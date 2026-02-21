Congresista Lucinda Vásquez Vela falleció a los 67 años

Perú

La congresista de la bancada Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial, Lucinda Vásquez Vela, falleció este sábado 21 de febrero de 2026 a los 67 años de edad.

“El Congreso de la República expresa sus condolencias a los familiares y seres queridos de la congresista Lucinda Vásquez Vela por su sensible fallecimiento”, informó el Parlamento a través de un tuit.

Vásquez Vela es la sexta congresista del periodo 2021-2026 que fallece sin culminar su periodo. Los otros parlamentarios que perdieron la vida antes de acabar su mandato fueron:

  • Fernando Herrera Mamani (Perú Libre, Tacna): Falleció el 25 de octubre de 2021 a los 55 años por paro cardiorrespiratorio.
  • Hernando Guerra García (“Nano”, Fuerza Popular, Lima): Falleció el 29 de septiembre de 2023 a los 60 años por complicaciones de salud.
  • Enrique Wong Pujada (Podemos Perú, Callao): Falleció el 13 de julio de 2024 a los 83 años tras una larga batalla contra el cáncer.
  • Hitler Saavedra Casternoque (Somos Perú, Loreto): Falleció el 17 de septiembre de 2024 a los 46 años.
  • Carlos Anderson Ramírez (No agrupado, ex-Podemos Perú, Lima): Falleció el 26 de diciembre de 2025 a los 65 años.

Ahora, el presidente encargado del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, deberá declarar la vacancia por fallecimiento de Lucinda Vásquez y oficiar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que convoque a su accesitario.

De acuerdo con los resultados de las Elecciones Generales 2021, el accesitario de Lucinda Vásquez es Raúl Espíritu Cavero.

Escándalos de Lucinda Vásquez

La congresista Lucinda Vásquez dejó un legado marcado por múltiples controversias durante su periodo en el Congreso de la República (2021-2026). Elegida por Perú Libre representando a San Martín y luego integrada al Bloque Magisterial, su gestión estuvo envuelta en escándalos que generaron amplio rechazo público y procesos éticos y judiciales.

Uno de los casos más notorios ocurrió en octubre de 2025, cuando el programa Cuarto Poder difundió fotografías que mostraban a sus asesores realizando tareas domésticas en su despacho y residencia. En las imágenes, un colaborador —identificado como su sobrino nieto— le cortaba las uñas de los pies mientras ella descansaba en un sofá, y otros preparaban su desayuno, todo en horario laboral y con recursos del Parlamento. El hecho, bautizado como el escándalo de la “congresista cortauñas”, trascendió fronteras y provocó indignación por el presunto abuso de poder y mal uso de personal remunerado por el Estado. La Comisión de Ética inició una investigación que pudo derivar en inhabilitación, aunque quedará pendiente tras su deceso.

Previo a esto, en enero de 2025, Vásquez enfrentó una denuncia constitucional por tráfico de influencias agravado. El Ministerio Público la acusó de filtrar y presuntamente vender el examen de nombramiento docente de la Carrera Pública Magisterial en Tarapoto (2021), beneficiando a allegados en perjuicio del Estado y la meritocracia educativa. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó investigarla, pero con su fallecimiento se archivará.

Otras denuncias incluyeron contratación irregular de familiares en su despacho y presuntos descuentos indebidos a salarios de trabajadores, los denominados congresistas “mochasueldos”.

