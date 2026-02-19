Perú

Gana Diario del 18 de febrero de 2026: descubre los números ganadores del último sorteo

¿Se rompió el pozo millonario este miércoles? Descubra si resultó el afortunado ganador del último sorteo

Guardar
Gana Diario realiza un sorteo
Gana Diario realiza un sorteo diario, de lunes a domingo (Infobae/Jovani Pérez)

La Tinka divulgó los ganadores del más reciente sorteo del Gana Diario. Averigüe si obtuvo alguno de los premios millonarios que ofrece la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú.

Fecha del sorteo: miércoles 18 de febrero de 2026.

Número del sorteo: 4496

Resultados: 12 21 15 26 7

Cuándo se juega Gana Diario

Gana Diario realiza un sorteo diariamente, de lunes a domingo.

Los números ganadores se publican después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Estos son los números de días estipulados para reclamar los premios de Gana Diario:30 días si el premio es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.90 días si el premio es mayor al millón de soles.180 días si el premio es menor a los 5.000 soles.Es importante señalar que los días son naturales y se cuentan a partir del día siguiente de la realización del sorteo ganador.

¿Qué plazo tengo para reclamar un premio en Gana Diario si gano?

Esta lotería es una de
Esta lotería es una de las más populares de Perú por su gran cantidad de premios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El periodo para reclamar un premio en Gana Diario en Perú depende del monto ganado:

Premios menores o iguales a S/ 5,000: tienes hasta 180 días calendario desde la fecha del sorteo para reclamarlo.

Premios mayores a S/ 5,000 y menores a S/ 1,000,000: el plazo es de 30 días calendario para cobrar el premio.

Premios mayores o iguales a S/ 1,000,000: se deben reclamar en la oficina principal de Intralot en Lima, con un plazo máximo de 90 días calendario.

Estos plazos se cuentan desde la fecha del sorteo y es necesario presentar el boleto ganador original y DNI para el reclamo.

¿Cómo se juega Gana Diario?

Como cada miércoles, se llevó
Como cada miércoles, se llevó a cabo un sorteo de la Gana Diario (Pixabay)

Para jugar en el sorteo de Gana Diario se tiene que ingresar a su portal de internet, donde se podrá elegir la jugada con un costo mínimo de un sol.

El siguiente paso en el juego es escoger cinco números de una lista que va del 1 al 35, con los cuales se armará la combinación.

Se puede escoger cualquier número para armar la apuesta, pero si no se sabe cuáles elegir existe la opción “Al Azar”, con ella el sistema la escogerá de forma aleatoria.

Si por algún motivo, al elegir la apuesta hay un error, se puede seleccionar el botón de limpiar y escoger los números de nuevo.

Cuando se haya armado la combinación, se da clic en el botón con la leyenda “Finaliza tu compra” para confirmar la adquisición y listo.

Para ganar el premio mayor de Gana Diario, se debe de obtener los seis aciertos de la jugada ganadora. Sin embargo, se consigue una recompensa si la apuesta coincide con al menos dos de los números del sorteo.

El premio mayor de gana diario es de 100.000 soles, mientas las recompensas de quienes acertaron de tres a cinco números va de los cinco a los 500 soles y si son dos aciertos, se obtiene una jugada gratis.

Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego.

¿Qué es La Tinka?

La Tinka es una compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú que administra las loterías Tinka, Gana Diario, Kábala, Raspaditas, Kinelo, los juegos rápidos Casino, Raspa Ya!, Deportes virtuales y las apuestas deportivas Te Apuesto y Ganagol.

Parte de las ganancias de La Tinka son destinadas a sociedades de beneficencia de Huancayo, Jaén, Lima y Arequipa bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También contribuye con los municipios donde operan dichas beneficencias.

Los aportes de La Tinka se destinan a los servicios de protección social permanentes dirigido a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad. A través de estos programas miles de personas se benefician año tras año desde 1994.

La Tinka ha entregado más de 1.560.240.463 soles en premios y ha premiado a más de 236.024.242 peruanos.

Temas Relacionados

Resultados Lotería Gana Diario HoyÚltimas actualizacionesLoterías de PerúGana Diario

Más Noticias

Presidente José María Balcázar descarta indultar a Pedro Castillo: “No está en agenda”

Desde el Congreso, Balcázar garantizó respeto a los plazos judiciales y negó cualquier medida de gracia para el exmandatario

Presidente José María Balcázar descarta

Resultados de la Tinka de este 18 de febrero: números ganadores del último sorteo

Como cada miércoles, se dan a conocer los resultados ganadores del sorteo millonario de la Tinka. Estos son los ganadores del último sorteo

Resultados de la Tinka de

Vladimir Cerrón presiona al nuevo presidente José María Balcázar: “Debe empezar por la baja de Óscar Arriola”

Cerrón, prófugo desde hace más de 866 días, criticó la gestión policial y proyectó una derrota de Fuerza Popular y Renovación Popular en el 2026

Vladimir Cerrón presiona al nuevo

José María Balcázar es el nuevo presidente de Perú tras la censura de José Jerí: así fue la votación en el Congreso

José María Balcázar fue elegido presidente del Congreso y asumirá la Presidencia de la República, tras imponerse a María del Carmen Alva en una votación decisiva y liderará el gobierno de transición en Perú

José María Balcázar es el

Qué se celebra el 19 de febrero en el Perú: fecha clave para el arte, política y sociedad

Los nacimientos y hechos destacados en esta fecha permiten repensar los vínculos entre innovación artística, transformación política y el devenir de la conciencia nacional peruana

Qué se celebra el 19
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José María Balcázar es el

José María Balcázar es el nuevo presidente de Perú tras la censura de José Jerí: así fue la votación en el Congreso

José Balcázar es el nuevo presidente del Perú: los sucesos clave en la frenética sesión donde se eligió al sucesor de José Jerí

Así fue el momento en que José María Balcázar oyó su victoria entre aplausos de su bancada y se selló con un abrazo de María del Carmen Alva

“No es tiempo para pelear, no hay derechas ni izquierdas”: El primer discurso de José Balcázar como nuevo presidente del Perú

Estafa, cohecho y prevaricato: Los 13 presuntos delitos que persiguen a José María Balcázar, el nuevo presidente del Perú

ENTRETENIMIENTO

Tilsa Lozano y Phillip Butters

Tilsa Lozano y Phillip Butters se ríen del rating de Magaly Medina: “Dentro de poco la señora Gisela le dirá la cuatro puntos”

Flavia López desafía a Magaly Medina en vivo: “Le estoy dando contenido para que su rating crezca”

El trapero Kidd Keo anuncia su visita al Perú y relanza su hit ‘Vámonos 2.0’

¡Oasis en galas de ‘Yo Soy’! Ricardo Escuza, imitador de Liam Gallagher, cumple su sueño: “Después de 10 años”

Ricardo Mendoza enternece las redes al cantarle a su bebé recién nacido: “Bebé, te mereces todo”

DEPORTES

Pablo Lavandeira recibió duro castigo

Pablo Lavandeira recibió duro castigo tras polémico reclamo: suspensión de varias fechas lo deja fuera ante Universitario

Pedro Gallese, impulsado por el recuerdo de su madre para trascender en Deportivo Cali: “Estoy seguro que ella quería que esté bien y preparado”

Gabriel Costa se fija en la Liga de Primera de Chile para prolongar su carrera: “Es una opción para este mercado, me gustaría volver”

Tabla de posiciones del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 EN VIVO: así van Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

Regatas Lima vs Club Uviv 3-0: resumen del aplastante triunfo de las chorrillanas por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026