La crisis de escasez de memoria también afecta a Sony, que considera retrasar su próxima consola PlayStation hasta 2029

Sony está considerando retrasar la llegada de su próxima generación de consolas PlayStation hasta, al menos, el año 2028 o 2029, debido a la escasez de memoria que está sufriendo el sector tecnológico y los aumentos de precio de estos componentes, ocasionados por la intensa demanda de inteligencia artificial (IA).

Los problemas de escasez de memoria y almacenamiento que está viviendo la industria tecnológica están afectando a una amplia variedad de empresas y sectores, como es el caso del de los videojuegos y empresas como Valve, que ya ha anunciado que revisará su calendario de envíos y precios de la recién anunciada videoconsola Steam Machine y el visor de realidad virtual Steam Frame.

En este sentido, Sony también se ha visto afectada por la crisis y, como resultado, fuentes relacionadas con la compañía han detallado que está considerando retrasar el lanzamiento de su próxima consola PlayStation, que no llegará hasta el año 2028 o 2029.

Así lo ha recogido Bloomberg en un nuevo informe, en el que ha matizado que, aunque la compañía japonesa no ha compartido información oficial sobre su próxima generación de consola, ni fecha de lanzamiento ni nombre, este retraso supondría un desajuste en la estrategia de lanzamiento habitual de generaciones de 'hardware'.

Se ha de tener en cuenta que las videoconsolas PlayStation suelen tener un ciclo de unos seis años de vida antes de que legue la siguiente generación -PS5 llegó en 2020-. Asimismo, según la información compartida con motivo de la investigación que siguió la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft, ya se indicó que no se espera que la próxima consola de Sony llegue antes de 2027, pero ahora, esta demora ha aumentado a 2029.

NINTENDO TAMBIÉN AFECTADA

Siguiendo esta línea, en el mismo informe, el medio citado ha señalado que Nintendo también está considerando subir el precio de su consola de última generación Nintendo Switch 2, lanzada en junio de el pasado año 2025.

Se prevé que el aumento de precio para esta consola se lleve a cabo durante este año 2026, según fuentes familiarizadas con los planes de la compañía también japonesa, como ha matizado Bloomberg. Por tanto, dejará de costar 469,99 euros para aumentar su precio, en base a los aumentos de coste registrados por la escasez de memoria, aunque no se ha especificado cuánto podría ser el aumento.

Con todo ello, conviene recordar que la Nintendo Switch 2 es ya la videoconsola de Nintendo que más se ha vendido en todo el mundo, tras superar los 155 millones de unidades, relevando en el puesto a la anterior líder, Nintendo DS.