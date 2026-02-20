Perú

El estado del tiempo en Ayacucho para mañana

Conocida tradicionalmente como “Huamanga”, Ayacucho presenta un clima seco con fuertes vientos

Guardar
Conocer el pronóstico del tiempo
Conocer el pronóstico del tiempo puede ayudarte a planificar mejor tu día y evitar contratiempos. (Wikimedia)

En Ayacucho, la actualización constante del pronóstico meteorológico permite a las autoridades y la población anticipar medidas preventivas frente a fenómenos como lluvias intensas o heladas, minimizando el impacto de emergencias y protegiendo la salud y los bienes de la comunidad. Además, las condiciones climatológicas inciden directamente en sectores clave como la agricultura, el comercio y el turismo.

En este contexto, el pronóstico del clima de Ayacucho para este sábado, 21 de febrero es:

Cielo con nubes dispersas durante el día.

Además se espera que la temperatura máxima sea de 25ºC mientras que la mínima de 11ºC

Con información precisa y anticipada, los agricultores planifican las siembras y cosechas, mientras que actividades comerciales y eventos al aire libre pueden ajustarse para evitar contratiempos. Así, conocer el clima favorece una organización más eficiente de las actividades cotidianas y mejora la capacidad de respuesta de todos los habitantes y visitantes.

El clima de la "ciudad de las iglesias"

El clima de Ayacucho suele
El clima de Ayacucho suele mantenerse templado y dividirse en temporada seca y de lluvias. (Wikimedia)

El clima en Ayacucho capital es típico de una ciudad andina, con variaciones marcadas según la época del año y su altitud de aproximadamente 2,760 metros sobre el nivel del mar. De acuerdo con información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) se caracteriza por ser templado, seco y con dos estaciones principales:

Temporada seca (abril a octubre): es la época más soleada y agradable, con días cálidos con temperaturas promedio de 15-22 °C y noches frías que pueden bajar a 5-10 °C. La falta de lluvias hace que esta sea la mejor época para visitar, especialmente para actividades al aire libre como explorar sitios arqueológicos o el centro histórico.

Temporada de lluvias (noviembre a marzo): durante estos meses, las precipitaciones son frecuentes, especialmente en enero y febrero, con lluvias que suelen caer en la tarde o noche. Las temperaturas diurnas rondan los 14-20 °C, pero la humedad puede hacer que se sienta más fresco. Las lluvias pueden complicar caminatas o viajes a zonas rurales, pero la vegetación se vuelve más verde y vibrante.

En general, Ayacucho tiene un clima fresco con alta radiación solar debido a la altitud, por lo que es recomendable usar protector solar y ropa en capas para adaptarse a los cambios de temperatura.

Los sitios más importantes de Ayacucho

Ayacucho es conocida por su
Ayacucho es conocida por su gran valor cultural e histórico de diferentes épocas de Perú (Wikimedia)

El Museo de la Memoria de Ayacucho se ha consolidado como un espacio central para entender y reflexionar sobre las heridas del conflicto armado interno que marcó a Perú entre 1980 y 2000. Este museo, albergado en la propia ciudad, dedica sus salas a relatar los impactos de la violencia y el proceso de resiliencia de la sociedad ayacuchana, rindiendo homenaje a las víctimas y fomentando un compromiso con la paz.

La ciudad de Ayacucho, también conocida como la "Ciudad de las Iglesias", se distingue como uno de los destinos más destacados del turismo nacional e internacional, según señala el sitio especializado en turismo Perú Travel. Entre sus mayores atractivos sobresale la Plaza Mayor de Ayacucho que representa el corazón de la ciudad, rodeado de arquitectura colonial, casonas históricas y la Catedral de Ayacucho.

