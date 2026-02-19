Perú

Sergio Peña reaparece en redes junto a Camila Ganoza en Turquía y enfrenta críticas con reflexión: “Todo pasa por algo”

El futbolista compartió fotos junto a su novia y su hija en Turquía, enviando un mensaje de reflexión y resiliencia en medio del escándalo judicial.

El futbolista Sergio Peña ha vuelto a ser noticia tras compartir en sus redes sociales una serie de fotografías y videos junto a su pareja, Camila Ganoza, y su pequeña hija, durante su estadía en Turquía.

El mensaje reflexivo que acompaña la publicación —“Todo pasa por algo, cree, vive y sé feliz”— no tardó en generar reacciones, especialmente por el contexto judicial y mediático que atraviesa el deportista.

La nueva vida de Sergio Peña en Turquía

Recién incorporado al Sakaryaspor de Turquía, Peña decidió abrir una ventana a su vida personal, mostrando momentos de felicidad y unión familiar en un escenario muy distinto al que vivía en Perú.

Las imágenes no solo reflejan la complicidad con Camila Ganoza, sino también la presencia constante de su hija, fruto de su relación con Valery Revello.

La publicación coincide con el regreso de Camila Ganoza a Instagram, quien reabrió su cuenta tras haberla cerrado temporalmente ante la ola de comentarios y cuestionamientos que recibió cuando estalló el escándalo judicial que involucra a Peña, Carlos Zambrano y Miguel Trauco, acusados de abuso sexual por una joven argentina en Uruguay.

Un mensaje que busca paz en medio del escándalo

“Todo pasa por algo, cree, vive y sé feliz”, escribió Sergio Peña al pie de sus fotos en Turquía. El mensaje, interpretado por muchos como una declaración de resiliencia y búsqueda de calma, llega en un momento en que el futbolista enfrenta no solo un cambio de país y equipo, sino también un intenso escrutinio mediático por la denuncia que sigue abierta en su contra.

La relación con Camila Ganoza parece haber resistido el impacto mediático, ya que ambos se muestran juntos y compartiendo cotidianidad en Turquía, sin que la situación jurídica haya afectado visiblemente su vínculo amoroso.

Peña responde con firmeza a las críticas

No todas las reacciones a la publicación fueron positivas. Entre los comentarios, una usuaria ironizó sobre el amor de Peña por su novia, mencionando la denuncia en Uruguay:

“En Uruguay se le olvidó, pero en Perú ya se acordó que la ama”. La respuesta del futbolista fue inmediata y contundente: “Te metes a una cuenta de una persona que no conoces para comentar cosas que solo se hacen ver de la manera más ridícula que puede existir, diciendo cosas que solo te convierten en una más de todas las personas que sin saber una verdad inventan para generar morbo y eso te convierte en una persona mala”.

Peña no solo defendió su relación, sino que también exhortó a la usuaria a priorizar su desarrollo personal. “Vive tu vida y sé feliz, invierte tu tiempo en una buena educación y en darle amor a tu familia”, aconsejó, remarcando la importancia de no dejarse afectar por la opinión ajena.

Denuncia por abuso sexuale fue archivada en Argentina

La denuncia por presunto abuso sexual contra los futbolistas peruanos Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, exjugadores de Alianza Lima, fue archivada en Argentina y continuará en Uruguay, lugar donde presuntamente ocurrieron los hechos.

La investigación en Argentina se centró en pruebas como el análisis de ADN y la retención del celular de una amiga de la víctima, pero los resultados todavía no están listos.

El incidente tuvo lugar tras un partido amistoso en el Hotel Hyatt, donde la denunciante fue supuestamente agredida sexualmente bajo la influencia de alcohol.

Los futbolistas involucrados fueron suspendidos indefinidamente y posteriormente desvinculados del club Alianza Lima, tras lo cual Peña se incorporó a un equipo en Turquía, Trauco permanece sin destino claro, y Zambrano llegó a un acuerdo económico para separarse definitivamente del club.

