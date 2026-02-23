Más de medio millón de peruanos ya usa pastas dentales traídas desde este lejano rincón del mundo

La penetración de marcas de origen asiático en Perú alcanza su nivel más alto en tres años, impulsando un cambio en los hábitos de compra locales. (iStock)

El auge de las marcas de origen asiático en el Perú marca un cambio relevante en los hábitos de consumo masivo, donde la preferencia por propuestas orientadas al valor y la racionalidad en el gasto gana terreno.

Según datos de Worldpanel by Numerator, estas marcas alcanzaron en 2025 su mayor nivel de penetración en los últimos 3 años, reflejando la transformación del consumidor local y su apertura a nuevas alternativas en diversas categorías.

Un consumidor más racional y aspiracional

El avance de las marcas asiáticas es especialmente visible en el segmento de crema dental, categoría en la que la penetración creció 9 puntos porcentuales en el último año móvil, con 585.000 nuevos hogares sumados al consumo de estas propuestas.

A nivel de mediano plazo, el salto es aún más marcado: la presencia en hogares pasó de 9,3% en el primer trimestre de 2022 a 24,6% en el segundo trimestre de 2025. De acuerdo con Worldpanel by Numerator, este cambio intensifica la competencia y subraya la importancia de contar con propuestas de valor diferenciadas.

El consumo de productos asiáticos en categorías como suavizantes registra un salto de presencia en hogares peruanos del 0,6% en 2023 al 3,8% en 2025. (Freepik)

La transformación del mercado está vinculada a un comprador más analítico y exigente, que combina decisiones orientadas al ahorro con compras aspiracionales en rubros donde percibe mayor valor.

Según la consultora, este fenómeno no significa el reemplazo de marcas tradicionales, sino una redefinición de las reglas del juego y una mayor diversificación en las opciones del consumidor.

¿Y cómo le fue al segmento asiático premium en Perú?

El segmento premium también muestra un dinamismo destacado. Al cierre de septiembre de 2025, las transacciones de marcas premium —contabilizadas como actos de compra individuales— crecieron 21% en los niveles socioeconómicos A/B, 19% en C y 9% en D/E.

Estas cifras muestran un mayor acceso y disposición de los hogares a interactuar con productos de mayor valor percibido en todas las categorías de consumo masivo, según Worldpanel by Numerator.

El segmento de crema dental muestra un avance destacado, con 585.000 nuevos hogares eligiendo marcas asiáticas entre 2022 y 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Canales emergentes y tradicional ganan protagonismo

El crecimiento de las marcas asiáticas se apoya en su expansión dentro de los canales emergentes y el canal tradicional, espacios donde han mejorado su presencia, exhibición y rotación.

En la categoría de suavizantes, la penetración de estas marcas pasó de 0,6% en 2023 a 3,8% en 2025, lo que equivale a 39.000 nuevos hogares en 3 años. El uso de formatos competitivos en retail y la rápida adopción en canales alternativos explican parte de este crecimiento.

La racionalidad y las aspiraciones de los consumidores peruanos reconfiguran el mercado y desafían a tanto marcas emergentes como tradicionales.

“Observamos un comprador más consciente del valor, que evalúa opciones y se abre a nuevas propuestas”, dijo Alonso Vásquez, gerente de Desarrollo de Negocios de Worldpanel by Numerator.

Vásquez señala que entender este proceso permitirá que marcas premium, tradicionales y emergentes mantengan su relevancia competitiva en un entorno cambiante.

Reconfiguración del mercado y adaptación de las marcas

La diversificación de marcas y el surgimiento de nuevos jugadores no implican la sustitución automática de las propuestas consolidadas. Las marcas establecidas mantienen su influencia cuando ajustan portafolio, comunicación y estrategia de canales en sintonía con las nuevas tendencias de consumo.

La evolución del consumidor peruano hacia decisiones más informadas y la búsqueda activa de valor obliga a las empresas a transformar la presión competitiva en oportunidades para el crecimiento y la sostenibilidad.

De esta manera, la empresa de investigación de mercado asegura que el conocimiento profundo del comportamiento del comprador se vuelve una herramienta clave en un escenario cada vez más complejo y segmentado.