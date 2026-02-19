“No es tiempo para pelear, no hay derechas ni izquierdas”: El primer discurso de José Balcázar como nuevo presidente del Perú

José Balcázar asumió la presidencia interina de Perú tras la censura parlamentaria a José Jerí, quien fue apartado por reuniones clandestinas con empresarios chinos y presuntas irregularidades en contrataciones

El legislador José Balcázar devino este miércoles en el nuevo presidente interino del país, después de que el Parlamento censurara a José Jerí por reuniones clandestinas con empresarios chinos y presuntas irregularidades en la contratación de funcionarias que antes tuvieron reuniones con él en el Palacio de Gobierno.

Jerí ejercía la Presidencia desde octubre pasado en su condición de titular del Congreso tras la destitución de Dina Boluarte (2022-2025), por lo cual Balcázar, al resultar ganador, deberá dirigir el Ejecutivo de forma interina hasta ceder el mando el próximo 28 de julio.

El abogado de 83 años obtuvo el respaldo necesario en la segunda vuelta frente a María del Carmen Alva, luego de que Héctor Acuña y Edgar Reymundo quedaran rezagados en la primera ronda.

“Juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos que ejercieron el cargo, que asumo de acuerdo con la Constitución Política”, expresó después de una jornada que se extendió por más de cuatro horas.

“Desde este momento hasta julio de 2026 defenderé la soberanía nacional, la integridad física y moral de la República y la independencia de sus instituciones democráticas, y haré cumplir la Constitución Política y las leyes del Perú. Asimismo, reconozco el valor de la formación cultural y moral de los peruanos”, agregó.

Posteriormente, en su primer discurso, expresó sentirse orgulloso de portar la blanquirroja, e invocó a “reescribir la historia del Perú” y a reconocer “la deuda” con los aimaras y quechuas.

“Hay gente valiosa que hay que convocar, no estamos en tiempos para pelear, no hay derechas ni izquierdas. Me siento honrado con el voto de ustedes para recibir este nuevo Parlamento y poder decirles a los peruanos que es posible construir una democracia de verdad”, dijo.

“Claro que lo merezco”, continuó sin hacer mención de que su candidatura reavivó la controversia generada años atrás, cuando defendió que “las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer”.

Aseguró que garantizará una transición pacífica y transparente, sin que existan dudas sobre el proceso electoral. Prometió una verdadera pacificación y el fortalecimiento de los ministerios para responder a las demandas de seguridad ciudadana.

“Hay que ser autocríticos. A veces hacemos leyes pésimas (...) hay leyes insulsas, sin contexto. Encima, como los abogados no somos buenos, peor. Quiero invitarles a trabajar, hagamos ese puente para ver cómo solucionamos el país”, continuó.

Votación

Para la elección, los parlamentarios Lady Camones y Alejandro Cavero quedaron designados como escrutadores, responsables de supervisar el proceso y firmar las cédulas. La votación comenzó con los integrantes de la mesa directiva. Después votaron los escrutadores y, enseguida, el resto de parlamentarios en orden alfabético. Al finalizar, el escrutinio se realizó voto por voto, con lectura pública de cada cédula.

En un primer tramo, ninguna de las alternativas alcanzó los 59 votos necesarios en la primera vuelta. Balcázar obtuvo 46 votos, Alva 43, Acuña 13, Reymundo 7. Se registró un voto en blanco y siete viciados. Por eso se realizó una segunda vuelta entre los dos primeros. En segunda vuelta, el legislador se alzó con la Presidencia con 60 votos.

Jerí dio su salto al vacío debido a una serie de cuestionamientos en su rol de jefe de Estado, entre ellos mantener reuniones secretas con empresarios chinos contratistas del Gobierno y presuntas irregularidades en la contratación de funcionarias que previamente recibió en el Palacio.

A través de un mensaje publicado en TikTok, anticipó que reanudará sus labores como congresista para seguir trabajando por “un Perú seguro y digno para todos”. Sin embargo, no estuvo presente en la sesión que eligió a su sucesor, a pesar de que fue llamado.