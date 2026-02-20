Perú

Traen 600 PlayStation 5 piratas al Perú y Sony se da cuenta: denunció a la empresa y ahora deberá pagar cuantiosa suma

Indecopi determinó que los mandos incluidos en el lote importado vulneraban un diseño industrial registrado, impuso una multa de 3.93 UIT y ordenó la destrucción de 1.200 controladores, además del pago de costas y costos del procedimiento

Guardar
El producto importado tiene bastantes
El producto importado tiene bastantes similares con la PlayStation 5 y sus mandos. Foto: composición Infobae Perú/Konami

La PlayStation 5 es, sin lugar a dudas, una de las consolas más populares del mercado, con una alta demanda que también ha impulsado la proliferación de productos pirateados o que imitan su diseño en distintos países. En un caso sucedido en Perú, la importación de 600 electrónicos similares a la PS5 terminó en sanción.

La Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi declaró fundada en parte la denuncia presentada por Sony Interactive Entertainment Inc. contra la empresa peruana Sam Grup S.R.L. por vulneración de derechos de propiedad industrial vinculados al diseño de sus mandos.

El caso se originó, de acuerdo a la Resolución Nº 000107-2025/CIN-INDECOPI accedida en primicia por Infobae Perú, tras la llegada al país de un lote de consolas modelo M5 PRO que incluía controladores cuya apariencia reproducía el diseño protegido de la marca japonesa. Aunque las consolas no fueron consideradas infractoras, la autoridad determinó que los mandos sí transgredían un registro industrial vigente, lo que derivó en multa, destrucción de productos y el pago de costas y costos del proceso.

El cargamento observado por Sony

La controversia comenzó el 1 de octubre de 2025, cuando Sony interpuso una denuncia al advertir que, bajo la serie 12 de la DAM N° 118-2025-10-393205-01-6-01, se había importado un lote de 600 consolas que incluían dos mandos cada una. En total, el envío contenía 1.200 controladores.

Inspección de los mandos piratas
Inspección de los mandos piratas y comparación con el DualSense 5. Foto: Indecopi

La diligencia de inspección se realizó el 6 de noviembre de 2025 en un almacén temporal del Callao. Allí, personal del Indecopi verificó el contenido del embarque y procedió al decomiso preventivo de los mandos, junto con sus empaques y etiquetas. Los demás accesorios —como cables y dispositivos USB— no fueron incluidos en la medida.

La empresa denunciada sostuvo que era la primera vez que traía ese tipo de productos y que no habían sido comercializados en el mercado peruano. Sin embargo, la normativa andina establece que la sola importación de un bien que infringe un diseño industrial constituye una infracción, aun cuando no haya llegado a venderse.

El diseño protegido de la PlayStation 5 y la comparación técnica

El análisis se centró en dos registros de diseño industrial de titularidad de Sony: el DI6014, referido al “controlador para dispositivo electrónico”, y el DI6026, denominado “dispositivo electrónico”.

En el caso del controlador, la Comisión concluyó que el modelo importado —identificado como D1— generaba una impresión general sustancialmente similar al diseño protegido. Se evaluaron características como la forma del cuerpo, la disposición de botones, los contornos laterales y la estructura frontal y posterior del mando.

La comparación entre la PlayStation
La comparación entre la PlayStation 5 y la consola pirata. Foto: Indecopi

La empresa argumentó que existían diferencias en tamaño, ángulos, texturas y combinación de colores. No obstante, la autoridad determinó que esos elementos no alteraban la percepción global del producto ni desvirtuaban la similitud con el diseño registrado. Además, precisó que el registro no protege una combinación cromática específica, sino la configuración formal del dispositivo.

Distinta fue la conclusión respecto a la consola (D2). Tras el análisis comparativo, el Indecopi consideró que su estructura, proporciones y configuración lateral generaban una impresión distinta a la del diseño DI6026. Por ello, declaró infundada la denuncia en ese extremo.

Multa de 3.93 UIT y cálculo económico

Al acreditarse la infracción vinculada al controlador, la Comisión impuso a SAM GRUP S.R.L. una multa equivalente a 3,93 UIT.

Para determinar el monto, se utilizó la metodología prevista en el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM. Como los productos no llegaron a comercializarse, no existieron ganancias efectivas. En consecuencia, se estimó el beneficio esperado.

