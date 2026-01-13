Comisión de Ética aprueba suspender por 120 días a la congresista Lucinda Vásquez por el caso ‘Cortaúñas’

Parlamentaria en el ojo público tras difusión de comprometedoras fotografías en las que se ve que un trabajador de su despacho le corta las uñas del pie. | Fotocomposición: Infobae Perú

La Comisión de Ética del Congreso aprobó suspender del ejercicio del cargo a la congresista Lucinda Vásquez Vela por un periodo de 120 días, en el marco del denominado ‘caso cortaúñas’, tras la difusión de una fotografía que evidenciaría el uso indebido de personal de su despacho para realizar labores ajenas a la función parlamentaria.

La medida, que fue aprobada por mayoría en el grupo de trabajo, incluye además el descuento de sus haberes, aunque su aplicación definitiva dependerá de la votación que se realice en el Pleno del Congreso.

La Comisión de Ética del Congreso aprobó suspender a Lucinda Vásquez por el presunto uso indebido de personal de su despacho. La medida, que incluye descuento de haberes, deberá ser ratificada por el Pleno. | Congreso TV

Uso indebido de personal del despacho

El informe final de la Comisión de Ética concluye que existió abuso de poder y vulneración de la dignidad laboral, al haberse utilizado a trabajadores del despacho congresal para realizar actividades extralaborales. El caso, además, fue replicado en medios internacionales, ampliando el debate sobre el uso de recursos públicos en el Parlamento peruano.

Durante la novena sesión ordinaria, se sometió a votación el documento que recomienda la suspensión de Vásquez en el ejercicio del cargo. Así lo confirmó el presidente de la comisión, Elvis Vergara, quien señaló que la sanción propuesta alcanza los 120 días de legislatura, con el respectivo descuento económico.

El caso tomó relevancia pública luego de que se difundiera una imagen en la que se observa a personal del despacho de la congresista realizando tareas que no estarían vinculadas a labores parlamentarias, lo que motivó la apertura de la investigación ética. La escena, captada durante la jornada laboral y difundida por el programa dominical Cuarto Poder, muestra a un trabajador cortando las uñas a la legisladora Lucinda Vásquez.

Dicho empleado fue identificado como Edwar Rengifo —además, familiar de la parlamentaria— a quien se le ve cortando las uñas de la parlamentaria mientras ella utilizaba su teléfono móvil en la oficina 103 del edificio Juan Santos Atahualpa.

El dominical también reveló que otro trabajador, el asesor II Willer Sajami, acudió al domicilio de Vásquez para realizar tareas domésticas, incluyendo la preparación de su desayuno en días y horas de trabajo. Las imágenes corresponden al 6 de noviembre de 2022 y enero de 2023.

El antecedente que quedó en el archivo

La decisión contrasta con lo ocurrido semanas atrás. El 2 de diciembre de 2025, la misma Comisión de Ética no logró aprobar el informe que investigaba a Lucinda Vásquez por la presunta contratación de familiares en su despacho.

En esa ocasión, la votación no alcanzó los consensos necesarios: el informe obtuvo cinco votos a favor, una abstención y ocho en contra, por lo que la investigación fue enviada al archivo.

El documento señalaba que la parlamentaria habría contratado a tres sobrinos en cargos de confianza, pese a que no cumplían con los requisitos profesionales exigidos. Dado que los sueldos eran financiados con fondos públicos, el caso había sido evaluado como una posible vulneración al Código de Ética Parlamentaria. Sin embargo, ninguna sanción prosperó.

En diciembre de 2025, una investigación sobre la contratación de familiares de Lucinda Vásquez fue archivada por falta de votos suficientes. Foto: composición Infobae/Congreso/Cuarto Poder

Decisión final queda en manos del Pleno

Con la aprobación del informe por el caso ‘Cortaúñas’, la suspensión de Lucinda Vásquez aún no es definitiva. Será el Pleno del Congreso el que determine si la sanción se ratifica o queda sin efecto.

Por ahora, la decisión de la Comisión de Ética vuelve a colocar bajo escrutinio el uso de recursos públicos en los despachos parlamentarios y el alcance real de las sanciones éticas dentro del Legislativo.