Parque de las Leyendas celebrará el Día del Oso: Horarios y actividades especiales en San Miguel y Huachipa

Son la única especie de osos de Sudamérica y son caracterizados por el pelaje blanco que rodea sus ojos. (Wikimedia)

Este sábado 21 de febrero, el público limeño tendrá una oportunidad especial para acercarse a una de las especies más emblemáticas de Sudamérica. El Día Mundial para la Protección de los Osos se celebrará en el Parque de las Leyendas, que abrirá sus puertas con actividades educativas y dinámicas dedicadas al oso de anteojos, el único representante de su especie en esta parte del continente.

La jornada se desarrollará en las dos sedes del zoológico —San Miguel y Huachipa—, donde actualmente se alberga a 12 ejemplares de osos de anteojos. La iniciativa busca reforzar la concientización sobre la conservación de fauna silvestre y recordar la importancia de proteger a las ocho especies de osos que existen en el mundo, muchas de ellas en situación vulnerable.

Actividades especiales y la historia de los osos rescatados

Este tipo de oso andino es un espécimen de fauna silvestre, protegido mediante un decreto supremo del ministerio de Agricultura de Perú, donde está categorizado como especie vulnerable de fauna silvestre. EFE/Ernesto Arias/Archivo

En la sede de San Miguel, las actividades comenzarán desde las 9:30 a.m. con la participación de Maeni y Ukumari, dos machos que llegaron siendo apenas crías en los años 2020 y 2021. Ambos residen actualmente en la zona Internacional del parque y forman parte de los programas de cuidado y bienestar animal que desarrolla la institución.

A las 10:00 a.m., será el turno de las hembras ubicadas en la zona Selva. Allí, el público podrá observar un momento especial: serán engreídas con hielo de colores preparado con sus frutas favoritas, como parte de las actividades de enriquecimiento ambiental que estimulan su comportamiento natural. Entre ellas destaca Estrella, la osa más longeva del parque, rescatada de un circo en 1999 y que hoy tiene 27 años.

También se encuentran Conny, de 7 años, y Maini, de 5, quienes fueron trasladadas en condiciones críticas de salud. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) gestionó su rescate y posterior traslado al zoológico, donde especialistas en zoología trabajaron en su recuperación médica y adaptación. Actualmente, en la sede de San Miguel habitan cinco ejemplares bajo monitoreo permanente, con tratamientos veterinarios y planes de alimentación diseñados para garantizar su bienestar.

En paralelo, la sede de Huachipa —ubicada en Ate— desarrollará la charla educativa “Educar También es Conservar; Osos de Anteojos” a las 10:30 a.m. en el Ambiente de Osos. Allí se abordará el estado de conservación del oso andino, los principales riesgos que enfrenta en su hábitat natural y el impacto de la pérdida de ecosistemas en su supervivencia. En este recinto viven siete ejemplares adicionales.

Las actividades están incluidas en el ingreso regular al parque y buscan acercar a niños, jóvenes y adultos a la importancia de la educación ambiental, promoviendo una cultura de respeto y protección hacia la fauna silvestre en el Perú.

El oso de anteojos, guardián de los bosques andinos

El oso de anteojos (Tremarctos ornatus), también conocido como oso andino, es la única especie de oso nativa de Sudamérica y una de las más singulares del planeta. Su rasgo más distintivo es el pelaje blanco o amarillento que rodea sus ojos, extendiéndose hasta el pecho y dándole la apariencia de llevar gafas, de ahí su nombre común. Este patrón de coloración, que varía en cada individuo, inspiró su denominación científica: ornatus, que significa “adornado”.

De tamaño mediano, puede medir entre 1.6 y 1.8 metros de largo, y se adapta a una amplia gama de hábitats andinos, desde bosques montanos húmedos hasta zonas áridas y páramos. Se trata de un mamífero omnívoro, aunque su dieta se inclina principalmente hacia las plantas. Estudios realizados por el Zoológico de San Diego indican que consume más de 300 tipos de vegetales y alrededor de 20 especies animales, siendo un amante de las bromelias, palmeras y frutas silvestres.

Este hábito alimenticio lo convierte en un aliado clave de los ecosistemas, ya que al desplazarse por grandes territorios dispersa las semillas de los frutos que come, favoreciendo la regeneración de los bosques andinos. En ocasiones, también se alimenta de maíz cultivado o de ganado, lo que puede generar conflictos con las comunidades rurales.