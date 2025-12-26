INPE reporta fallecimiento de interno en el penal de Challapalca durante la Navidad

Hallan sin vida a interno en Challapalca: INPE activa protocolos y Fiscalía investiga. Infobae Perú / Captura: IG

La mañana de Navidad se vio marcada por un hecho trágico al interior del penal de Challapalca, uno de los establecimientos penitenciarios de mayor seguridad del país, ubicado en la región Tacna. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) confirmó el fallecimiento de un interno, identificado como Gean Carlo Noriega Asalde, quien fue hallado sin vida dentro de su celda, generando la inmediata activación de los protocolos de seguridad y la intervención de las autoridades competentes.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por el INPE, entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), el hallazgo se produjo alrededor de las 6:00 de la mañana de este jueves 25 de diciembre, cuando el personal penitenciario realizaba las labores rutinarias de control en el pabellón 2 del establecimiento penitenciario. Al percatarse de que el interno no respondía, se procedió a verificar su estado, confirmándose posteriormente que se encontraba sin signos vitales.

Siguiendo el protocolo establecido, los agentes del penal aislaron de inmediato la zona donde fue encontrado el cuerpo, con el objetivo de preservar la escena y evitar cualquier alteración que pudiera entorpecer las investigaciones. Asimismo, se dio aviso a la Fiscalía Provincial de Turno de Tarata y a la Policía Nacional del Perú, instituciones encargadas de realizar las diligencias preliminares y determinar las causas del deceso, conforme a ley.

Hallan sin vida a interno en Challapalca: INPE activa protocolos y Fiscalía investiga. Infobae Perú / Captura: IG

El INPE precisó que Gean Carlo Noriega Asalde cumplía una condena de nueve años de pena privativa de la libertad por el delito de robo agravado. Si bien su sentencia se encontraba vigente desde años atrás, el interno había sido trasladado al penal de Challapalca recién en el año 2022, luego de protagonizar un intento de fuga en el penal de Huacariz, ubicado en la región Cajamarca. Este antecedente fue determinante para su reubicación en un establecimiento de régimen cerrado especial, caracterizado por sus estrictas medidas de seguridad y control.

Desde la institución penitenciaria, se informó que se vienen brindando todas las facilidades necesarias a las autoridades del Ministerio Público y de la Policía Nacional para el adecuado desarrollo de las investigaciones. El objetivo, según señalaron, es esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo la muerte del interno y descartar o confirmar cualquier responsabilidad adicional. Hasta el cierre de esta información, no se ha precisado si el deceso se debió a causas naturales, una posible autolesión o algún otro factor que será materia de investigación.

Hallan sin vida a interno en Challapalca: INPE activa protocolos y Fiscalía investiga. Infobae Perú / Captura: IG

Nuevo refuerzo de seguridad en el INPE

El fallecimiento de Noriega Asalde ocurre en un contexto de refuerzo de las medidas de seguridad dentro del sistema penitenciario nacional. En ese sentido, el Poder Ejecutivo, a través del MINJUSDH, oficializó a finales de octubre último una serie de modificaciones al Reglamento del Código de Ejecución Penal, específicamente a los artículos 63, 64 y 65, con el objetivo de endurecer el régimen cerrado especial en diversos establecimientos penitenciarios del país, entre ellos Challapalca.

Estas modificaciones establecen nuevos parámetros para la disciplina interna, el control de los desplazamientos y el régimen de visitas, buscando reducir riesgos, fortalecer la vigilancia y mitigar la planificación de acciones delictivas desde los penales, una problemática que las autoridades han reconocido como prioritaria.

Según el artículo 63, correspondiente al Régimen de la Etapa “A”, los internos considerados de difícil readaptación y sujetos a una estricta disciplina y vigilancia solo pueden permanecer dos horas al día en el patio, dentro del horario comprendido entre las 9:00 a. m. y las 6:00 p. m.. El Consejo Técnico Penitenciario tiene la facultad de autorizar salidas por grupos, siempre en función del número de internos y del espacio físico disponible. En cuanto a las visitas, se permite una cada dos semanas, con un máximo de un familiar, y estas deben realizarse a través de locutorio, con una duración de una hora. Además, el reglamento enfatiza que las celdas deben permanecer cerradas de manera indefectible, quedando prohibido el tránsito por los pasadizos.

El artículo 64, que regula el Régimen de la Etapa “B”, mantiene la rigurosidad disciplinaria, aunque introduce una mayor promoción del vínculo familiar. En este nivel, los internos pueden permanecer tres horas diarias en el patio, bajo las mismas condiciones de supervisión. Las visitas continúan siendo quincenales, pero se amplía a dos familiares, con una duración de dos horas, también a través de locutorio.

Por su parte, el artículo 65, correspondiente al Régimen de la Etapa “C”, se basa en un mayor grado de confianza hacia el interno y busca fortalecer los lazos familiares como parte del proceso de readaptación. En este régimen, los internos pueden estar cuatro horas al día en el patio, y las visitas se realizan de forma directa, con una duración máxima de tres horas, manteniéndose el límite de dos familiares cada dos semanas.

Desde el INPE se ha señalado que estas medidas forman parte de una estrategia integral para reforzar el control en los establecimientos penitenciarios, especialmente en regiones consideradas críticas como Lima, Callao, Tacna y La Libertad, donde se han detectado intentos de organización delictiva desde el interior de las cárceles.

Más de 20 criminales que planeaban fugar del penal de Chiclayo fueron trasladados a cárceles de Trujillo y Cajamarca. (Foto: INPE)