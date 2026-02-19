Perú

Parque de las Leyendas celebrará el Día del Oso: Horarios y actividades especiales en San Miguel y Huachipa

Este sábado 21 de febrero, el público podrá conocer de cerca a 12 ejemplares de oso andino, participar en charlas educativas desde las 9:30 a.m. y presenciar dinámicas de enriquecimiento ambiental preparadas por especialistas

Guardar
Son la única especie de
Son la única especie de osos de Sudamérica y son caracterizados por el pelaje blanco que rodea sus ojos. (Wikimedia)

Este sábado 21 de febrero, el público limeño tendrá una oportunidad especial para acercarse a una de las especies más emblemáticas de Sudamérica. El Día Mundial para la Protección de los Osos se celebrará en el Parque de las Leyendas, que abrirá sus puertas con actividades educativas y dinámicas dedicadas al oso de anteojos, el único representante de su especie en esta parte del continente.

La jornada se desarrollará en las dos sedes del zoológico —San Miguel y Huachipa—, donde actualmente se alberga a 12 ejemplares de osos de anteojos. La iniciativa busca reforzar la concientización sobre la conservación de fauna silvestre y recordar la importancia de proteger a las ocho especies de osos que existen en el mundo, muchas de ellas en situación vulnerable.

Actividades especiales y la historia de los osos rescatados

Este tipo de oso andino
Este tipo de oso andino es un esp&#233;cimen de fauna silvestre, protegido mediante un decreto supremo del ministerio de Agricultura de Per&#250;, donde est&#225; categorizado como especie vulnerable de fauna silvestre. EFE/Ernesto Arias/Archivo

En la sede de San Miguel, las actividades comenzarán desde las 9:30 a.m. con la participación de Maeni y Ukumari, dos machos que llegaron siendo apenas crías en los años 2020 y 2021. Ambos residen actualmente en la zona Internacional del parque y forman parte de los programas de cuidado y bienestar animal que desarrolla la institución.

A las 10:00 a.m., será el turno de las hembras ubicadas en la zona Selva. Allí, el público podrá observar un momento especial: serán engreídas con hielo de colores preparado con sus frutas favoritas, como parte de las actividades de enriquecimiento ambiental que estimulan su comportamiento natural. Entre ellas destaca Estrella, la osa más longeva del parque, rescatada de un circo en 1999 y que hoy tiene 27 años.

También se encuentran Conny, de 7 años, y Maini, de 5, quienes fueron trasladadas en condiciones críticas de salud. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) gestionó su rescate y posterior traslado al zoológico, donde especialistas en zoología trabajaron en su recuperación médica y adaptación. Actualmente, en la sede de San Miguel habitan cinco ejemplares bajo monitoreo permanente, con tratamientos veterinarios y planes de alimentación diseñados para garantizar su bienestar.

En paralelo, la sede de Huachipa —ubicada en Ate— desarrollará la charla educativa “Educar También es Conservar; Osos de Anteojos” a las 10:30 a.m. en el Ambiente de Osos. Allí se abordará el estado de conservación del oso andino, los principales riesgos que enfrenta en su hábitat natural y el impacto de la pérdida de ecosistemas en su supervivencia. En este recinto viven siete ejemplares adicionales.

Las actividades están incluidas en el ingreso regular al parque y buscan acercar a niños, jóvenes y adultos a la importancia de la educación ambiental, promoviendo una cultura de respeto y protección hacia la fauna silvestre en el Perú.

El oso de anteojos, guardián de los bosques andinos

El oso de anteojos (Tremarctos ornatus), también conocido como oso andino, es la única especie de oso nativa de Sudamérica y una de las más singulares del planeta. Su rasgo más distintivo es el pelaje blanco o amarillento que rodea sus ojos, extendiéndose hasta el pecho y dándole la apariencia de llevar gafas, de ahí su nombre común. Este patrón de coloración, que varía en cada individuo, inspiró su denominación científica: ornatus, que significa “adornado”.

De tamaño mediano, puede medir entre 1.6 y 1.8 metros de largo, y se adapta a una amplia gama de hábitats andinos, desde bosques montanos húmedos hasta zonas áridas y páramos. Se trata de un mamífero omnívoro, aunque su dieta se inclina principalmente hacia las plantas. Estudios realizados por el Zoológico de San Diego indican que consume más de 300 tipos de vegetales y alrededor de 20 especies animales, siendo un amante de las bromelias, palmeras y frutas silvestres.

