Tragedia por caída de techo en coliseo de Puno: así quedó la infraestructura que dejó un fallecido y varios heridos

La caída de la estructura se registró mientras el personal desarrollaba actividades habituales en altura. Parte de la cobertura cedió, lo que provocó que varios obreros quedaran atrapados

Un trabajador falleció y varios más sufrieron heridas de consideración al desplomarse la estructura metálica del recinto deportivo que aún estaba en construcción bajo supervisión regional| Defensoría

Un colapso parcial del techo metálico en las obras del Nuevo Coliseo de Puno, ubicadas en el centro poblado de Salcedo, dejó un obrero fallecido y diez trabajadores heridos este jueves 11 de diciembre. El incidente se produjo cuando los empleados se encontraban realizando labores de instalación y soldadura en la zona alta de la infraestructura, la cual se mantiene en construcción bajo la responsabilidad del Gobierno Regional de Puno.

Las imágenes obtenidas muestran la dimensión de los daños, con tramos de estructura metálica colapsada y maquinaria entre los escombros.

La caída de la estructura se registró mientras el personal desarrollaba actividades habituales en altura. Parte de la cobertura cedió, lo que provocó que varios obreros quedaran atrapados entre vigas y láminas metálicas retorcidas.

Colapso en coliseo de Puno deja un muerto y diez heridos durante construcción| Defensoría

“Todos estábamos en la parte exterior y se escuchó un estruendo cuando vimos la caída del techo”, agregó el vocero del Gobierno.

Lista de heridos

La Defensoría del Pueblo supervisa la atención a los lesionados y ha verificado el estado del proyecto. La lista de heridos difundida por las autoridades incluye a Walter Hugo Llanos Silva, Lorenzo Acosta, Antonio Casemiro Reyes, Sebastián Valentino Mamani Huamán, Hitler Huamán Ushiñahua, Félix Reynaldo Pacori Mamani, Max Arnold Ramos Choque, Yohe Atahuachi Delgado, Cristian Ala Mamani Suero y Urbano Choque Chuquichambi.

Los trabajadores presentes en la obra asistieron a los heridos, quienes fueron trasladados de inmediato al Hospital III EsSalud Puno. El fallecido perdió la vida en este centro de salud a causa de las lesiones sufridas.

Las demás víctimas presentan diagnósticos de policontusión, fracturas y golpes, y permanecen estabilizadas tras recibir atención. Cuatro heridos se encuentran en el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón, todos fuera de peligro hasta el cierre de este informe. El resto continúa en el área de trauma shock en EsSalud.

La caída de una sección del techo sorprendió al personal en plena faena y obligó a su traslado inmediato| Foto: Defensoría

Comunicado del Gobierno Regional de Puno

El Gobierno Regional de Puno informó que el accidente ocurrido en la obra habría sido provocado por una mala maniobra durante los trabajos de montaje estructural, según las primeras indagaciones realizadas por su equipo técnico.

De acuerdo con el comunicado oficial, el hecho se produjo en una zona de exclusiva intervención del Servicio Industrial de la Marina (SIMA), donde personal de la empresa contratista venía ejecutando labores correspondientes a la estructura de la obra.

Ante lo ocurrido, el GRP dispuso la realización de una inspección técnica y la elaboración del informe respectivo, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del incidente y adoptar las medidas necesarias en el más breve plazo. Asimismo, reafirmó su compromiso con la transparencia y la seguridad en la ejecución del proyecto, garantizando el cumplimiento de los objetivos establecidos en beneficio de la población puneña.

El accidente ocurrió cuando parte del techo metálico se vino abajo mientras los obreros realizaban trabajos en altura. El coliseo lleva casi diez años en construcción y presenta denuncias por irregularidades| Andina

La entidad regional precisó que ocho trabajadores resultaron afectados, pero se encuentran fuera de peligro y en condición estable. No obstante, la Defensoría señala que son diez.

Un representante de la Dirección Regional de Salud señaló que intentó hablar con el ingeniero de seguridad o responsable de la obra, pero no estaba ubicado. De esta manera, esperan esclarecer el hecho lo más pronto posible. Como se recuerda, la Contraloría alertó retrasos de esta obra que inició en el 2017, pero hasta la fecha no se entregaba.

