Queman combi en el Callao y señalan a alias ‘Tito’ como autor del ataque extorsivo: criminal opera desde prisión

Una combi de la empresa de transportes "La Colonial" fue incendiada durante la madrugada en el Callao. La policía investiga si el siniestro fue producto de una falla eléctrica o un nuevo atentado por parte de extorsionadores que exigen el pago de cupos | Video: Latina

Una combi de la empresa Transportes Colonial S.A.C., que cubre la ruta del Callao hacia el centro de Lima, se incendió la madrugada de este jueves en circunstancias que aún son materia de investigación. El hecho generó alarma entre los vecinos, quienes grabaron el momento en que el vehículo ardía en llamas, temiendo que el tanque de combustible pudiera explotar.

De acuerdo con información preliminar de Latina, el vehículo comenzó a incendiarse de manera repentina y fue consumido por el fuego en pocos minutos. Agentes de la Policía Nacional (PNP) llegaron al lugar, acordonaron el área e iniciaron las diligencias correspondientes. Peritos especializados evalúan la escena.

Las autoridades manejan como primera hipótesis una falla en el sistema eléctrico de la unidad, aunque tampoco descartan que el siniestro estuviese vinculado a un acto extorsivo.

Empresa habría recibido amenazas

Una combi completamente calcinada en el Callao, producto de un ataque relacionado con extorsión, genera preocupación en la comunidad local.

De acuerdo con fuentes policiales, la empresa ya venía siendo víctima de amenazas. Se conoció que los transportistas estarían pagando 10 soles diarios por concepto de “cupo” y que recientemente se les habría exigido un incremento. Ante la negativa o las fallidas negociaciones con los extorsionadores, se habría producido este nuevo atentado.

La modalidad coincide con otros casos registrados en el Callao y el Cercado de Lima, donde varias unidades de transporte público han sido incendiadas en los últimos meses. De confirmarse la tesis criminal, este sería al menos el quinto vehículo afectado bajo circunstancias similares.

Alias ‘Tito’ vuelve a aparecer en la investigación

En las pesquisas ha vuelto a mencionarse el nombre de alias ‘Tito’, presunto cabecilla de una organización criminal que operaría en la zona. Según información policial, este sujeto se encuentra recluido en un penal, pero habría continuado coordinando amenazas y extorsiones desde prisión.

Las autoridades señalan que su forma característica de intimidación no suele ser mediante ataques directos con disparos, sino incendiando vehículos como mensaje para forzar el pago de cupos. Incluso, se ha reportado que las amenazas eran enviadas tanto en notas escritas como a través de mensajes de WhatsApp.

Clima de temor en la zona

Vecinos del sector indicaron que hace pocos días fue asesinado un cuidador de vehículos en la zona, lo que incrementó el temor entre transportistas y residentes. Algunos conductores optaron por guardar sus unidades dentro del mercado Sarita Colonia, alquilando espacios para protegerlas. Sin embargo, la unidad incendiada no habría sido resguardada allí la noche del ataque.

La comisaría de Ramón Castilla ya inició las diligencias preliminares para determinar responsabilidades. Mientras tanto, el hecho se suma a una preocupante cadena de atentados contra el transporte público, en medio de reiteradas denuncias de extorsión y pedidos de mayor seguridad por parte de los trabajadores del sector.

Líneas de emergencia

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata. Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a los siguientes números:

Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.

Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.

Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.