Por su parte, a unos 22 kilómetros de la ciudad se localiza el Complejo Arqueológico de Wari, vestigio esencial de la civilización que dominó los Andes centrales entre los años 600 y 1100 d.C. Este sitio arqueológico, como indica la fuente turística, funcionó como la capital de la cultura Wari y conserva restos de templos, calles y sistemas hidráulicos, los cuales ofrecen a los visitantes una perspectiva directa sobre el grado de sofisticación alcanzado por esta civilización.

En cambio, para quienes buscan una experiencia escénica, el Mirador de Acuchimay constituye otro punto indispensable. Situado a pocos kilómetros de la ciudad, proporciona "vistas panorámicas de Ayacucho y los Andes circundantes", resultando ideal para caminatas, fotografía y admiración del paisaje natural de la región.

Temas Relacionados

Clima en AyacuchoPronóstico del tiempo en AyacuchoClima en PerúÚltimas actualizacionesClima en PerúClima en Ayacucho

Más Noticias

Autoridades de Arequipa exigen declaratoria de emergencia por lluvias extremas que podrían continuar en los próximos días

El pedido incluye una solicitud al Ejecutivo para asegurar fondos adicionales y atención inmediata a los damnificados, dado que las precipitaciones recientes han provocado destrucción en varios distritos y superado la respuesta local

Autoridades de Arequipa exigen declaratoria

Arequipa en emergencia EN VIVO: granizada, truenos y lluvias intensas golpean a la Ciudad Blanca

Intensas precipitaciones activaron torrenteras en Cayma, Yanahuara, Cercado y otros distritos. Una mujer murió arrastrada por un huaico y decenas de vehículos quedaron enterrados por el lodo

Arequipa en emergencia EN VIVO:

Alianza para el Progreso pide a José Balcázar mantener a los titulares del MEF, Produce, Mincetur y Cancillería

La agrupación advirtió que alterar reglas fiscales generaría incertidumbre en sectores productivos y financieros

Alianza para el Progreso pide

Elecciones 2026: multas por uso indebido de propaganda pueden superar el medio millón de soles

El JNE impondrá multas que van desde S/ 5.500 (1 UIT) hasta S/ 550.000 (100 UIT), según la gravedad y repetición de la falta

Elecciones 2026: multas por uso

Uno de cada cinco hogares urbanos en Cusco utiliza principalmente combustibles contaminantes para cocinar

La masificación del gas natural resulta clave para acelerar la transición energética

Uno de cada cinco hogares
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alianza para el Progreso pide

Alianza para el Progreso pide a José Balcázar mantener a los titulares del MEF, Produce, Mincetur y Cancillería

Vladimir Cerrón desafía a la justicia: “A mí el Estado no me paga para entregarme, le paga a la PNP para capturarme”

TC: la ley que prescribe delitos de lesa humanidad “mantiene su vigencia y corresponde que sea aplicada”

Alfonso López-Chau pasa al tercer lugar, detrás de Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, según última encuesta de CPI

El TC y las razones por las que deja libre a Daniel Urresti: Consecuencias de ley de lesa humanidad

ENTRETENIMIENTO

Flavia López llama “migajera” a

Flavia López llama “migajera” a Rosángela Espinoza por estar detrás de Patricio Parodi

Gino Assereto niega romance con Valentino Palacios: “Tomo la decisión de cortar esta broma”

Youna y Samahara Lobatón se reencuentran en Estados Unidos: protagonizan momentos bailando y tomados de la mano

Darinka Ramírez revela que teme que Jefferson Farfán se lleve a su hija: “Su casa no es un lugar idóneo”

Jazmín Pinedo llamó a Gino Assereto por video de TikTok con Valentino Palacios: “Le cae súper bien y hay química”

DEPORTES

Alianza Lima vs Sport Boys

Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Boys HOY: partido en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Senegal cierra un amistoso más después de su enfrentamiento contra Perú: sostendrá atractivo partido ante Gambia

Ecuador se alista para presentar su lista de convocados al Mundial 2026: ¿cuál es la fecha límite del proceso?

San Martín vs Banco República EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026