Perú

Auditoría Sostenible: El nuevo motor de resiliencia y crecimiento para el CEO peruano

El concepto de auditoría ha dejado de centrarse exclusivamente en los estados financieros para adoptar un enfoque estratégico que garantiza la viabilidad y la continuidad operativa de las organizaciones peruanas bajo estándares sostenibles y tecnológicos

La auditoría sostenible en Perú
La auditoría sostenible en Perú se posiciona como el socio estratégico clave para garantizar la viabilidad del negocio y la rentabilidad a largo plazo. (Imagen ilustrativa Infobae)

En el contexto actual del Perú —marcado por una reactivación económica que exige eficiencia extrema— la función de auditoría ha dejado de ser una “autopsia” de verificación de estados financieros para transformarse en el socio estratégico que garantiza viabilidad del negocio a largo plazo. Hoy, bajo el concepto de Auditoría Sostenible, las organizaciones líderes en el país están comenzando a recibir aseguramiento razonable sobre la sostenibilidad de su rentabilidad, su responsabilidad y eficiencia tecnológica.

La auditoría sostenible está evolucionando hacia la medición de cómo los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) impactan el flujo de caja, permitiendo identificar ineficiencias que pueden drenar la rentabilidad. Un proceso auditado bajo estándares de sostenibilidad es, por definición, un proceso más ágil y menos riesgoso.

Las organizaciones líderes utilizan la auditoría sostenible para identificar ineficiencias en factores ambientales, sociales y de gobernanza que afectan directamente su flujo de caja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado peruano no es ajeno a las tendencias globales. Hoy, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) exige reportes de sostenibilidad con mayor rigor, lo que ha convertido al auditor en el garante de la fe pública no solo financiera, sino socioambiental. Además, ante un entorno local volátil, las organizaciones líderes están utilizando la auditoría interna para testear su ciber-resiliencia y su capacidad de respuesta ante interrupciones no deseadas.

Para el CEO, la auditoría ya no puede ser una “foto” del pasado. Con la integración de IA y tecnología avanzada, la auditoría asume un rol más estratégico. La aplicación y uso de Datos (Data Analytics), nos permite dejar atrás la revisión de muestras limitadas — como el tradicional 5% de las transacciones— y avanzar en el uso de herramientas de análisis masivo de datos que permitirán auditar el 100% de las operaciones en tiempo real. Este enfoque elimina las “zonas ciegas” y permite detectar fugas de efectivo o pérdidas financieras, devolviendo así mayor liquidez a la compañía.

La integración de inteligencia artificial y Data Analytics transforma la auditoría tradicional al permitir el análisis en tiempo real del 100% de las operaciones de una empresa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La auditoría sostenible cumple un rol similar al de un “test de estrés continuo”, al evaluar anticipadamente la capacidad de respuesta de la organización. En sectores críticos como minería, retail, financiero o agroindustria, utiliza tecnología para identificar vulnerabilidades en la cadena de valor ante choques externos (climáticos o sociales). Como señalan expertos de RSM Perú, el control interno moderno es el “seguro de vida” de la continuidad del negocio. La resiliencia no se construye esperando a que pase la crisis, sino reforzando la capacidad de respuesta de la empresa antes de que esta ocurra.

En conclusión, la auditoría sostenible impulsada por tecnología no es una moda, sino un componente estructural del crecimiento empresarial en el Perú. Las organizaciones que integren el control preventivo con la innovación digital no solo cumplirán con las exigencias normativas, sino que fortalecerán su posición competitiva en el mercado. Hoy el verdadero éxito no consiste únicamente en crecer, sino en garantizar que ese crecimiento sea ético, eficiente y sostenible en el tiempo.

