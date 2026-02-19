Congresista Wilson Quispe muestra su voto y desata gritos de Fernando Rospigliosi en sesión que elige a nuevo presidente

Wilson Quispe (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo) protagonizó un incidente durante la sesión en la que el Congreso elige a un presidente o presidenta interina para reemplazar a José Jerí. Fuente: TV Perú

El congresista Wilson Quispe (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo) protagonizó este miércoles un incidente durante el pleno extraordinario donde escoge al nuevo presidente o nueva presidenta interina del país que reemplazará a José Jerí, destituido por el mismo Parlamento cuando faltan menos de dos meses para las elecciones generales.

Quispe, representante de la región Puno, salió de la cabina de votación mostrando su papeleta tras ejercer su voto, caminó hasta los integrantes de la mesa directiva y exhibió el documento ante ellos.

Las cámaras de TV Perú, que transmiten la sesión, captaron a la parlamentaria Isabel Cortez mientras lo aplaudía. En ese momento, el fujimorista y hasta ahora titular del Legislativo, Fernando Rospigliosi, alzó la voz y gritó: “Congresista Quispe, vote por favor”.

La decisión quedó anulada, ya que finalmente se supo que había escrito un mensaje, por lo que desató los gritos en el hemiciclo. El parlamentario llegó tarde a la votación y, previo a su ingreso, fue cuestionado por la prensa.

Quispe criticó abiertamente el proceso, calificando a los candidatos de “extorsionadores” y “sirvientes del sistema neoliberal capitalista”, y expresó su escepticismo sobre posibles cambios tras la elección

“(Se va a elegir) al siguiente extorsionador, el siguiente paseador, el siguiente sirviente de este sistema neoliberal capitalista. ¿Qué cosa vamos a votar? ¿Qué va a cambiar en cuatro o cinco meses? Lo mismo que Jerí, lo mismo que la asesina Dina Boluarte, lo mismo que esta Constitución política putrefacta, que no sirve para nada", dijo.

El Legislativo escoge entre sus congresistas a un nuevo presidente o presidenta de la cámara que, una vez nombrado, asumirá de manera interina la Presidencia hasta el 28 de julio, cuando transfiera el mando al ganador o ganador de los comicios presidenciales que están en marcha.

Cuatro candidatos se han presentado para asumir este reto: María del Carmen Alva, que parte como favorita tras haber ocupado ya el cargo en el periodo 2021-2022; así como Héctor Acuña, José Balcázar y Edgar Reymundo.

El Parlamento sacó del poder a Jerí tras acumular siete mociones de censura, a menos de dos meses de la celebración de los comicios convocados para el 12 de abril.

El Congreso debe elegir entre cuatro candidatos (María del Carmen Alva, Héctor Acuña, José Balcázar y Edgar Reymundo) para ocupar la presidencia interina hasta el 28 de julio

La popularidad del exgobernante se había desplomado en las últimas semanas por una serie de cuestionamientos en su rol de jefe de Estado, entre ellos mantener reuniones semisecretas con empresarios chinos contratistas del Gobierno y presuntas irregularidades en la contratación de funcionarias que previamente recibió en el Palacio de Gobierno.

Despedida

Jerí aseguró que deja el cargo “con el corazón lleno y en paz” y anticipó que reanudará sus labores como parlamentario para seguir trabajando por “un Perú seguro y digno para todos”.

“Dejamos encaminado nuestro encargo más firme: garantizar elecciones limpias y transparentes, y seguir fortalecimiento la seguridad como base de un país con orden y futuro”, añadió en su mensaje de TikTok, la plataforma social que más empleaba.

De su tiempo como mandatario, apuntó que se queda con “el cariño de la gente” en cada región que visitó, y con la deuda de no lograr ir a todas las regiones.