‘Prima’ de Josimar lanza mensaje irónico tras cuestionamientos por su embarazo de mellizos y toma radical decisión

‘Prima’ de Josimar asegura que el cantante quiso que aborte y solo asumirá a sus mellizos económicamente. ATV - Magaly TV La Firme.

La controversia en torno a Verónica González, conocida públicamente como la “prima” de Josimar, volvió a encenderse luego de que la joven reapareciera en redes sociales mostrando imágenes en las que no se aprecia una barriga de embarazo, pese a que meses atrás aseguró estar esperando mellizos del salsero Josimar Fidel.

La situación generó una intensa reacción entre usuarios, quienes comenzaron a preguntarse qué había ocurrido, ya que, según la propia línea de tiempo que ella dio, actualmente debería encontrarse en una etapa avanzada de gestación.

El tema no tardó en convertirse en conversación pública. En diversas plataformas, los internautas empezaron a recordar que en octubre de 2025 la joven confirmó que estaba embarazada y que incluso había revelado que se trataba de dos bebés. En ese entonces, sus declaraciones fueron difundidas en televisión y replicadas ampliamente, lo que convirtió el caso en uno de los episodios más comentados del espectáculo local.

La “prima” de Josimar rompe el silencio con mensaje irónico tras cuestionamientos por su embarazo. ATV/ Magaly TV La Firme.

Se pronuncia en redes sociales

Con el paso de los meses, sin embargo, las publicaciones recientes de Verónica González comenzaron a llamar la atención. Fotografías y videos compartidos en sus cuentas personales mostraban una apariencia física que no correspondía con un embarazo de aproximadamente siete meses, lo que desató una ola de comentarios, cuestionamientos y especulaciones sobre la veracidad de su estado.

Ante la presión pública, la joven tomó lo que muchos interpretaron como una decisión radical. Primero, optó por desactivar la opción de comentarios en sus publicaciones, evitando así que los usuarios continuaran preguntando o dejando mensajes relacionados con el supuesto embarazo. Además, dejó de responder a quienes le pedían explicaciones, manteniendo silencio sobre el tema hasta el momento.

No obstante, ese silencio no fue absoluto. En medio de la polémica, Verónica González compartió una historia de Instagram que fue interpretada por muchos como una indirecta dirigida a quienes la criticaban. El mensaje decía: “POV: En el pueblo están hablando mal de ti. Yo: Qué raro, aquí desde Dubai no escucho nada”. La frase, acompañada de un tono irónico, fue entendida como una forma de minimizar los rumores y las versiones que circulaban en redes.

Reaparece Verónica González sin barriga tras afirmar que esperaba hijos de Josimar. Instagram/@aishanails.1.

La vez que la ‘Prima’ de Josimar habló de sus mellizos

La publicación generó aún más reacciones. Mientras algunos usuarios consideraron que la joven intentaba restar importancia a la controversia, otros señalaron que el mensaje no respondía a la principal pregunta que el público seguía planteando: qué ocurrió con el embarazo de los mellizos.

Para comprender la magnitud del tema, es necesario retroceder a las declaraciones que ella misma ofreció meses atrás. En octubre de 2025, durante una entrevista en el programa Magaly TV, la firme, conducido por Magaly Medina, Verónica González confirmó públicamente que estaba embarazada. En aquel momento, aseguró que tenía tres meses de gestación y habló abiertamente sobre la noticia.

“Exactamente, me sorprendió bastante. No quería dos bebés, pero si el destino lo quiso, pues hay que asumirlo. Ha sido un golpe duro para mí, porque es una responsabilidad bastante grande”, declaró entonces, en palabras que quedaron registradas y que hoy vuelven a circular en redes sociales, citadas por usuarios que siguen el caso.

En esa misma intervención, también señaló que el cantante Josimar Fidel se realizaría una prueba de ADN para confirmar la paternidad, lo que en ese momento alimentó aún más el interés mediático y el debate en el público.

Durante varios meses, el tema se mantuvo en relativa calma, aunque el recuerdo de esas declaraciones permanecía vigente. Fue recién con la reciente reaparición de Verónica González en redes que el asunto volvió a ocupar titulares y espacios de conversación, impulsado principalmente por la discrepancia entre lo que ella había afirmado y lo que ahora se observaba en las imágenes.

Hasta el momento, Verónica González no ha brindado una explicación directa ni ha emitido un comunicado que aclare la situación. Tampoco ha desmentido sus declaraciones anteriores ni ha confirmado que haya ocurrido algún problema médico o personal, por lo que el tema permanece en el terreno de la incertidumbre.

