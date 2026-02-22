Presidente José María Balcázar se reunió con el abogado de Vladimir Cerrón y varios congresistas este sábado

Presidente José María Balcázar se reunió con el abogado de Vladimir Cerrón en Palacio de Gobierno. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

El presidente interino del Perú, José María Balcázar, sostuvo al menos dos reuniones en el Palacio de Gobierno con Loli Wider Herrera Lavado, abogado del líder prófugo de Perú Libre, Vladimir Cerrón, el sábado 21 de febrero, según consta en el registro oficial de visitas de la sede de Gobierno.

Según la información pública, ambas reuniones se dieron el mismo día, primero a las 10:00 a.m. y luego a las 3:00 p.m.. Los encuentros se dan en medio de una etapa de conformación de un nuevo gabinete ministerial en el que, aunque se ha dicho que podrían haber cambios, no se descarta la posibilidad de que se mantengan algunos ministros en carteras clave.

Por otro lado, Palacio de Gobierno fue escenario de reuniones entre el mandatario con otras figuras influyentes vinculadas a Perú Libre, como Richard Rojas, secretario nacional del partido y considerado uno de los colaboradores más cercanos de Cerrón, según Exitosa. También asistieron exfuncionarios estatales, empresarios bajo investigación, congresistas de distintas bancadas y miembros del actual gabinete como la titular del Ministerio de Economía, Denisse Miralles, quien podría permanecer en su cargo.

El nuevo mandatario interino de Perú, José María Balcázar, habla en una rueda de prensa este miércoles, en Lima (Perú). EFE/ STR

Vladimir Cerrón rechazó entregarse

Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre y actual prófugo de la justicia, mantiene su negativa a entregarse voluntariamente para cumplir la orden de prisión preventiva en su contra. En conversación con Exitosa, afirmó que “a mí el Estado no me paga para entregarme, le paga a la Policía Nacional del Perú para capturarme”.

Cerrón sostiene que su caso es distinto al de otros ciudadanos procesados y denunció ser objeto de una supuesta persecución por parte del sistema judicial y político, al que considera ilegítimo y presuntamente infiltrado por intereses externos.

“No todos son candidatos, no todos dirigen una resistencia frente a un Estado arbitrario y a una justicia altamente corrupta que tiene el país, más bien defensora de Odebrecht”, afirmó al medio radial.

Desde la clandestinidad, Vladimir Cerrón responde a por qué no se somete a la justicia. El fundador de Perú Libre califica al Estado de "arbitrario" y a la justicia de "altamente corrupta", asegurando que es tarea de la policía encontrarlo | Video: Exitosa Noticias

Presidente Balcázar y Vladimir Cerrón son “amigos”

La visita del abogado de Vladimir Cerrón no sería una casualidad, sino un hecho que podría considerarse predecible si se recuerda que el propio Balcázar reconoció públicamente que él y el líder de Perú Libre son amigos y que puede comunicarse con él cuando desee.

En una entrevista realizada en 2024 por Canal N, Balcázar describió la relación como una amistad cercana y afirmó que en ese entonces mantenían contacto telefónico frecuente. “Somos muy amigos. Además, él reconoce mis capacidades, que son modestas”, declaró el entonces congresista de Perú Libre.

El parlamentario afirmó que, incluso si Cerrón era un prófugo, la ley no le prohíbía mantener diálogo con una persona prófuga. Recalcó que la vigilancia policial abarca los teléfonos de todos los congresistas. Tras la polémica que generaron estas afirmaciones, Balcázar argumentó que las críticas respondían a su perfil político y explicó que las conversaciones no eran sistemáticas, aunque Cerrón solía contactarlo por iniciativa propia.

En 2024, el entonces congresista José María Balcázar afirmó que tenía comunicación con Vladimir Cerrón. (Video: Canal N)

Aunque tanto Balcázar como Cerrón han negado mantener contacto directo desde la asunción presidencial, el antecedente de amistad y la coordinación política previa han alimentado las sospechas y los cuestionamientos en sectores de la opinión pública.

Vladimir Cerrón figura actualmente en la lista de los más buscados del país, con una recompensa de S/500.000 para quien aporte información sobre su paradero. Pese a la anulación judicial de condenas previas, subsiste una orden de prisión preventiva por presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal. El Poder Judicial rechazó en diciembre de 2025 la solicitud de sustituir esa medida por una menos restrictiva, al considerar que existen riesgos de fuga y obstrucción a la justicia.

Cerrón ha criticado regularmente el “manejo ineficiente” del comandante general de la PNP, Óscar Arriola Delgado, y llegó a solicitar públicamente su salida mediante mensajes en redes sociales y declaraciones recogidas por medios como Exitosa. El comandante general reiteró que los equipos de inteligencia de la Policía Nacional continúan las labores para ubicar a Cerrón, aunque hasta el momento no se ha logrado su captura.