Los asesores del presidente José María Balcázar: antecedentes judiciales y vínculos con Pedro Castillo

Entre los el equipo de confianza del presidente interino figuran un sobrino de Pedro Castillo, un exjuez que absolvió al mandatario y un técnico con condena por colusión

Cuestionables perfiles de los asesores del congresista José María Balcázar. Entre ellos se encuentran personas sentenciadas por colusión, simpatizantes de Abimael Guzmán y familiares del expresidente Pedro Castillo. Video: Canal N

La asunción de José María Balcázar como presidente interino puso bajo la lupa a su círculo más cercano. El equipo que acompaña al exlegislador está integrado por personajes con antecedentes judiciales, vínculos directos con el entorno de Pedro Castillo y posturas ideológicas radicales vertidas en redes sociales. La idoneidad de estos funcionarios de confianza vuelve a poner en tela de juicio los criterios de selección del Congreso.

Uno de los nombres que genera mayor atención es el de James Castillo Osorio, quien desde el 2021 se desempeña como coordinador del despacho parlamentario. Castillo, bachiller en Ingeniería Industrial, empezó a trabajar con Balcázar sin haber terminado sus estudios universitarios, según reveló Canal N en un informe. Como si ello no generara suspicacias, en su actividad digital, tras la muerte del cabecilla terrorista Abimael Guzmán, publicó un mensaje señalando que “las personas mueren y las ideas quedan”.

A esto se suma un reporte del medio Convoca que identificó mensajes donde el asesor evidenciaba una abierta simpatía por el líder etnocacerista Antauro Humala. La presencia de estas afinidades ideológicas en el núcleo presidencial levanta alarmas sobre la influencia de posturas extremistas en las decisiones de Estado durante los próximos meses de gestión. Recordemos que Balcázar, a penas asumió el cargo, aseveró no ser un presidente “comunista”, que ello no guarda relación con la izquierda, y que “aquí hay voluntad política sin extremos”.

James Castillo enaltecía a cabecilla
James Castillo enaltecía a cabecilla de grupo terrorista. Foto: Convoca

El factor Pedro Castillo

La sombra del expresidente se proyecta con fuerza en este equipo a través de Cristian Omar Ríos Castillo, sobrino del exmaestro de Chota, quien ejerce como auxiliar del despacho de Balcázar. Documentos difundidos por el Centro Liber revelan que Ríos Castillo registró once viajes en el avión presidencial durante la gestión de su tío, vuelos cuestionados por el presunto uso irregular de recursos públicos.

A él se suma Boris Espinoza Villanueva, técnico del despacho y exjefe de Tesorería de la Sutran durante el régimen castillista. El diario Correo informó que Espinoza fue sindicado como presunto cómplice de un exfuncionario vinculado a Vladimir Cerrón en Junín, caso por el cual fue sentenciado a siete años de prisión por colusión.

Conflicto de intereses

Desde enero, la asesoría principal recae en Rubén Mamani Aguilar, abogado cusqueño que reemplazó a Edgar Randú Vargas. Conforme a una investigación de Perú21, Mamani es el exjuez que en el pasado absolvió a José María Balcázar en un proceso por difamación interpuesto contra el vicedecano del Colegio de Abogados de Lambayeque, aduciendo entonces una controvertida “falta de pruebas”.

El polémico entorno de Balcázar.
El polémico entorno de Balcázar. Vínculos con el castillismo, sentencias y mensajes radicales. Foto: Composición Infobae

Este antecedente debilita la percepción de independencia del nuevo equipo asesor, sugiriendo una red de favores que podría comprometer la imparcialidad necesaria para ejercer funciones en la Presidencia de la República.

Otros contratados por Balcázar

El cuadro de confianza se completa con Lizett Taype Ccoicca, asesora II con formación en Obstetricia y una maestría en Gestión en Salud por la Universidad César Vallejo. Asimismo, el equipo integra a la comunicadora Marcia Chávez Cornejo como asistente y a la ingeniera Keyla Caballero Quispe en el área técnica. El personal, tanto asesores como auxiliares y asistentes suman un gasto mensual de S/ 27.581,47 para el Estado. La conformación de este círculo expone nuevamente la precariedad en los filtros para ocupar cargos estratégicos en el poder.

