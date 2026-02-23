Nuevo fallecimiento en Challapalca: recluso aparece sin vida en su celda y el penal suma tres muertes en menos de 90 días

Hallan sin vida a interno en Challapalca: INPE activa protocolos y Fiscalía investiga. Infobae Perú / Captura: IG

El penal de Challapalca vuelve a quedar bajo escrutinio. Un interno fue encontrado sin vida dentro de su celda en el establecimiento penitenciario de “máxima seguridad” situado en el límite entre Tacna y Puno. El hecho ocurrió la tarde y noche del domingo 22 y abre un nuevo episodio en una prisión que ya registra muertes recientes.

El fallecido fue identificado como Willy Vargas Paredes, de 38 años, natural de Arequipa. Personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) realizó el hallazgo durante las rondas de control en el pabellón donde cumplía condena. El cuerpo yacía en posición de ahorcamiento, según los primeros reportes internos que infirmpo Radio Uno.

La escena activó la intervención de la Policía y del Ministerio Público. Mientras se ejecutaban las diligencias iniciales, crecía la preocupación por el contexto: este caso se suma a otros dos decesos registrados en diciembre de 2025 y enero de 2026 dentro del mismo recinto.

Hallazgo en la celda y diligencias fiscales

De acuerdo con la información preliminar, Vargas Paredes cumplía sentencia por robo agravado. Registros penitenciarios indican que fue detenido en 2009 tras cometer diversos actos delictivos. Su cuerpo fue encontrado dentro del pabellón asignado, en circunstancias que ahora son materia de investigación.

Efectivos del área de Homicidios y de la comisaría de Ticaco acudieron al penal para iniciar las pericias. La fiscal provincial Sandra Beatriz Nalvarte Apaza supervisó el levantamiento del cadáver. El cuerpo será trasladado a la morgue central para la necropsia de ley, procedimiento clave para determinar si se trató de un suicidio o si existió participación de terceros.

Hasta el cierre de esta información, el INPE no emitió un comunicado oficial sobre lo ocurrido. La ausencia de pronunciamiento alimenta interrogantes en torno a las condiciones de seguridad y vigilancia dentro del establecimiento.

Antecedentes recientes dentro del penal

La muerte de Vargas Paredes no es un hecho aislado. El 29 de enero de 2026, el interno Carlos Manuel Medina Jiménez, alias “Cabezón”, perdió la vida tras un ataque dentro del penal. El incidente ocurrió entre las 4:00 y 5:00 de la tarde, cuando, según las primeras informaciones, se produjo una gresca con otro recluso.

Medina Jiménez fue atacado presuntamente por William Cerdán Mejía, alias “Panquero”, quien habría utilizado un verdugillo, arma punzocortante artesanal, para propinarle múltiples heridas. Aunque el personal del INPE lo trasladó al tópico del penal, ya no presentaba signos vitales cuando la Policía tomó conocimiento del hecho.

Ambos eran considerados delincuentes de alta peligrosidad. “Cabezón” era señalado como integrante de la organización criminal “Kique y sus chalecos”, banda liderada por Enrique Ramos Bellido, hermano del “Cholo Jacinto”. Según la policía de secuestros de Lima, Medina Jiménez coordinaba asesinatos por encargo con narcotraficantes y otras redes delictivas.

Por su parte, Cerdán Mejía pertenecería a la banda “Los Dragones Rojos” de Trujillo. Fue trasladado a Challapalca desde esa ciudad. Las autoridades presumen que una rencilla interna entre ambos bandos detonó el enfrentamiento.

El crimen fue reportado el jueves 29, pero el levantamiento del cuerpo no se realizó de inmediato. El fiscal Jonathan Mendoza, de la Fiscalía Mixta Corporativa de Tarata, junto con unidades especializadas de criminalística y homicidios, partió rumbo al penal recién en las primeras horas del viernes. La demora obedeció a las condiciones climatológicas adversas y a la peligrosidad de la vía que conduce a la zona de Challapalca. En ese caso, el INPE sí confirmó el crimen mediante un comunicado oficial e indicó que el fallecido cumplía condena por robo agravado y asociación ilícita para delinquir.

Comunicado del INPE.

El caso registrado en diciembre

Un mes antes, el 25 de diciembre, se reportó la muerte de Gean Carlo Noriega Asalde, quien purgaba una condena de nueve años por robo agravado en el mismo penal. Fue descubierto durante la ronda habitual en el pabellón 2. Los agentes no obtuvieron respuesta al llamado frente a su celda, lo que motivó el ingreso del personal del INPE. Dentro, lo hallaron sin signos vitales.

Noriega Asalde no pertenecía originalmente a esa jurisdicción. Fue trasladado desde el penal de Huacariz, en Cajamarca, en 2022. La reubicación respondió a una medida disciplinaria tras protagonizar un intento de fuga en ese centro penitenciario del norte del país.

Tras la confirmación de su muerte, el fiscal de turno de la provincia de Tarata acudió al penal junto con personal policial para efectuar el levantamiento del cadáver e iniciar las investigaciones correspondientes.

El penal de Challapalca se ubica geográficamente en la provincia de Tarata, región Tacna. Sin embargo, su administración operativa depende de la oficina regional del INPE Puno. Esta particularidad administrativa forma parte del contexto en el que se desarrollan las investigaciones.

Con tres muertes en un lapso de pocas semanas, el establecimiento penitenciario enfrenta una nueva etapa de revisión. El resultado de las necropsias y de las pericias policiales determinará si los hechos obedecen a decisiones individuales o a dinámicas internas que comprometen la seguridad dentro de uno de los recintos considerados de mayor control en el país.