Las similitudes entre los mandos
Las similitudes entre los mandos fueron suficientes para que Indecopi le diera la razón a Sony. Sin embargo, desestimó los cargos por las consolas. Foto: Sony

El valor total declarado de la importación ascendió a USD 6904,968,2, equivalente a S/ 24.091,43 al tipo de cambio de la fecha de ingreso. Dado que el monto incluía también consolas y accesorios, se consideró razonable tomar solo la mitad para el cálculo de la sanción, es decir, S/ 12.045,71. Esa cifra fue equiparada a 2,25 UIT como beneficio esperado.

Aplicando un factor de probabilidad de detección de 57,27% —al tratarse de una infracción detectada a partir de una denuncia de parte— la multa base resultó en 3.93 UIT. No se identificaron agravantes ni atenuantes que modificaran el monto.

La empresa tendrá 15 días hábiles para pagar la multa. Si cancela antes del vencimiento y no apela la resolución, podrá acceder a una rebaja de 25%.

Temas Relacionados

SonyPlayStation 5Indecopiperu-economia

Más Noticias

Regatas Lima vs Sesi EN VIVO HOY: punto a punto del duelo clave por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

El equipo de Horacio Bastit chocará con la escuadra brasileña con la misión de asegurar su cupo a las semifinales. Sigue las incidencias del vibrante cotejo

Regatas Lima vs Sesi EN

Búsqueda de rescatista en río Rímac continúa: PNP cierra tránsito vehícular en un sentido de la Lima Amarilla

Las labores para hallar a Patrick Hiroshi Ospina Orihuela, agente de la PNP y bombero desaparecido durante un rescate, generan restricciones en una de las vías más importantes de Lima

Búsqueda de rescatista en río

Ignacio Buse vs Matteo Berrettini EN VIVO: punto a punto del partido por cuartos de final del ATP 500 de Río

La primera raqueta peruana se alista para dar otro golpazo en Río de Janeiro luego de eliminar al favorito de la afición, el local Joao Fonseca. Del otro lado de la red, el trasalpino aspira a instalarse entre los cuatro mejores de un ATP 500 luego de casi cuatro años; la última vez fue en Queens 2022

Ignacio Buse vs Matteo Berrettini

Arequipa en emergencia EN VIVO: granizada, truenos y lluvias intensas golpean a la Ciudad Blanca

Intensas precipitaciones activaron torrenteras en Cayma, Yanahuara, Cercado y otros distritos. Una mujer murió arrastrada por un huaico y decenas de vehículos quedaron enterrados por el lodo

Arequipa en emergencia EN VIVO:

Digemid retira y destruye estos medicamentos por representar un riesgo para la salud de los pacientes en Perú

Medicamentos y dispositivos médicos con defectos, como la presencia de partículas y bordes afilados, motivaron que la Digemid dispusiera su retiro del mercado peruano, tras ser identificados como un riesgo para los usuarios

Digemid retira y destruye estos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Luna anuncia que si

José Luna anuncia que si gana las elecciones, Daniel Urresti será ministro del Interior: “Liberaron al Kraken”

Alianza para el Progreso pide a José Balcázar mantener a los titulares del MEF, Produce, Mincetur y Cancillería

Vladimir Cerrón desafía a la justicia: “A mí el Estado no me paga para entregarme, le paga a la PNP para capturarme”

TC: la ley que prescribe delitos de lesa humanidad “mantiene su vigencia y corresponde que sea aplicada”

Alfonso López-Chau pasa al tercer lugar, detrás de Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, según última encuesta de CPI

ENTRETENIMIENTO

Santiago Suárez anuncia su regreso

Santiago Suárez anuncia su regreso a la actuación luego de un año fuera de la televisión: “Me han propuesta regresar a todas las novelas”

Melissa Klug respalda la cercanía entre Samahara Lobatón y Youna: “Con tal de que esté alejada de ese ser despreciable”

Flavia López llama “migajera” a Rosángela Espinoza por estar detrás de Patricio Parodi

Gino Assereto niega romance con Valentino Palacios: “Tomo la decisión de cortar esta broma”

Youna y Samahara Lobatón se reencuentran en Estados Unidos: protagonizan momentos bailando y tomados de la mano

DEPORTES

Regatas Lima vs Sesi EN

Regatas Lima vs Sesi EN VIVO HOY: punto a punto del duelo clave por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Tabla de posiciones del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 EN VIVO: así van Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

Resultados del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: así van los partidos de Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Boys HOY: partido en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026