Perú

‘Prima’ de Josimar lanza mensaje irónico tras cuestionamientos por su embarazo de mellizos y toma radical decisión

Verónica González reaparece sin signos de embarazo y desata polémica en redes que respaldarían a cantante de salsa

Guardar
‘Prima’ de Josimar asegura que el cantante quiso que aborte y solo asumirá a sus mellizos económicamente. ATV - Magaly TV La Firme.

La controversia en torno a Verónica González, conocida públicamente como la “prima” de Josimar, volvió a encenderse luego de que la joven reapareciera en redes sociales mostrando imágenes en las que no se aprecia una barriga de embarazo, pese a que meses atrás aseguró estar esperando mellizos del salsero Josimar Fidel.

La situación generó una intensa reacción entre usuarios, quienes comenzaron a preguntarse qué había ocurrido, ya que, según la propia línea de tiempo que ella dio, actualmente debería encontrarse en una etapa avanzada de gestación.

El tema no tardó en convertirse en conversación pública. En diversas plataformas, los internautas empezaron a recordar que en octubre de 2025 la joven confirmó que estaba embarazada y que incluso había revelado que se trataba de dos bebés. En ese entonces, sus declaraciones fueron difundidas en televisión y replicadas ampliamente, lo que convirtió el caso en uno de los episodios más comentados del espectáculo local.

La “prima” de Josimar rompe
La “prima” de Josimar rompe el silencio con mensaje irónico tras cuestionamientos por su embarazo. ATV/ Magaly TV La Firme.

Se pronuncia en redes sociales

Con el paso de los meses, sin embargo, las publicaciones recientes de Verónica González comenzaron a llamar la atención. Fotografías y videos compartidos en sus cuentas personales mostraban una apariencia física que no correspondía con un embarazo de aproximadamente siete meses, lo que desató una ola de comentarios, cuestionamientos y especulaciones sobre la veracidad de su estado.

Ante la presión pública, la joven tomó lo que muchos interpretaron como una decisión radical. Primero, optó por desactivar la opción de comentarios en sus publicaciones, evitando así que los usuarios continuaran preguntando o dejando mensajes relacionados con el supuesto embarazo. Además, dejó de responder a quienes le pedían explicaciones, manteniendo silencio sobre el tema hasta el momento.

No obstante, ese silencio no fue absoluto. En medio de la polémica, Verónica González compartió una historia de Instagram que fue interpretada por muchos como una indirecta dirigida a quienes la criticaban. El mensaje decía: “POV: En el pueblo están hablando mal de ti. Yo: Qué raro, aquí desde Dubai no escucho nada”. La frase, acompañada de un tono irónico, fue entendida como una forma de minimizar los rumores y las versiones que circulaban en redes.

Reaparece Verónica González sin barriga
Reaparece Verónica González sin barriga tras afirmar que esperaba hijos de Josimar. Instagram/@aishanails.1.

La vez que la ‘Prima’ de Josimar habló de sus mellizos

La publicación generó aún más reacciones. Mientras algunos usuarios consideraron que la joven intentaba restar importancia a la controversia, otros señalaron que el mensaje no respondía a la principal pregunta que el público seguía planteando: qué ocurrió con el embarazo de los mellizos.

Para comprender la magnitud del tema, es necesario retroceder a las declaraciones que ella misma ofreció meses atrás. En octubre de 2025, durante una entrevista en el programa Magaly TV, la firme, conducido por Magaly Medina, Verónica González confirmó públicamente que estaba embarazada. En aquel momento, aseguró que tenía tres meses de gestación y habló abiertamente sobre la noticia.

La “prima” de Josimar rompe
La “prima” de Josimar rompe el silencio con mensaje irónico tras cuestionamientos por su embarazo. ATV/ Magaly TV La Firme.

Exactamente, me sorprendió bastante. No quería dos bebés, pero si el destino lo quiso, pues hay que asumirlo. Ha sido un golpe duro para mí, porque es una responsabilidad bastante grande”, declaró entonces, en palabras que quedaron registradas y que hoy vuelven a circular en redes sociales, citadas por usuarios que siguen el caso.

En esa misma intervención, también señaló que el cantante Josimar Fidel se realizaría una prueba de ADN para confirmar la paternidad, lo que en ese momento alimentó aún más el interés mediático y el debate en el público.

