José María Balcázar se distancia de Perú Libre: asegura que “el socialismo ya cayó” y destaca presencia de Hernando de Soto

El mandatario descartó cualquier ‘ensayo’ ideológico en su gestión. En respuesta, Vladimir Cerrón acusó al nuevo gabinete de ofrecer falsas soluciones técnicas que no resuelven la pobreza estructural

Mandatario se pronunció sobre la designación de Hernando de Soto en la PCM.| Presidencia

El presidente de la República interino, José María Balcázar, marcó un giro en la orientación política del Ejecutivo. No solo al convocar al economista Hernando de Soto como titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, sino al marcar una distancia ideológica de Perú Libre, partido con el que llegó al Congreso y asumió el máximo cargo de la Nación.

“Hay que respetar un contexto temporalísimo de mi mandato. De aquí a julio es poco tiempo. Tenía que recurrir a una de las personalidades más importantes dentro de la economía peruana y mundial, que es don Hernando de Soto, un hombre comprometido con el modelo económico liberal en el mundo”, mencionó en entrevista con Exitosa.

Destacó la relevancia de la obra El otro sendero y la contribución de De Soto al debate sobre la formalización de la propiedad. “Vi que había tocado el nervio fundamental de la formalización. Aquí en el Perú tenemos un problema muy grande sobre eso. ¿Cómo puede invertir una persona si no tiene el título en la mano oficialmente? En Áncash, por ejemplo, me están invitando a impulsar precisamente la formalización de la propiedad”, detalló Balcázar.

Argumentó que la prioridad de su administración es garantizar la estabilidad económica y entregar el mando sin sobresaltos: “No nos queda para ensayar ningún tipo de modelo socialista ni nada por el estilo. Aquí no hay ningún tipo de orientación ideológica”. En ese sentido, reiteró que la elección de De Soto responde a la necesidad de asegurar continuidad y confianza en los mercados, en sintonía con la visión del presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde.

Keiko Fujimori pide vigilar a Balcázar tras nombramiento de Hernando de Soto en la PCM. Latina/SMT.

Interpelado por su vínculo con Perú Libre, partido que se autodefine de izquierda socialista, y el probable rechazo de personajes como Vladimir Cerrón, respondió que los líderes políticos peruanos deben aprender a convivir democráticamente. “En Europa, hacen gobiernos con instituciones sólidas y planificadas para el futuro. Si nos dedicamos a pelear, el Perú seguirá ninguneado en los círculos internacionales. El Perú tiene que entrar a tallar en condiciones modernas dentro de la economía globalizada, y De Soto es un hombre con contactos muy buenos que hay que aprovechar”, agregó.

Destacó que, tras la caída del muro de Berlín, “la democracia liberal es la única que ha quedado en escena”, y argumentó: “el socialismo se cayó, después del muro de Berlín no hay nada”.

Asimismo, insistió que su meta es entregar el mando de manera transparente en julio, o antes si es posible. Sobre la composición del gabinete, evitó dar detalles, pero puntualizó que la orientación general será definida por el Ejecutivo y el premier: “La línea que le va a imprimir el presidente y el premier del Consejo de Ministros no va a tener inconveniente con los ministros. No podemos tener alguien que sea disidente de la línea del premier. El gabinete estará conformado básicamente bajo este marco”.

Hernando de Soto jurará como premier de José María Balcázar. | Fotocomposición: Infobae Perú

“Le está vendiendo humo”

La reacción de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, no tardó en llegar ante el viraje de Balcázar y el rol protagónico otorgado a Hernando de Soto en la gestión económica. A través de su cuenta de X, el exgobernador cuestionó abiertamente la propuesta de formalización de la propiedad y la calificó como una falsa solución para los problemas estructurales del país.

¿Por qué Hernando de Soto le vende humo al presidente? Porque el nervio de la economía no es la formalización de la propiedad. Dos grandes razones desbaratan esa tesis: primero, la titulación no es sinónimo de acceso automático al crédito; los bancos exigen ingresos demostrables, historial crediticio, capacidad de pago, y el título no sustituye la solvencia. Segundo, la pobreza no depende de la informalidad, sino de la productividad, empleo, educación, infraestructura, mercado laboral y desigualdad. Legalizar activos no crea ingresos. Los bancos no se la juegan con sectores de riesgo”, expresó.

EN VIVO | FAP confirmó

Examen de Admisión San Marcos

Perú confirmó sus dos amistosos

Calor extremo en Lima: Senamhi

Robbie Williams en Perú: fecha
Debate presidencial 2026: temas y

Robbie Williams en Perú: fecha

Perú confirmó sus dos amistosos