Este hábito alimenticio lo convierte en un aliado clave de los ecosistemas, ya que al desplazarse por grandes territorios dispersa las semillas de los frutos que come, favoreciendo la regeneración de los bosques andinos. En ocasiones, también se alimenta de maíz cultivado o de ganado, lo que puede generar conflictos con las comunidades rurales.

Temas Relacionados

Parque de las LeyendasOso de anteojosSerforHuachipaSan Miguelperu-noticias

Más Noticias

María del Carmen Alva y José Balcázar pasan a segunda vuelta para presidir el Congreso y asumir la Presidencia

Tras la censura a José Jerí aprobada con 75 votos a favor, el Parlamento definirá en una votación decisiva quién completará el periodo 2025-2026 y asumirá la jefatura del Estado peruano

María del Carmen Alva y

EN VIVO | Segunda vuelta en el Congreso para elegir al nuevo presidente: Ningún candidato alcanzó los votos necesarios

En apretada votación, Alva sumó 43 votos, mientras que Balcázar llegó a 46. Acuña y Raymundo ni alcanzaron para pasar a segunda vuelta. Alrededor de las 20:30 horaas se reinicia la sesión

EN VIVO | Segunda vuelta

Sunarp y sus servicios gratuitos contra el fraude inmobiliario: Activa candados digitales y alertas para todos los propietarios

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos pone a disposición del público mecanismos gratuitos para blindar casas, departamentos y terrenos frente a intentos de despojo, con sistemas de alerta en tiempo real y bloqueo temporal de partidas

Sunarp y sus servicios gratuitos

Regatas Lima 1-0 Club Uviv EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por fecha 1 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

El equipo de Horacio Bastit retoma su lugar en el torneo internacional tras una temporada ausente. Esta vez el reto comienza ante un debutante histórico, pues la escuadra ecuatoriana es el primer representante de su país en competir en este nivel

Regatas Lima 1-0 Club Uviv

Alcaldesa de Chiclayo es suspendida por cuestionado árbol de Navidad: Concejo Municipal la aparta del cargo por 30 días

El Concejo Municipal de Chiclayo aprobó por unanimidad la suspensión de la alcaldesa Janet Cubas tras la polémica por el árbol navideño instalado en la plaza de armas, cuyo costo ascendería a S/20 mil

Alcaldesa de Chiclayo es suspendida
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alcaldesa de Chiclayo es suspendida

Alcaldesa de Chiclayo es suspendida por cuestionado árbol de Navidad: Concejo Municipal la aparta del cargo por 30 días

EN VIVO | Segunda vuelta en el Congreso para elegir al nuevo presidente: Ningún candidato alcanzó los votos necesarios

Congresista Wilson Soto muestra su voto y desata gritos de Fernando Rospigliosi en sesión que elige a nuevo presidente

José Jerí, el gran ausente en la elección del nuevo presidente encargado de Perú

Fuerza Popular de Keiko Fujimori ya no apoyaría a Héctor Acuña para un eventual cargo como presidente interino

ENTRETENIMIENTO

Samahara Lobatón descarta reconciliación con

Samahara Lobatón descarta reconciliación con Youna y asegura que los coqueteos en redes “son puro show”

Sergio Peña reaparece en redes junto a Camila Ganoza en Turquía y enfrenta críticas con reflexión: “Todo pasa por algo”

Gisela Valcárcel pone fin a los rumores sobre su rivalidad con Magaly Medina y afirma que no le guarda rencor: “Es única y yo igual”

Maju Mantilla no descarta retomar su matrimonio con Gustavo Salcedo: “Siempre va haber amor”

El emotivo video de Isabella Ladera confirmando su embarazo de Hugo García emociona a seguidores: “Lo esperaba, lo presentía”

DEPORTES

Regatas Lima 1-0 Club Uviv

Regatas Lima 1-0 Club Uviv EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por fecha 1 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Facundo Morando pasa página de Banco República; se enfoca en duelo contra San Martín en Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: “Será complicado”

A qué hora juega Alianza Lima vs San Martín: partido por fecha 2 del Grupo A del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Muere campeona nacional y mundialista peruana tras ser atropellada: familia busca a chofer que se dio a la fuga

Pedro Gallese, impulsado por el recuerdo de su madre para trascender en Deportivo Cali: “Estoy seguro que ella quería que esté bien y preparado”