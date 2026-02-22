Fatal accidente en Puno deja seis fallecidos y más de 30 heridos: músicos iban a bordo de la camioneta

Un trágico accidente en la provincia de Sandia, Puno, dejó un saldo de seis personas fallecidas y treinta heridas. Un bus que transportaba a un grupo de músicos de una tarqueada se despistó, chocó con una camioneta y cayó a un barranco, presuntamente por una falla en los frenos. | Canal N

Un accidente se registró durante la mañana del sábado en la carretera interprovincial Patambuco – Juliaca, en la provincia de Sandia, en Puno. El siniestro dejó seis personas fallecidas y más de 30 heridas e involucró a un bus de la empresa Expres Valle Inambari y una camioneta Toyota Hilux.

De acuerdo con los medios regionales, el bus, identificado con la placa B1O-957, presentó problemas mecánicos evidentes en el sector conocido como Apacheta. Los pasajeros bajaron del vehículo mientras se intentaba solucionar el desperfecto. Tras regresar al interior, el conductor advirtió que los frenos no respondían y el vehículo descendió a gran velocidad por una zona de curvas pronunciadas.

Músicos iban a bordo de la camioneta

El bus de Expres Valle Inambari cayó finalmente a un barranco, impactando contra la camioneta Toyota Hilux (placa V0Q-707), que esperaba más abajo para el traslado de los músicos de la ‘Unión Santa Cruz’ contratados para una fiesta patronal. La camioneta quedó destrozada y fue hallada a unos 20 metros de la vía, con daños frontales severos.

Entre las víctimas mortales figuran Fermín Quispe Mamani (51 años) y Elvis Curro Álvarez (27 años), además de un tercer fallecido aún sin identificar. Además, tres personas más perdieron la vida durante su traslado a centros de salud.

Los músicos que viajaban en la camioneta, integrantes de la comunidad de San José del distrito de Pedro Vilca Apaza (Ayrampuni), también se cuentan entre los fallecidos. Según los organizadores, el grupo se dirigía a una celebración en el distrito de Patambuco.

De esta manera, los heridos fueron trasladados a diferentes centros de salud como Crucero, Macusani y Juliaca. Mientras tanto, algunos familiares decidieron derivaciones a clínica. El personal médico informó que las lesiones incluyen fracturas diversas en extremidades, lesiones en caderas y costillas, entre otras afectaciones de consideración.

El caso fue reportado de inmediato al fiscal de turno de la Fiscalía Provincial Penal de Sandia, Francisco Quispe Huacani, y a la Unidad Especializada UPIAT de Juliaca. Las autoridades realizaron el levantamiento de los cuerpos y procedieron a la recolección de información con el fin de esclarecer las causas.

