José María Balcázar evaluará a todos los ministros y no descarta cambios en el Gabinete: “Vamos a evaluar a todos”

El presidente José María Balcázar afirmó que el indulto a Pedro Castillo no está en agenda y que el proceso seguirá en la Corte Suprema. X/ Canal N.

El nuevo presidente de la República, José María Balcázar, ofreció sus primeras declaraciones tras juramentar al cargo y delineó las prioridades inmediatas de su gestión en un contexto marcado por la inseguridad ciudadana, la expectativa económica y la necesidad de diálogo político.

En medio de preguntas insistentes de la prensa sobre eventuales cambios ministeriales y un posible indulto a Pedro Castillo, el mandatario fue enfático en subrayar que su administración buscará la pacificación, el consenso y la estabilidad institucional.

“En ese sentido, vamos a trabajar mañana con los ministros para ver si evaluamos a todos, a alguno de ellos, para la pacificación y la seguridad ciudadana”, expresó apenas iniciado el intercambio con los periodistas. La frase marcó el tono de una conferencia en la que dejó claro que recién comienza a tomar decisiones de fondo. “No, acabo de juramentar. Acabo de juramentar”, reiteró cuando fue consultado sobre posibles cambios inmediatos en el gabinete.

Presidente Balcázar pone en evaluación a sus ministros tras juramentación. TVPerú / Noticias noche.

Hablará con el Ministro del interior y ratificación del gabinete

El jefe de Estado insistió en que uno de los ejes centrales será la seguridad ciudadana, un problema que calificó de urgente. “Tercero, tenemos que atacar la inseguridad ciudadana urgente. Y para eso necesitamos… Al ministro del Interior vamos a conversar también mañana para justamente atacar este fenómeno que es muy fuerte”, afirmó, adelantando que sostendrá reuniones clave para definir estrategias concretas.

La preocupación por la criminalidad fue presentada como prioridad nacional, en un escenario donde la percepción de inseguridad se ha convertido en una de las principales demandas de la población. Balcázar evitó adelantar nombres o decisiones específicas, pero confirmó que la evaluación ministerial será inmediata. “Lo vamos a evaluar, he dicho, claramente. El del Interior está concentrado”, respondió ante la insistencia sobre la eventual ratificación de los integrantes del gabinete.

Otro punto central de su mensaje estuvo vinculado a la línea económica. En un intento por transmitir tranquilidad a los mercados y a los agentes económicos, aseguró que no habrá giros abruptos. “Luego, el segundo punto es de que vamos a mantener una línea económica. Vamos a conversar con la ministra de Economía para ver si lo ratificamos o no lo ratificamos, pero la línea económica y los agentes deben estar tranquilos que no vamos a mover ningún tipo de… o hacer ningún tipo de solución”, sostuvo.

Presidente Balcázar pone en evaluación a sus ministros tras juramentación. TVPerú / Noticias noche.

El mandatario subrayó que su gestión buscará continuidad en los pilares macroeconómicos, evitando sobresaltos que puedan generar incertidumbre. Asimismo, anunció que revisará la situación de la caja fiscal, considerando compromisos pendientes con diversos sectores sociales.

“Luego, necesitamos ver la caja fiscal, porque hay una serie de casos en el Ejecutivo que son deudas sociales muy sentidas, tanto de maestros como los hermanos del sur, quechuas y aymaras. Eso vamos a trabajar posiblemente la próxima semana y conversaremos con la ministra de Economía qué es lo que hay, qué es lo que hay que hacer, un crédito suplementario o algo por el estilo”, detalló.

Presidente Balcázar descarta indulto y promete respetar el proceso penal de Castillo. TV Perú/ Noticias noche.

José María Balcázar advierte que no habrá indulto a Pedro Castillo

Sin embargo, uno de los momentos más insistentes de la conferencia giró en torno a la situación del expresidente Pedro Castillo. Consultado reiteradamente sobre la posibilidad de un indulto, Balcázar respondió con claridad. “No, no está en juego eso, porque tiene un proceso todavía penal en el giro”, indicó en un primer momento. Ante la pregunta directa de si no lo indultará, fue aún más preciso: “No, no se trata que yo lo quiera indultar. Es un proceso que está siguiendo con la Corte Suprema”.

Con esas declaraciones, el mandatario descartó cualquier intervención en el proceso judicial que enfrenta Castillo por el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022. La respuesta buscó cerrar la polémica y reafirmar el respeto a la separación de poderes.

En paralelo, el presidente enfatizó la necesidad de diálogo político como herramienta fundamental de gobernabilidad. “El diálogo va a ser la principal herramienta para poder consensuar. Y hoy somos de consenso. Yo no vengo acá a pelearme con nadie. Yo lo que quiero es que este país vuelva a la tranquilidad del diálogo. Los peruanos no debemos pelearnos para nada. Aquí no hay izquierdas ni derechas. Ese viejo cuento histórico lo crearon los franceses”, afirmó, en una frase que generó comentarios por su tono conciliador y su referencia histórica.

Presidente Balcázar pone en evaluación a sus ministros tras juramentación. TVPerú / Noticias noche.

Quiere dialogo con todas las bancadas

El llamado a superar divisiones ideológicas se presentó como una invitación a la unidad en un escenario fragmentado. Balcázar insistió en que no tiene enemigos políticos y que buscará acercamientos amplios. Al ser consultado sobre si convocará a Keiko Fujimori, respondió: “No creo que me haya criticado. Yo no tengo nada con la amiga Fujimori. ¿Por qué? Yo no soy enemigo de nadie”.

Asimismo, al ser preguntado sobre si líderes partidarios lo habían felicitado, señaló: “No, todavía no me he llamado, pero supongo que me llamarán”. Con esa respuesta, evitó entrar en confrontaciones y mantuvo una postura abierta.

Sobre la legitimidad de su elección, resaltó el carácter amplio de la votación. “Ustedes han visto la votación. Es una votación de consenso en la práctica. O sea, que no hay un grupo que se haya privilegiado. No, al contrario, todas las bancadas han votado y voy a dialogar con todos”, aseguró.

Presidente Balcázar pone en evaluación a sus ministros tras juramentación. TVPerú / Noticias noche.