Dr. Fong denunció a Maricielo Effio por referirse al caso Muñequita Milly: “Está en su derecho, pero no voy a parar”

Maricielo Effio fue denunciada por el Dr. Fong.

La muerte de la ‘Muñequita Milly’ a manos de una mala praxis por parte del Dr. Fong causó revuelo en todo el Perú, pues una joven de 23 años truncó sus sueños y su vida en manos de un mal médico que la llevó a la muerte. Con la esperanza de tener una figura más esbelta, Flor Sheyza puso su confianza en este especialista, sin imaginar las consecuencias que tendría.

Luego de conocerse el deceso, diversas figuras del espectáculo se pronunciaron al respecto y una de ellas fue Maricielo Effio, quien anteriormente ya había denunciado una mala praxis por parte de este mismo médico. La actriz peruana no se quedó callada y usó sus redes sociales para emitir un mensaje con el que acusaba directamente a Fong como el responsable y pedía que este caso no se quede a medias.

“Víctor Fong acaba de matar a una persona inocente y sigue ejerciendo libremente. ¿Cómo es posible? Justicia para la Muñequita Milly, que descanse en paz y que ese sujeto vaya directo a la cárcel. Siempre lo dije y todo salió a la luz”, fue lo que escribió en aquel momento en sus historias de Instagram.

Maricielo Effio acusa al Dr. Fong de hacerle una mala praxis a cantante folclórica.

Esta publicación y demás declaraciones de la artista sobre su trabajo, no habrían sido del agrado del Dr. Fong, quien decidió tomar acciones legales y denunciar por difamación a Effio. En conversación con Expreso, la artista reveló que tiene un proceso con el cirujano, además respetará su derecho a defenderse, pero hará lo suyo y también continuará con cada uno de los pasos.

“Me ha denunciado a mí, porque dije que había matado a una persona, como lo dijo todo el Perú. Me parece bien que lo haga, está en su derecho. Igual, no voy a parar”, comentó la artista.

Después de darse a conocer esta noticia, Maricielo Effio conversó con ‘América Hoy’ y aunque fue un poco escueta, se mostró sorprendida por este actuar y recordó que fue Fong quien le hizo daños a su cuerpo. “¿Te has preguntado tú por qué me denuncia? Por salir a hablar de una muerte, pues por salir como todos a hablar de una muerte, por eso me denuncia. Porque encima que me malogró el cuerpo, me denuncia”, acotó en el magazine de América Televisión.

Dr. Fong se defiende de graves acusaciones de Maricielo Effio. Instagram

¿Cuál fue la denuncia de Maricielo Effio contra el Dr. Fong?

Hace unos meses, Maricielo Effio acusó al Dr. Fong de haber cometido errores graves durante una mini abdominoplastia en su abdomen, resultando en un corte incorrecto. La intención de la actriz era mejorar la apariencia de su vientre, sin embargo, terminó en todo lo contrario.

“Fue un proceso de 4 a 5 horas la operación. Yo seguí todo al pie de la letra en el post operatorio, fui muy obediente en todo el tema de estético y de terapia”, dijo inicialmente en una entrevista para ‘América Hoy’.

Posteriormente, la artista consultó a otros expertos, quienes confirmaron sus sospechas. “Dijeron que fue una mala práctica, no me operaron bien. Hubo un corte malo, me hundieron el ombligo, me hicieron una mala operación y es producto de un mal corte abajo”, declaró.

Fallece ‘Muñequita Milly’ a los 23 años y Maricielo Effio acusa al Dr. Fong como el responsable. | composición/Infobae

Ante esta situación, Effio contactó al médico y arreglaron realizar una segunda cirugía para enmendar los errores. “Mi abdomen comenzó a ponerse medio raro, con líneas, totalmente duro, con piel que no tenía” (...) “Yo quedé igual, estaba desesperada y él estaba asustado. Me dijo que se comprometía a costear otra intervención en Miami (para corregir)”, manifestó.

Desafortunadamente, las correcciones no cumplieron con sus expectativas y su estado no mostró mejoría. “En ese momento yo hablé con el doctor y le digo ‘¿Qué está pasando?’, pasa el tiempo, por qué tengo esta línea, por qué tengo que hacer más terapias, y no. (…) Ninguna mujer se operaria si tuviera la información que pudiéramos hacer fibrosis. Del trauma que tuve, yo accedo a una segunda intervención, segundo corte, me hago, pero no quedó bien”, sentenció al respecto.