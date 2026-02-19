Crisis política del país suspende reunión clave para resolver conflictos y ordenar la gestión turística en Machu Picchu

La salida del expresidente José Jerí dejó en suspenso una reunión clave entre ministros y autoridades regionales para abordar conflictos en Machu Picchu. El sector advierte que la inestabilidad política retrasa soluciones urgentes. Exitosa

La agenda para atender la crisis en Machu Picchu sufrió un giro inesperado tras la salida del expresidente José Jerí. Una reunión prevista para el 23 de febrero, que debía congregar a ministros y autoridades del sector turismo en Lima, quedó suspendida. El encuentro tenía como propósito revisar una serie de problemas que impactan la actividad turística y la estabilidad regional.

El gerente regional de Turismo, Rosendo Baca, confirmó la cancelación y explicó que la coyuntura política obligó a reprogramar el espacio de diálogo. La cita formaba parte de una mesa de trabajo amplia que buscaba respuestas frente a incidentes recientes y conflictos acumulados en torno al principal destino turístico del país.

En paralelo, el debate sobre la continuidad de concesiones y la necesidad de reformas institucionales vuelve a escena. Autoridades regionales y representantes del sector privado plantean cambios en la gestión, con el argumento de asegurar transparencia, orden y mejores condiciones de servicio para visitantes y operadores locales.

Reunión suspendida y agenda en pausa

Consettur - Machu Picchu

Rosendo Baca informó que la salida del expresidente José Jerí dejó en suspenso la reunión de la UGM programada para el lunes 23 en Lima. Según precisó, “nosotros teníamos, que recuerden ustedes, nuestra reunión de la UGM este lunes 23 en la ciudad de Lima, comprometidos los ministros para resolver una agenda importante referente al último incidente, el tema de los porteadores, el tema de alcoholismo en algunos guías que han estado haciendo mal uso de la profesión, entre otros”.

El funcionario explicó que el encuentro “se ha puesto en stand by, se va a reprogramar”. Añadió que el escenario político no favorece la coordinación inmediata. “No es la mejor situación política la que tenemos, lamentablemente, pero hay que seguir trabajando”, sostuvo.

Además, indicó que la suspensión retrasa los espacios de diálogo necesarios para encontrar soluciones conjuntas en favor del sector turismo y la estabilidad regional. A pesar de ese contexto, aseguró que los servicios para visitantes se mantienen activos. “No es el mejor escenario, pero creo que le estamos dando la seguridad, pese a los problemas que existen en la ruta Hiram Bingham, hoy día hay conectividad, hay servicio”, afirmó.

En relación con la operación actual, señaló que, frente a la ilegalidad existente en algunos tramos, “lo saludable es que se esté operando, que el turista no esté siendo afectado”. señaló que las autoridades deben mantener una agenda política paralela sin descuidar la atención a los visitantes nacionales.

Concesión ferroviaria y nuevo proceso de licitación

Servicio ferroviario a Machu Picchu ha sido restablecido en su totalidad y opera con normalidad en todas sus rutas y horarios. Foto: X/ Mincetur

Otro punto central en la agenda regional es el vencimiento próximo de la concesión de Inca Rail. Baca anunció que se impulsará un nuevo proceso de licitación que garantice transparencia, mejores condiciones de servicio y mayores beneficios para la región.

El gerente regional advirtió sobre antecedentes que, a su juicio, no deben repetirse. “Es una mala práctica que se tiene. Empezamos con Belmond, con el hotel en Machu Picchu. Ahí se ha dado la ruta Hiram Bingham. Espero que no suceda lo mismo con la concesión de la ruta ferroviaria”, declaró.

Indicó que su equipo prepara acciones preventivas y correctivas con base en experiencias previas. “Nos estamos preparando con todos esos antecedentes para tomar acciones preventivas y correctivas, y creo que finalmente es el sector al que interesa ahí, y de la mano oportuna, de las decisiones oportunas, administrativas y legales, esperemos tener una concesión limpia, transparente y que esté al nivel de la actividad turística”, expresó.

Ante la consulta sobre la posibilidad de continuidad del actual operador, respondió con claridad: “Nuestra posición no es esta”. Añadió que su postura también responde a una visión local. “Más allá de funcionarios, somos cusqueños, y como cusqueños podemos alzar nuestra voz y decir que el trato hacia los cusqueños, por lo menos, y nacionales de quienes operan actualmente la ruta, no ha sido el mejor. Y eso lo digo como funcionario y como cusqueño”.

Propuesta de autoridad autónoma para Machu Picchu

El gremio Pro Turismo presentó un proyecto de ley para crear una autoridad autónoma que administre Machu Picchu y el Valle Sagrado, con el objetivo de enfrentar el “caos permanente” y mejorar la coordinación institucional. Canal N

En medio de la discusión sobre concesiones y coordinación institucional, surge una propuesta legislativa orientada a reformar la gestión del destino. El presidente de Pro Turismo, Tito Alegría, informó que su organización presentó un proyecto de ley para crear una autoridad autónoma de gestión de Machu Picchu y el Valle Sagrado de los Incas.

Alegría explicó que la iniciativa se enmarca en una mesa de trabajo que reúne al sector público y privado. “Hemos iniciado una mesa de trabajo, el sector público, el sector privado, todos los actores del turismo, para poder encontrar una solución hacia la crisis, el caos permanente que vive Machu Picchu”, señaló.

Precisó que la propuesta surgió a pedido del anterior presidente. “Desde Pro Turismo hemos presentado un proyecto de ley, eso lo solicitó en su momento el anterior presidente, el señor Jerí, para que se genere una autoridad autónoma de gestión de Machu Picchu y el Valle Sagrado de los Incas”, indicó.

Según detalló, esta nueva entidad estaría adscrita al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y articularía con organismos internacionales. Consultado sobre la viabilidad política del proyecto, afirmó: “Debería ser aprobado, impulsado por este nuevo gobierno, efectivamente”.

El debate sobre la gobernanza de Machu Picchu, la operación ferroviaria y la coordinación entre niveles de gobierno se instala otra vez en la agenda pública, en un momento marcado por cambios políticos y por la necesidad de sostener la actividad turística sin afectar a visitantes ni a trabajadores del sector.