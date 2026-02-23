Martín Vizcarra en campaña: expresidente se comunicó por teléfono desde el penal de Barbadillo con sus seguidores en Chiclayo

Expresidente participó de la campaña de Mily Campos, candidata al Senado por Chiclayo del partido Perú Primero. (Video: Facebook Mily Campos)

Una condena de 14 años de prisión en el penal de Barbadillo contra el expresidente Martín Vizcarra no ha impedido que el líder del partido Perú Primero se involucre en la campaña política de las Elecciones 2026. Un video grabado al interior de un evento partidario en Chiclayo revela que el mandatario no solo envió un mensaje, sino que habló directamente con al menos una de sus seguidoras.

El hecho se produjo durante un evento llamado “La juventud es primero”, un conversatorio realizado en el local de campaña del partido político en Chiclayo.

El encuentro fue organizado como parte de la campaña de Mily Campos, candidata con el N° 1 al Senado por la región Lambayeque; y Alejandro Salas, candidato con el N°3 al Senado nacional, ambos por el partido Perú Primero.

“En el Día de la Amistad, Martín Vizcarra realizó una llamada desde el penal de Barbadillo para enviar un mensaje de esperanza, fuerza y compromiso a la juventud lambayecana”, se lee en el texto publicado en la cuenta oficial de Facebook de la candidata al senado.

El mensaje de Martín Vizcarra

Vizcarra participó por vía telefónica en un encuentro de las juventudes del partido político que fundó y en el que su hermano, Mario Vizcarra, postula a la Presidencia de la República. La llamada, que habría sido recibida por el candidato Alejandro Salas, fue compartida con todos los presentes en lo que sería el local de la organización política.

“Hoy, en el Día de la Amistad, quería darles un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes en la región Lambayeque. La gente es trabajadora, es gente luchadora, gente que sigue sus ideales al igual que yo y que incluso ha tenido circunstancias difíciles como las que yo estoy viviendo, pero como siempre digo: no me van a doblegar. Sigo para adelante con fuerza porque he visto una juventud pujante que va a cambiar al Perú (...) vamos a iniciar el cambio que nosotros queremos. Así que, muy cortito, un fuerte abrazo. Éxitos tanto personales como profesionales y involucrarse en la política porque necesitamos gente joven, dinámica, que cambie la situación política de nuestro país. Muchas gracias y como siempre digo: Mucha fuerza, mucha fuerza”, afirmó el mandatario en su intervención.

Pero la llamada con el expresidente no acabó ahí. En el mismo evento, Salas facilitó la comunicación de Vizcarra con al menos una de sus seguidoras que deseó que él gane las próximas elecciones 2026 pese a que él se encuentra recluido en el penal de Barbadillo por haber cometido actos de corrupción durante su etapa como gobernador regional de Moquegua.

Infobae Perú se comunicó con un vocero de la campaña de la senadora Mily Campos, llamado Julio Segura, que indicó que la intervención del expresidente Martín Vizcarra se dio “de manera fortuita” durante el encuentro de jóvenes organizado en Chiclayo, que tenía como finalidad “el fortalecimiento del partido en Lambayeque”, motivo por el que Salas acudió al local de campaña.

“En pleno evento, el ingeniero Martín Vizcarra se comunica con el doctor (Alejandro) Salas para tener una comunicación entre los dos. Ahí, de manera fortuita, se le comentó (a Martín Vizcarra) si podía dar un saludo a la juventud. Fue un saludo como máximo, y después ya Salas continuó hablando con él y ya ahí se acabó todo. No, no fue algo programado, no fue algo coordinado, sino que fue algo de momento”, indicó el vocero oficial a este medio.

INPE investigará las llamadas realizadas de Vizcarra

Infobae Perú consultó al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) por la llamada del expresidente Vizcarra durante el evento político del partido Perú Primero.

Según la entidad penitenciaria, aunque las llamadas por medio de los teléfonos públicos son un derecho del que gozan los internos del penal, la finalidad de estas comunicaciones en el caso del expresidente Vizcarra será investigada y se determinará si el líder de Perú Primero amerita una sanción disciplinaria.

Según la norma vigente, luego de las investigaciones que se realicen, el expresidente podría ser sancionado de diferentes formas:

Amonestación.

Privación de paseos o actos recreativos comunes, cuando corresponda, hasta un máximo de treinta días.

Limitación de las comunicaciones con el exterior hasta un máximo de treinta días.

Privación de permisos de salida hasta un máximo de sesenta días.

Aislamiento hasta un máximo de treinta días