Durante varios meses, el tema se mantuvo en relativa calma, aunque el recuerdo de esas declaraciones permanecía vigente. Fue recién con la reciente reaparición de Verónica González en redes que el asunto volvió a ocupar titulares y espacios de conversación, impulsado principalmente por la discrepancia entre lo que ella había afirmado y lo que ahora se observaba en las imágenes.

Hasta el momento, Verónica González no ha brindado una explicación directa ni ha emitido un comunicado que aclare la situación. Tampoco ha desmentido sus declaraciones anteriores ni ha confirmado que haya ocurrido algún problema médico o personal, por lo que el tema permanece en el terreno de la incertidumbre.

La “prima” de Josimar rompe
La “prima” de Josimar rompe el silencio con mensaje irónico tras cuestionamientos por su embarazo. ATV/ Magaly TV La Firme.

Temas Relacionados

JosimarVerónica GonzálezMellizosJosimar Fidelperu-entretenimiento

Más Noticias

A qué hora juega Alianza Lima vs Banco República HOY: partido por fecha 1 del Grupo A del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

El sexteto de La Victoria, que viene de dulce en la Liga Peruana de Vóley, espera confirmarse como uno de los animadores en el escenario internacional. El primer obstáculo será el campeón de Uruguay

A qué hora juega Alianza

Qué se celebra el 18 de febrero en el Perú: una fecha atravesada por poder, memoria y legado

Los episodios y figuras asociados a esta jornada revelan claves sobre la consolidación institucional, la construcción de identidad y los ciclos de modernización política en el devenir nacional

Qué se celebra el 18

Censura de José Jerí: Congreso se prepara para elegir este miércoles 18 a un nuevo presidente

Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el Parlamento peruano aprobó la censura del mandatario a pocas semanas de las elecciones presidenciales. Los congresistas fueron citados a un nuevo pleno para elegir al sucesor de Jerí entre cuatro candidatos

Censura de José Jerí: Congreso

Resultados del Gana Diario: números ganadores del martes 17 de febrero de 2026

Como cada martes, La Tinka comparte los números resultados del sorteo millonario del Gana Diario. Estos son los resultados del sorteo 4495

Resultados del Gana Diario: números

Kábala del 17 de febrero: ganadores del último sorteo

La Kábala realiza tres sorteos a la semana, cada martes, jueves y sábado, después de las 20:30 horas. Revise si fue el afortunado ganador del premio mayor

Kábala del 17 de febrero:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Censura de José Jerí: Congreso

Censura de José Jerí: Congreso se prepara para elegir este miércoles 18 a un nuevo presidente

Nuevo presidente del Perú: cómo será su elección, nombramiento y juramento al cargo tras caída de José Jerí

José Jerí admite que pagó de su dinero servicios de una joven en el Congreso, pero no recuerda el monto ni detalles del acuerdo

Exasesora y mano derecha de José Jerí confirma que fue denunciada por lavado de activos y niega ser colaboradora eficaz

Fiscalía puede allanar y pedir impedimento de salida del país contra José Jerí tras ser destituido, señala Tomás Gálvez

ENTRETENIMIENTO

Peluchín cuestiona dosaje etílico de

Peluchín cuestiona dosaje etílico de Laura Spoya: especialista calcula que habría tenido 0.65 g/l al momento del accidente

Así fue el ingreso de Fabio Agostini al reality ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo

Pimpinela regresa a Lima con concierto especial por el Día de la Madre: fecha, lugar y precios de entradas

Yahaira Plasencia responde a Magaly Medina tras críticas por show en Virginia: “preocúpate en el fracaso de tu rating”

La Tigresa del Oriente se proclama como “la primera therian” de la historia del Perú: “lo reconozco”

DEPORTES

Facundo Morando demuestra optimismo de

Facundo Morando demuestra optimismo de cara al debut de Alianza Lima en el Sudamericano de Clubes 2026: “El equipo está preparado”

Expulsión rigurosa de Luis Iberico tras imprudente infracción en Sporting Cristal vs 2 de Mayo por fase 2 ida de Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal vs 2 de Mayo: ¿Cuándo se juega el partido de vuelta por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026?

Ignacio Buse vs Joao Fonseca: día, hora y canal TV del duelo por octavos de final del Río Open 2026

Gol de Martín Távara para empate salvador en Sporting Cristal vs 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026