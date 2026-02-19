Perú

Congresista Wilson Quispe muestra su voto y desata gritos de Fernando Rospigliosi en sesión que elige a nuevo presidente

El legislador de Juntos por el Perú – Voces del Pueblo protagonizó un incidente durante el pleno extraordinario que define el reemplazo de José Jerí

Guardar
Wilson Quispe (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo) protagonizó un incidente durante la sesión en la que el Congreso elige a un presidente o presidenta interina para reemplazar a José Jerí. Fuente: TV Perú

El congresista Wilson Quispe (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo) protagonizó este miércoles un incidente durante el pleno extraordinario donde escoge al nuevo presidente o nueva presidenta interina del país que reemplazará a José Jerí, destituido por el mismo Parlamento cuando faltan menos de dos meses para las elecciones generales.

Quispe, representante de la región Puno, salió de la cabina de votación mostrando su papeleta tras ejercer su voto, caminó hasta los integrantes de la mesa directiva y exhibió el documento ante ellos.

Las cámaras de TV Perú, que transmiten la sesión, captaron a la parlamentaria Isabel Cortez mientras lo aplaudía. En ese momento, el fujimorista y hasta ahora titular del Legislativo, Fernando Rospigliosi, alzó la voz y gritó: “Congresista Quispe, vote por favor”.

La decisión quedó anulada, ya que finalmente se supo que había escrito un mensaje, por lo que desató los gritos en el hemiciclo. El parlamentario llegó tarde a la votación y, previo a su ingreso, fue cuestionado por la prensa.

Quispe criticó abiertamente el proceso,
Quispe criticó abiertamente el proceso, calificando a los candidatos de “extorsionadores” y “sirvientes del sistema neoliberal capitalista”, y expresó su escepticismo sobre posibles cambios tras la elección

“(Se va a elegir) al siguiente extorsionador, el siguiente paseador, el siguiente sirviente de este sistema neoliberal capitalista. ¿Qué cosa vamos a votar? ¿Qué va a cambiar en cuatro o cinco meses? Lo mismo que Jerí, lo mismo que la asesina Dina Boluarte, lo mismo que esta Constitución política putrefacta, que no sirve para nada", dijo.

El Legislativo escoge entre sus congresistas a un nuevo presidente o presidenta de la cámara que, una vez nombrado, asumirá de manera interina la Presidencia hasta el 28 de julio, cuando transfiera el mando al ganador o ganador de los comicios presidenciales que están en marcha.

Cuatro candidatos se han presentado para asumir este reto: María del Carmen Alva, que parte como favorita tras haber ocupado ya el cargo en el periodo 2021-2022; así como Héctor Acuña, José Balcázar y Edgar Reymundo.

El Parlamento sacó del poder a Jerí tras acumular siete mociones de censura, a menos de dos meses de la celebración de los comicios convocados para el 12 de abril.

El Congreso debe elegir entre
El Congreso debe elegir entre cuatro candidatos (María del Carmen Alva, Héctor Acuña, José Balcázar y Edgar Reymundo) para ocupar la presidencia interina hasta el 28 de julio

La popularidad del exgobernante se había desplomado en las últimas semanas por una serie de cuestionamientos en su rol de jefe de Estado, entre ellos mantener reuniones semisecretas con empresarios chinos contratistas del Gobierno y presuntas irregularidades en la contratación de funcionarias que previamente recibió en el Palacio de Gobierno.

Despedida

Jerí aseguró que deja el cargo “con el corazón lleno y en paz” y anticipó que reanudará sus labores como parlamentario para seguir trabajando por “un Perú seguro y digno para todos”.

“Dejamos encaminado nuestro encargo más firme: garantizar elecciones limpias y transparentes, y seguir fortalecimiento la seguridad como base de un país con orden y futuro”, añadió en su mensaje de TikTok, la plataforma social que más empleaba.

De su tiempo como mandatario, apuntó que se queda con “el cariño de la gente” en cada región que visitó, y con la deuda de no lograr ir a todas las regiones.

Temas Relacionados

Wilson Sotoperu-politicaCongreso de la República

Más Noticias

Alianza Lima 0-1 San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 2 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Las ‘íntimas’ y las ‘santas’ se enfrentan en un duelo clave por el Grupo A de la competencia continental. Revisa los detalles y sigue las incidencias en directo

Alianza Lima 0-1 San Martín

Pedro Castillo formaliza pedido de indulto y le recuerda a José María Balcázar que prometió liberarlo: “No es un secreto de Estado”

Vacado exmandatario enfatizó que el nuevo jefe de Estado “generó la certeza de que, al alcanzar la primera magistratura, haría uso de sus facultades constitucionales para corregir lo que consideramos una injusticia”

Pedro Castillo formaliza pedido de

Lanzan nueva norma que impulsa el turismo con Destinos Turísticos Inteligentes: ¿Qué son?

La Norma Técnica Peruana NTP 799.022:2026 establece lineamientos para que ciudades del país adopten un modelo de gestión basado en innovación, sostenibilidad, tecnología y accesibilidad, con el respaldo de diversas entidades públicas y académicas

Lanzan nueva norma que impulsa

Nicola Porcella revela millonario pago por pelea en México y compra de dos departamentos: “Pagan bien, ¿qué te digo?”

El actor peruano confirmó que recibió una elevada suma por su combate ante Aldo de Nigris en Monterrey y contó que ya invierte en bienes raíces gracias a ese ingreso

Nicola Porcella revela millonario pago

Hugo García enternece las redes con emotivo video de cuando descubrió que será papá: “Nunca había llorado tanto por una noticia”

El deportista e influencer peruano abre su corazón y mostró la profunda emoción que le generó saber que será padre junto a Isabella Ladera

Hugo García enternece las redes
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo formaliza pedido de

Pedro Castillo formaliza pedido de indulto y le recuerda a José María Balcázar que prometió liberarlo: “No es un secreto de Estado”

Fernando Rospigliosi critica a congresistas que eligieron a José Balcázar como nuevo presidente: “Fueron tan torpes”

EEUU se pronuncia tras triunfo de José María Balcázar como presidente del Perú: ¿qué dijo sobre las relaciones bilaterales?

José María Balcázar EN VIVO en su primer día como presidente del Perú: actividades del mandatario elegido por el Congreso

Alianza para el Progreso, la bancada detrás del triunfo de José María Balcázar como presidente del Perú

ENTRETENIMIENTO

Nicola Porcella revela millonario pago

Nicola Porcella revela millonario pago por pelea en México y compra de dos departamentos: “Pagan bien, ¿qué te digo?”

Hugo García enternece las redes con emotivo video de cuando descubrió que será papá: “Nunca había llorado tanto por una noticia”

Jazmín Pinedo llamó a Gino Assereto por video de TikTok con Valentino Palacios: “Hay buena química, en buena hora”

Jota Benz se pronuncia por pícaro video viral entre Gino Assereto y Valentino Palacios: “Si mi hermano es feliz, que lo sea”

Rodrigo González arremete contra José María Balcázar y cuestiona su legitimidad: “pensábamos que no podíamos estar peor”

DEPORTES

Alianza Lima 1-1 San Martín

Alianza Lima 1-1 San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 2 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Nolberto Solano considera que el ciclo de Christian Cueva con la selección peruana acabó: “Por algo juega en Juan Pablo II”

Resultados del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: así van los partidos de Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

Tabla de posiciones del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 EN VIVO: así van Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

Tifanny Abreu llegó a Lima pese a su exclusión del Sudamericano de Clubes: Antonio Rizola e hinchas la recibieron con calidez