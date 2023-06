Quién es el Doctor Fong, el cirujano acusado de realizarle una mala praxis a Maricielo Effio y Sheyla Rojas

Las denuncias que hicieron contra el Doctor Fong por una mala praxis.

El cirujano Víctor Fong, más conocido en el medio local como el Dr. Fong, es un médico al que muchos artistas han recurrido para realizarse algún procedimiento estético. Sin embargo, también ha sido acusado de hacer malas praxis, como el caso de Maricielo Effio.

En la reciente edición del programa ‘América Hoy’, la actriz denunció al cirujano plástico de haberle hecho una mala abdominoplastia, pues su ombligo y barriga terminaron deformados. Asimismo, antes de salir a contar lo sucedido, ella le escribió para hacerle la consulta del caso, pero él la dejó en visto.

Además, ‘América Hoy’ expuso los mensajes que le envió Maricielo Effio al Dr. Fong, quien en ningún momento le responde. En los textos, la bailarina le menciona que su vida cambió por completo tras la cirugía y que debe llevar terapia psicológica para superar este difícil momento.

“¿Sabía usted que me malogró la vida? Ninguna de las sesiones que tuve mejoraron mi abdomen, tengo un ombligo deforme y estoy con psicólogo. No puedo usar bikini, solo le quiero decir que no me voy a quedar de brazos cruzados, hoy vengo de un médico que solo me dice que me malograron la barriga y que necesito una nueva operación, no hay nada más que se pueda hacer. Estoy esperando una respuesta, ¿no me va a contestar?”, se lee.

Maricielo Effio denuncia al Dr. Fong por mala praxis.

Al no encontrar una respuesta por parte del Dr. Fong, la actriz indicó que ya se encuentra asesorando legalmente para iniciar una demanda contra el cirujano plástico, pues no solo desea recibir una indemnización, también quiere que el médico pierda su licencia.

“Psicológicamente, estoy mal, he tenido una imagen física intachable, trabajo con mi cuerpo... Quiero hacer una demanda legal, esto es un delito contra el cuerpo y la salud, él tendría que darme una indemnización por daños y prejuicios. Tengo un abogado en Perú y Miami”, indicó.

Sheyla Rojas también tuvo una mala praxis

A inicios del 2022, Sheyla Rojas causó gran preocupación entre sus fans al sufrir una parálisis facial, esto luego de someterse a una liposucción de papada que se realizó con el mencionado Dr. Fong.

“Tuve un proceso inflamatorio muy severo. Al principio, ni siquiera podía comer (...). Al día siguiente, viajé y, además, tomé medicamentos, tuve una mala reacción. Ya se está desinflamando, llevo una vez por semana terapia (para parálisis facial)”, contó.

Tras dar a conocer su caso, el médico se comunicó con la producción del ‘América Hoy’ para descartar cualquier tipo de responsabilidad, indicando que la culpa lo tenía únicamente Sheyla Rojas. “Acaba de llamar el doctor Fong, porque no está de acuerdo que sea la responsabilidad del doctor, sino que dice que en el caso de Sheyla Rojas es responsabilidad íntegramente de Sheyla Rojas”, manifestó Ethel Pozo.

Aunque por este proceso la modelo la pasó mal, ella decidió no denunciar al cirujano plástico, señalando que ya era cosa del pasado, pero sí indicó que no se volvería a realizar algún procedimiento estético luego de la mala experiencia que tuvo.

Cambia ha privado sus redes sociales

El Dr. Fong decidió cambiar la privacidad de sus redes sociales luego de conocer la denuncia que Maricielo Effio hizo en su contra. El médico solo se quedó con los seguidores que tenía para evitar recibir malos comentarios en su perfil de Instagram.

De momento, el cirujano no se ha pronunciado al respecto y ha preferido guardar silencio sobre este suceso, el cual afectó emocionalmente a la modelo y que ha decidido contar en todos los programas de televisión.