‘Majo con sabor’ se burla a poco de confirmar relación con Gabriel Calvo: “Keiko siempre se va para la segunda vuelta”

Además, respondió con ironía a las preguntas sobre un supuesto vínculo entre el actor y la lideresa de ‘Fuerza Popular’

Majo aseguró que el romance se consolidó después de un segundo viaje y que oficializaron hace pocas semanas. ATV/ Magaly TV La Firme.

La reciente confirmación del vínculo entre la influencer Majo con Sabor y el actor Gabriel Calvo no solo puso fin a semanas de especulaciones, sino que también reavivó el interés por las versiones cruzadas que se tejían en paralelo.

Durante una entrevista emitida en Magaly TV La Firme este 19 de febrero, la creadora de contenido habló sin rodeos sobre cómo comenzó su historia, los viajes que compartieron antes de formalizar y las indirectas que giraban en torno a un supuesto coqueteo con Keiko Fujimori.

Todo comenzó cuando el reportero del programa le consultó por los viajes que habían realizado juntos, en un contexto en el que aún no existía una relación oficial. La influencer explicó que el primer destino fue Colombia y que no había un compromiso formal al momento de partir. “A Colombia se va por mi cumpleaños sin tener que tener algo formal. Nos estábamos conociendo, dije: ‘Vámonos’, y nos fuimos. Nos fue superbién, fue un viaje muy bonito, fueron casi seis días en Colombia”, relató.

Majo rompe su silencio sobre rumores de coqueteo entre Gabriel Calvo y Keiko. ATV/ Magaly TV La Firme.

La naturalidad con la que describió la experiencia dejó en claro que la conexión ya estaba presente, aunque todavía no hubiese etiquetas. Ante la pregunta directa del reportero —“¿Y ahí fluyó algo, seguramente?”—, Majo respondió entre risas: “Obviamente, o sea, tampoco vamos a ser tan, tan sanos, ¿no? de estar en un mismo viaje sin nada”. La frase, pronunciada con tono cómplice, confirmó que el vínculo trascendía la amistad, aunque todavía no estuviera definido como relación.

Posteriormente, el reportero indagó sobre el viaje a Argentina y si este marcó un punto de mayor formalidad. La influencer aclaró que tampoco fue así. “Eh, no, también, o sea, seguíamos como amigos, ¿no? Viendo qué onda, y después del viaje, ahí fue donde nos dimos cuenta de que en realidad, por qué no poner algo bonito y juntos, ¿no? Ya tenemos bastante tiempo conociéndonos como amigos y luego como algo, pero recién como relación, hace un par de semanas”, explicó.

Sus declaraciones evidencian que el proceso fue progresivo. Primero la amistad, luego la complicidad y finalmente la decisión de asumir públicamente el romance. Sin embargo, mientras esta historia avanzaba en privado, en el ámbito público surgían rumores sobre un supuesto coqueteo entre Gabriel Calvo y Keiko Fujimori, lo que generó comentarios y especulaciones en redes sociales y programas de espectáculos.

Majo rompe su silencio sobre rumores de coqueteo entre Gabriel Calvo y Keiko. ATV/ Magaly TV La Firme.

El reportero no esquivó el tema y lanzó una pregunta directa: “¿Keiko se quedó con ganas del café y de lo demás?”. La respuesta de Majo fue breve, pero cargada de ironía: “Bueno, eh, Keiko siempre se va para la segunda vuelta, ¿no?”, dijo entre risas. La frase, con evidente referencia política, funcionó como una forma de restarle seriedad al rumor sin profundizar en el asunto.

Desde el estudio, la conductora del programa añadió que no fue lo único que Majo comentó durante la entrevista. Se remarcó que el actor habría adoptado una postura firme, “sacando pecho” por su actual pareja, luego de que ambos ya hubieran viajado juntos desde noviembre del año pasado y celebrado Año Nuevo en compañía. Ese dato refuerza la idea de que la relación llevaba varios meses gestándose antes de hacerse pública.

Majo rompe su silencio sobre rumores de coqueteo entre Gabriel Calvo y Keiko. ATV/ Magaly TV La Firme.

