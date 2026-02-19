Minsa envía misión especial a China e India para vigilar laboratorios y frenar ingreso de medicamentos de baja calidad al Perú

medicinas - medicamentos - farmacia

El Ministerio de Salud (Minsa) envió una delegación oficial a China e India para inspeccionar 26 plantas farmacéuticas que producen medicamentos destinados al Perú. La medida busca certificar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y reforzar el control sanitario sobre los fármacos importados, en un contexto marcado por cuestionamientos a la calidad de algunos lotes adquiridos en los últimos años.

Un equipo de 20 especialistas de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) realizará evaluaciones técnicas directamente en los centros de producción que abastecen al mercado peruano. El Gobierno oficializó la misión mediante resoluciones ministeriales y señaló que el objetivo es garantizar que los medicamentos que ingresan al país cumplan con estándares internacionales antes de su comercialización en farmacias y hospitales públicos.

Delegación de Digemid inspeccionará 26 plantas farmacéuticas en Asia

La Digemid recomienda adquirir solo cosméticos con Notificación Sanitaria Obligatoria y de procedencia formal para evitar riesgos en la piel. - Andina

Una misión integrada por 20 especialistas de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) viajará a la República Popular China y la República de la India para inspeccionar 26 plantas farmacéuticas que producen medicamentos destinados al Perú. La medida fue oficializada mediante las Resoluciones Ministeriales N.º 133 al 142-2026/MINSA.

Según informó el Ejecutivo, la finalidad es verificar el cumplimiento estricto de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), requisito indispensable para la inscripción, reinscripción e importación de productos farmacéuticos, conforme a la Ley N.º 29459, Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios.

Durante las visitas técnicas, los equipos de químicos farmacéuticos realizarán evaluaciones in situ que abarcan:

Revisión de infraestructura y condiciones sanitarias de las plantas.

Supervisión de procesos productivos y sistemas de aseguramiento de la calidad.

Control de materias primas e insumos utilizados en la fabricación.

Análisis microbiológicos y fisicoquímicos.

Verificación de almacenamiento y trazabilidad.

Cumplimiento de protocolos internacionales vigentes.

Desde el Minsa señalaron que esta supervisión directa en los países de origen permitirá “reducir riesgos sanitarios, elevar el nivel de exigencia a los fabricantes y fortalecer el control previo al otorgamiento o renovación de certificaciones y registros sanitarios”.

La directora general de la Digemid, Lida Hildebrandt, afirmó que la misión consolida una política sanitaria preventiva y técnica. “El Perú ejerce con firmeza su rol fiscalizador. Verificamos directamente en las plantas de producción que los medicamentos destinados a nuestro país cumplan con los más altos estándares internacionales de calidad. La salud de la población es una prioridad absoluta”, declaró.

Contexto de compras fallidas y medicamentos destruidos

medicinas - medicamentos - farmacia

La inspección internacional se produce tras años de observaciones a lotes de medicamentos oncológicos adquiridos por el Estado. Según una investigación realizada por el medio Salud Con Lupa, entre 2019 y 2025, el Ministerio de Salud compró 19 lotes defectuosos de fármacos esenciales para quimioterapia como cisplatino, ifosfamida, ciclofosfamida y doxorrubicina. Algunos presentaban contaminación bacteriana; otros, partículas visibles como vidrio o pelusas; en ciertos casos, la concentración del principio activo era inferior a la declarada.

Como resultado, más de 140.000 frascos fueron destruidos, equivalentes a S/ 3,4 millones. La eliminación de estos productos obligó a hospitales a retrasar terapias y, en algunos casos, a redistribuir stock entre regiones para evitar la suspensión de tratamientos.

El Perú depende en gran medida de medicamentos genéricos provenientes de India, país que concentra alrededor del 20 % de la producción mundial por volumen y abastece a más de 200 naciones. Solo en 2024, las importaciones peruanas de productos farmacéuticos desde ese país superaron los US$ 120 millones.

En paralelo, la Digemid ha enfrentado limitaciones para realizar inspecciones internacionales oportunas, lo que llevó a exoneraciones temporales del requisito de certificación BPM para laboratorios en lista de espera. Esa excepción continúa vigente y ha generado debate sobre el equilibrio entre abastecimiento y control sanitario.

En 2025, tras nuevos episodios de productos contaminados, la autoridad sanitaria comenzó a suspender registros sanitarios de medicamentos fabricados por laboratorios que no aprobaron la certificación de Buenas Prácticas de Manufactura. Hasta enero de 2026, 297 productos —principalmente de India y China— quedaron impedidos de comercializarse en el país.

La nueva misión técnica busca reforzar la supervisión desde el origen de la cadena productiva. Con inspecciones presenciales en plantas extranjeras, el Minsa apunta a fortalecer el sistema de control de calidad de medicamentos importados, elevar el estándar regulatorio y garantizar que los fármacos que llegan a hospitales y farmacias cumplan con la normativa sanitaria peruana.