre lo material.