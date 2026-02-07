Madre de Sergio Peña celebra fichaje de su hijo en Turquía tras grave acusación por abuso sexual: “Te amo infinito”

La madre de Sergio Peña respalda públicamente a su hijo tras fichaje en Turquía en medio de acusación por abuso sexual.

La madre del futbolista peruano Sergio Peña, Claudia Flores, expresó su apoyo público tras conocerse el fichaje de su hijo por el club turco Sakaryaspor, en un contexto marcado por una grave denuncia de abuso sexual. El jugador, recientemente separado de Alianza Lima, fue presentado el 6 de febrero por el equipo de la segunda división de Turquía, mientras la investigación judicial sigue su curso en el Río de la Plata.

En el perfil de Instagram de Flores, se publicaron mensajes de aliento dirigidos a Peña, incluyendo frases como "Te amo infinito" y publicaciones de corte motivacional. “¡Por qué te preocupas tanto! Si el que te cuida nunca duerme”, escribió en una de las historias, en referencia al difícil momento personal y profesional que atraviesa el mediocampista.

El Sakaryaspor oficializó la contratación del jugador peruano a través de sus redes sociales. “Nuestro club ha llegado a un acuerdo con Sergio Peña. Le deseamos mucho éxito con nuestra camiseta verdinegra. Bienvenido, Peña”, publicó la institución en X. El fichaje se concretó tras la rescisión contractual de Peña con Alianza Lima, donde tenía vínculo hasta el año 2028.

Sergio Peña, nuevo jugador del Sakaryaspor de la segunda división turca. Crédito: LÜE TV.

La salida de Peña de Alianza Lima ocurrió luego de que el club lo apartara junto a los defensas Carlos Zambrano y Miguel Trauco, todos implicados en la denuncia por abuso sexual presentada por una joven argentina de 22 años. El caso refiere a presuntos hechos ocurridos durante la pretemporada del club en Montevideo, Uruguay. Tanto Peña como los otros futbolistas han rechazado las acusaciones de manera pública.

La defensa de Sergio Peña ante grave acusación

En uno de sus comunicados, Peña afirmó: “Niego tajantemente cualquier participación en los hechos delictivos que se mencionan en la denuncia. Soy plenamente consciente de la gravedad de la denuncia. Por ello, quiero expresar mi total respeto y empatía hacia la persona denunciante. Condeno enérgicamente cualquier forma de abuso o violencia contra la mujer; es un tema de máxima sensibilidad que debe ser tratado con la seriedad y el cuidado que merece”. El mediocampista señaló que colaborará con las autoridades uruguayas en la investigación.

La denuncia fue formalizada en Argentina y motivó una investigación internacional coordinada entre las autoridades argentinas y uruguayas. El abogado de la denunciante, Luis Deuteris, declaró que la joven se encuentra “médicamente lastimada”, lo que refuerza la gravedad del caso. Las diligencias más recientes incluyeron el allanamiento de la vivienda de una amiga de la presunta víctima, ubicada en el país sudamericano.

Sergio Peña resuelve contrato con Alianza Lima y ficha por equipo de Europa tras denuncia por abuso sexual.

Mientras la situación judicial avanza, el pase a Sakaryaspor implica el regreso de Peña al fútbol europeo, tras experiencias previas en clubes de Suecia, Países Bajos, España, Grecia y Portugal. La familia del jugador, especialmente su madre, ha manifestado un respaldo incondicional en redes sociales.

El club Sakaryaspor, que milita en la segunda división turca y se encuentra en zona de descenso, apuesta por la experiencia internacional de Peña para reforzar su plantel en la recta final de la temporada. El futbolista, de 30 años, permanece sin pronunciarse públicamente sobre su incorporación al club ni sobre la denuncia que enfrenta, limitándose a compartir la noticia de su fichaje en sus redes.

Alianza Lima continúa enfrentando repercusiones derivadas de este caso, que involucra a tres de sus exjugadores y mantiene la atención de la opinión pública tanto en Perú como en el extranjero. Las autoridades judiciales uruguayas decidirán en las próximas semanas si los futbolistas comparecerán de forma presencial o virtual para prestar declaración.

“Recordatorio: No te desanimes. Hay muchas cosas buenas por venir”, publicó Claudia Flores, quien acompaña a su hijo en el proceso y le envió un mensaje de afecto en medio de la controversia. La situación de los otros involucrados, Carlos Zambrano y Miguel Trauco, aún no se ha resuelto en términos deportivos ni judiciales, mientras la investigación sigue en curso.

Sergio Peña y Miguel Trauco dejaron de pertenecer a Alianza Lima. Crédito: Difusión.