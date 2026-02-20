Perú

Tragedia en Arequipa: el instante en que adulta mayor es arrastrada por torrentera al intentar salvar a su nieta

Un video captó a Isidora Molina (85) y a su nieta cuando eran arrastradas por la fuerza del huaico. Ambas fueron rescatadas, pero la adulta mayor falleció debido a la gravedad de sus lesiones

Un río de lodo se abre paso violentamente por las calles y se llevó a una adulta mayor y su nieta. Este video captura el momento aterrador de un desastre natural en pleno apogeo | Video: Facebook

Las intensas lluvias que azotaron Arequipa la tarde y noche del jueves provocaron una tragedia en el distrito de Yanahuara. Isidora Molina Ancasi, de 85 años, falleció al ser arrastrada por una torrentera que descendió con fuerza por la cooperativa San Agustín, cerca de la Torrentera Chullo.

Según informaron sus familiares a la prensa local, la adulta mayor salió de su vivienda tras escuchar el llamado de su nieta de 25 años, quien se encontraba en la calle y fue sorprendida por la violenta corriente de lodo y piedras. Ambas intentaron ayudarse mutuamente, pero fueron arrastradas varios metros cuesta abajo por la fuerza del huaico.

Los vecinos de la zona acudieron rápidamente para rescatarlas. Relataron que la octogenaria logró sentarse por sus propios medios tras el arrastre, aunque presentaba golpes en la cabeza provocados por el impacto contra piedras y escombros. A pesar de los intentos de reanimación, falleció minutos después debido a la gravedad de sus lesiones.

La joven fue trasladada de emergencia al Hospital Goyeneche, donde permanece internada en estado grave. Familiares solicitaron a los médicos que realicen todos los esfuerzos posibles para salvarle la vida, pues habría sufrido fuertes traumatismos.

Un devastador huaico causado por lluvias extremas en Arequipa arrastra a una anciana y su nieta, dejando a la anciana fallecida y a la comunidad en estado de emergencia.

Lluvias extremas y dos fallecidos

El huaico se produjo tras precipitaciones que, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), fueron catalogadas como de nivel 5, consideradas extremas. Las lluvias, que se prolongaron por aproximadamente una hora y media, activaron torrenteras y generaron desbordes en al menos doce distritos, entre ellos Cayma y Yanahuara.

Las autoridades regionales confirmaron que el temporal dejó al menos dos fallecidos en la región. Además del deceso de Isidora Molina Ancasi, se reportó la muerte Moisés Salomón Gamio Manchego (42) en el distrito de Uchumayo, tras ser impactado por una descarga eléctrica durante la tormenta. De acuerdo con los reportes preliminares, el hombre habría sido alcanzado por un rayo en plena vía pública y fue trasladado de emergencia a la Clínica San Juan de Dios; sin embargo, ingresó sin signos vitales.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) informó que más de 200 viviendas resultaron afectadas y varios kilómetros de vías internas quedaron dañados o cubiertos por lodo y piedras. En algunos sectores, vecinos denunciaron la falta de maquinaria inmediata para remover escombros y restablecer el tránsito.

Mientras continúan las labores de limpieza y evaluación de daños, el temor persiste entre la población ante la posibilidad de nuevas precipitaciones en los próximos días. Según Senamhi, las lluvias extremas en Arequipa seguirán hasta el 23 de febrero, con riesgo de activación de quebradas, aniegos en zonas urbanas y posibles deslizamientos en sectores vulnerables.

Recomendaciones

  • Evite cruzar torrenteras o calles inundadas, aunque el caudal parezca bajo. La fuerza del agua puede incrementarse en cuestión de segundos.
  • No permanezca en espacios abiertos durante tormentas eléctricas ni se refugie bajo árboles, postes o estructuras metálicas.
  • No intente atravesar zonas con lodo, piedras o escombros, ya que el terreno puede estar inestable.
  • Refuerce techos, puertas y ventanas, y asegure objetos que puedan ser arrastrados por el agua o el viento.
  • Desconecte los aparatos eléctricos si hay riesgo de filtraciones o cortes de energía.
  • Manténgase informado a través de los canales oficiales y siga las indicaciones de las autoridades.
  • Tenga preparada una mochila de emergencia con agua, linterna, radio portátil, documentos personales y medicamentos necesarios.

Números de emergencia

  • Central de Emergencias 911: Número único para emergencias.
  • Indeci (Instituto Nacional de Defensa Civil): Línea gratuita 119.
  • Bomberos: 116.
  • Policía Nacional del Perú: 105.
  • Samu (Servicio de Atención Médica de Urgencia): 106.
  • Cruz Roja Peruana: 265-7000.

