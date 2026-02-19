Presidente José María Balcázar descarta indultar a Pedro Castillo: “No está en agenda”

El presidente José María Balcázar afirmó que el indulto a Pedro Castillo no está en agenda y que el proceso seguirá en la Corte Suprema. X/ Canal N.

El nuevo presidente de la República, José María Balcázar, salió al frente para despejar una de las principales interrogantes políticas surgidas tras su elección: la posibilidad de un indulto a Pedro Castillo. Con tono firme, el mandatario descartó que esa medida esté contemplada dentro de su gestión y dejó en claro que el caso del exjefe de Estado seguirá su curso en el ámbito judicial.

La declaración se produjo durante una conferencia de prensa realizada en las instalaciones del Congreso de la República, donde Balcázar respondió a las preguntas sobre el futuro legal del exmandatario, sentenciado por el intento de golpe de Estado ocurrido en diciembre de 2022. Desde entonces, Castillo permanece recluido en el penal de Barbadillo, mientras afronta un proceso penal en la Corte Suprema.

Ante la insistencia de los periodistas, el jefe de Estado fue categórico: “No está en agenda de los indultos, quiero que entiendan eso. No está ningún tipo de indulto por el momento. Lo que yo sé es que el expresidente tiene un proceso penal, que siga su curso correspondiente. Nosotros estaremos atentos para que se cumplan los plazos”.

Con esas palabras, Balcázar buscó cerrar cualquier especulación sobre una eventual medida de gracia. La frase “no está en agenda” marcó el eje de su mensaje, enviando una señal política en medio de un escenario de polarización donde diversos sectores habían advertido la posibilidad de un perdón presidencial.

El mandatario insistió en que el tema no forma parte de sus prioridades. “No hay por qué preocuparse por eso. Lo que tengo que preocuparme es que la prensa debe fiscalizarnos si estamos haciendo correctamente un Gobierno transitorio para garantizar la transferencia”, añadió, en referencia al carácter transitorio de su administración y a la necesidad de garantizar estabilidad institucional.

En otro momento de su intervención, reforzó la idea de que el proceso judicial debe seguir su cauce sin interferencias políticas. “No está en juego eso porque hay un proceso penal. No se trata de que yo lo quiera indultar; tiene un proceso que está en la Corte Suprema”, subrayó, remarcando que la situación de Castillo depende exclusivamente del sistema judicial.

Espera hablar con Vladimir Cerrón

Las declaraciones del presidente cobran especial relevancia en un contexto en el que voces cercanas a sectores de izquierda habían planteado la posibilidad de revisar la situación del exmandatario. Sin embargo, Balcázar optó por distanciarse de esa narrativa y dejó claro que no intervendrá en el proceso penal.

Durante la misma conferencia, Balcázar abordó otros temas políticos que reflejan el complejo escenario que enfrenta. Consultado sobre el líder de Vladimir Cerrón, actualmente prófugo, el presidente reveló que aún no ha recibido una llamada de felicitación por su designación, aunque manifestó expectativa de que ocurra. “Supongo que me llamará”, expresó brevemente, evitando profundizar en la situación judicial del dirigente.

“No tengo nada en contra de Keiko Fujimori”

La respuesta, aunque escueta, generó atención debido a la relevancia política de Cerrón dentro de Perú Libre y al hecho de que se encuentra en la clandestinidad mientras pesa sobre él una orden de captura. Balcázar optó por no emitir juicios adicionales y mantuvo una postura prudente.

En otro pasaje de la conferencia, el mandatario se refirió a su relación con Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, luego de haber obtenido la victoria en el Congreso frente a María del Carmen Alva. En ese punto, buscó desactivar cualquier percepción de confrontación directa.

“No tengo nada contra la amiga Keiko Fujimori”, afirmó, y agregó que no la considera su enemiga política. La declaración llamó la atención por el tono conciliador empleado, en un ambiente marcado por rivalidades históricas y fuertes disputas parlamentarias.

